Gerçeklik ve hiper-gerçeklik arasında Barış Pınarı Harekatı

Günümüz dünyasında insanların algıları şekillenirken rasyonel gerçekliğin payı her geçen gün azalıyor. İnsanlar yalnızca baktıkları/durdukları yerden olaylar hakkında kanaat geliştiriyorlar. Bir süre sonra da bu kanaatlerin yayılması için çaba sarf ediyorlar. Yakın zamanda çokça konuşulup tartışılan bir kavrama burada atıf yapmak konumuz için oldukça faydalı olacaktır. Ralph Keyes’in ortaya koyduğu “post truth” kavramından bahsediyorum. Post-truth kavramı “Nesnel hakikatlerin belirli bir konu üzerinde kamuoyunu belirlemede duygulardan ve kişisel kanaatlerden daha az etkili olması durumu” şeklinde tanımlanıyor. Türkçeye ‘gerçek-ötesi’, ‘gerçek-sonrası‘ olarak çevrilebilen bu kavram, esasında doğruların, hakikatlerin ve nesnel olguların önemini yitirdiği bir ortamı işaret ediyor.

‘Kontrollü’ yalan haber

Günümüzde politikadan spora uzanan çok çeşitli alanlarda bu fenomenin izlerine rastlamak mümkün. Kavramın işaret ettiği durum aslında yeni bir durum değil. Buna mukabil sosyal medya kullanımı, içerik üretimindeki hızlı artış ve yine haber üreticilerinin kontrol edilebilir olmaktan çıkması gibi faktörlerin etkisi ile post-truth gerçekliği daha da tahkim olmuş bir gerçeklik olarak karşımıza çıkıyor. Hakikatten uzak bilgi akışı her geçen gün artmakta ve kişilerin kaynaksız, yalan haberlere erişimi kolaylaşmakta. Bir taraftan da belli bir amaca yönelik özellikle ‘kontrollü’ yalan haber üretimi sürmekte.

Artık nesnel hakikatler insanlar için oldukça kısıtlı bir anlam ifade ediyor. Bu konuda yapılmış çok sayıda çalışma da var. Keyes öncesinde de bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmıştı. Bunların bir kısmı sosyal bilimler sahasında uzun süre tartışılan ve ses getiren çalışmalardı. Bu çalışmalara en tipik örnek ise çağdaş sosyolojinin başlıca isimlerinden olan Jean Baudrillard’ın ortaya koyduğu “hipergerçeklik” kavramıdır. Baudrilard Körfez Savaşı sürecinden yola çıkarak, gerçekliğin medya tarafından yeniden inşa edildiğini ve kişilerin zihninde yalnızca gerçek dünyanın simülasyonları olduğunu öne sürmüştü. Baudrillard “hipergerçek” kavramıyla artık gerçekliğin geri dönüşü olmayan bir kuşatılma altında olduğunu söylemiş, hipergerçeklikten sonra artık gerçekliğe herhangi bir ihtiyaç kalmadığını iddia etmişti. Baudrillard şöyle demektedir; “Günümüzde gerçek artık minyatürleştirilmiş hücreler, matrisler, bellekler ve komut modelleri tarafından üretilmektedir. Bu sayede gerçeğin sonsuz sayıda yeniden üretimi mümkün olmaktadır. Bundan böyle rasyonel bir gerçeğe ihtiyacımız olmayacaktır; zira “gerçek” ideal ya da negatif süreçlerle başa çıkabilecek (boy ölçüşebilecek) bir durumda değildir.”

Kendi gerçeğimizi yaratıyoruz

Konuyu günümüze getirmeden önce bu kavramlara ilişkin yakın tarihten bir örnek verebiliriz. Emperyalist güçlerin gerçeğin önüne geçerek dünyayı nasıl manipüle ettiklerini bu örnek yardımıyla görebiliriz: Eski Amerikan başkanlarından George W. Bush’un iletişim danışmanlarından biri, köşe yazarı Ron Suskind’i gerçeklere dayanarak yazmakla eleştirmiş ve şöyle söylemişti: “Sizler gerçeklere tapan bir topluluksunuz. Gözlemlenebilen gerçeklere dayandırılan muhakemelerden bir sonuç çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ama artık dünyada işler böyle yürümüyor. Biz bir imparatorluğuz. Ve bir imparatorluk olarak hareket ettiğimizde kendi gerçeğimizi yaratıyoruz. Siz o gerçeği etüt ederken, biz tekrar harekete geçiyoruz ve yeni gerçekler yaratıyoruz. Yani tarihin aktörü olan biziz.”

Konumuza Baudrilard’ın teorisi kadar katkı sağlayacak bir diğer teori de Leon Festinger’in “bilişsel çelişki” teorisidir. Söz konusu teoriye göre, insanlar önceki inanç ve değerlerine bağlı kalır ve yeni bilgiler karşısında davranış ve tutumlarını değiştirmeyip, sahip oldukları sabit deneyim ve değer yargılarıyla hareket ederler. Servis edilen yalan haberler de (fake-news) kişilerde bir algı yaratmakta ve sonrasındaki gerçek haberler bu algıyı yıkmakta yeterince başarılı olamamaktadır.

Geri tepme etkisi

2006 yılında Brendan Nyhan ve Jason Reifler bu konuya ilişkin bir çalışma ortaya koydu. İkilinin çalışmasına temel olarak yaptıkları deney oldukça basittir: İki makale hazırlanmıştır ve ilk makalede Irak’ta kitle imha silahlarının bulunduğu yazmaktadır.