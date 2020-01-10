Garbın jeopolitik ‘Şark meselesi’ ve İzmir’in işgali-X

Damat Ferid Paşa hükümeti, 8 Temmuz 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’nın Dokuzuncu Ordu Müfettişliği görevine son vererek onu İstanbul’a çağırmıştı. Bunun üzerine 10 Temmuz tarihinde askerlikten istifa eden Mustafa Kemal Paşa, Babıâliye sunduğu dilekçesinde, âşığı olduğu askerlik mesleğinden istifasının kabulü ricasıyla bundan sonraki ömrünü Anadolu’nun uzak bir köşesinde ikamet ederek geçireceğini beyan ediyordu. 1 Haziran tarihinden itibaren Paris Sulh Konferansında bulunan Damat Ferid Paşa 16 Temmuz’da İstanbul’a dönmüş, 20 Temmuz’da da vilayetlere bir telgraf çekerek Mustafa Kemal Paşa’nın Şarkta münasip bir mahalde millî bir kongre toplama girişiminde bulunduğunu ve Kanun-ı Esasiye aykırı olan bu hareketin önlenmesi gerektiğini bildirmişti. O sıralarda istifa etmiş olan kabinenin yerine yeni kabine teşkili 21 Temmuz’da tekrar Damat Ferid Paşa’nın uhdesine verildi. Ferid Paşa, İngilizlerin telkiniyle 30 Temmuz’da vilayetlere yeni bir telgraf daha çekerek bu sefer Erzurum’da bir kongre icra edeceği haber alınan Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey ile Nazilli taraflarında çete teşkil eden Demirci Mehmed Efe ve Teşkilat-ı Milliye Kumandanı Hacı Şükrü Efendi’nin tutuklanmasını emretti. Çünkü böyle bir emir, İngilizlerin baskı ve kontrol altında tuttukları Payitaht ile gidişatını adım adım takip ettikleri Anadolu hareketi arasında bundan böyle asla tamiri mümkün olamayacak bir çatlak oluşturacak ve bu çatlak İngiltere’nin Türkiye meselesini halletme konusunda çok işine yarayacaktı! Nitekim bu emir üzerine, İstanbul’da İngilizlerin neşretmekte olduğu Orient News gazetesinde yayımlanan ve 2 Ağustos tarihli Vakit ile Memleket gazetelerince iktibas edilen ilginç bir yazıda şöyle deniliyordu:

Enver’in kullandığı memur!

“Hükümet Erzurum’dan Bursa’ya kadar Anadolu’da karışıklık vücuda getiren Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey’in tevkifini emretmiştir. Fakat bu karardan bir netice çıkacak mıdır? Bu hareket, onları dışarı saldıktan sonra ahırın kapısını kapamaya benziyor. Eğer Anadolu karışık bir hâlde bulunuyorsa bu durum başta kasten gösterilen ihmalin neticesidir! Rauf Bey’in İngiltere’deki tahsiline rağmen ne kadar müfrit olduğunu biliriz. Esasen yine bu İngilizcesi sayesinde Mütareke için murahhas tayin olunmuştu. Hükümet, harp esnasındaki rollerini göz önüne alarak böyle bir girişimde bulunabileceğini anlamalıydı. Aynı şeyler hemen hemen Mustafa Kemal Paşa hakkında da geçerlidir. Böyle olduğu hâlde Mustafa Kemal Paşa Anadolu’ya özel bir görevle gönderiliyor! Başkaları dururken Enver’in kullandığı bir memura nasıl güvenilir? Tevkifi hakkındaki emirler, Lenin ve Troçki’nin tevkifini emretmeye benzer. Bu vazifeyi kim üstüne alacak? Mamafih ümit ederiz ki Anadolu ahalisi tevkif emrinin tatbiki için hükümet memurlarına yardımcı olur. Böyle olmadığı takdirde hasarın ne olacağını ve neticede memlekete neye mal olacağını söylemek güçtür.”

İngiliz politikasının gereği

İngilizlerin “Şark Meselesi”ni kendi çıkarları doğrultusunda halletmek üzere takip ettikleri stratejik plan şimdilik istedikleri gibi yürüyordu. Nitekim 24 Ağustos tarihinde Avam Kamarasında bir konuşma yapan İngiltere Başbakanı Lloyd George, son derece açık ve net bir ifadeyle “Hiçbir mesele İngiltere’yi Türkiye meselesi derecesinde alâkadar etmemektedir. İngiltere’nin istikbali, Türkiye meselesinin halledilmesine bağlıdır!” diyecekti. Bu yüzden Paris Sulh Konferansındaki müzakerelerde ağırlığını gittikçe daha çok hissettiren İngiliz siyasî aklı, bir yandan müttefiklerini diğer yandan da Venizelos’u, Sultan Vahideddin’i, Babıâli hükümetlerini ve nihayet Anadolu harekâtını, İngiltere’nin istikbali doğrultusunda sevk ve idare edebilmek için son derece dikkatli ve maharetli bir politika izliyordu. Damat Ferid Paşa hükümetinin, Mustafa Kemal Paşa’nın tutuklanması için vilayetlere tebligat göndermesi ve hemen ardından aldığı ikinci bir kararla da Mustafa Kemal Paşa’nın sahip olduğu nişanları ve uhdesindeki fahrî yaverlik rütbesini kaldırması, söz konusu İngiliz politikasının gereğiydi.