Göz gördüğünü denetler

Mahremiyet duygusunun (özel hayatın gizliliği hakkının kullanılma refleksinin) bebeklikten itibaren kişiye verilmesi gereken bir bakım sorumluluğu olduğunun çocuk gelişimciler ve psikologlar tarafından zikredildiğini hepimiz duymuşuzdur. Ancak bu duygu, mekânın da desteklediği günümüzün şeffaf dünyasında yerini pek bulmuyor olabilir. Biz mahremiyetin mekânlar üzerinden de okunmaya değer olduğu düşüncesiyle bir girizgâh yapalım.

1850’lerde Osmanlı Devleti’ni ve toplum yapısını gözlemlemeye gelen gezgin gözlemcilerden biri olan Ubicini, üç kıtaya yayılan Osmanlı toprakları içinde yaşayan, Müslüman, Hıristiyanve Musevi tebanın kendi kültürel farklılıklarının ayrıntılarını yüzlerce yıl koruyarak yaşamış olmasını önemli bir fark olarak kaydeder. Bu orijinalliği koruma durumu, mezhepsel ve etnik farklılıkları da kapsayan bir durumdur. Ülkesi Fransa’da Türkiye’den Mektuplar başlığı altında yayınlanan yazıları, Osmanlı Devlet teşkilatı ve toplum yapısının güçlü yönlerini de zayıf yönlerini de yansıtmaktadır (Ubicini, 1998).

Peki Osmanlı şehirlerinde çarşıda, pazarda bir araya gelen, ticaret yapan insanların asimile olmamalarının arkasındaki ayrıntı nedir?

Gözetlenemez mekanlar

Şehrin merkezinden bakıldığında sonu gözükmeyen sokaklar ve çıkmaz sokaklar…

Osmanlı şehirlerinin kendisine has bir şehir planlaması vardır. Merkezde bir büyük (ulu) cami bulunur, etrafındaki medrese, hamam vs. gibi binalarla birlikte... Bu caminin hemen yanında ticaretin döndüğü bir çarşı bulunur. Ulu cami ve bugün otantik kafelere dönüşen çarşıdan oluşan merkezden şehrin uçlarına doğru helezon gibi sarmallanan sokaklar uzanır. Bu şehir yapısı sadece il merkezlerinde değil, daha minyatür boyutlarda ilçelerde de görülür.

Buradaki temel amaç aile ve ev hayatının gözetlenemez olmasını sağlamaktır. Farklı etnik grupların ve dini mezheplerin kendi içlerinde birbirleriyle yakın temas halinde aile yaşantılarının geçtiği mahalelerde, bazı evlerin sokağa bakan kapılarının çıkmaz sokaklara bakan tarafa açılması da hemen hemen her şehirde karşınıza çıkabilecek bir özelliktir.

Mahallelerdeki aile yaşantısının merkezden görülmesini engelleyen bu şehir yapısı, insanların birbirleriyle görüşmesine engel değildi. Herkes alışverişe çarşıya çıkabilir, hanlarda, hamamlarda birbirleri görebilirlerdi. Eski çarşıları gözlemleyin, modern mimarinin hayatımıza soktuğu, altı dükkan, üstü daire olacak yapının olmadığını göreceksiniz. Küçük bir şehir ya da ilçedeyseniz bir dükkan ve bir küçük çatı, büyük bir şehirdeyseniz, Koza Han, Kapalı Çarşı gibi büyük yapılar… Ancak oralara da baktığınızda şimdiki gibi bir ailenin yaşayacağı evlerin üstlerinde olmadığını göreceksiniz.

Modern zamanları ve nostaljik zamanları karşılaştırırken “Eskiden herşey iyiydi, şimdi kötü ya da tam tersi” gibi bir karşılaştırmayı yapamayız. Dünya imkanlar ölçüsünde gelişirken, kendi zamanına ait iyi ve kötü şeyleri barındırır. Amacımız bu yazıda mekanların insanları nasıl etkilediği göstermektir.

Bunun daha iyi anlaşılması için başka bir mekâna gideceğiz, Paris’e. Fransız İhtilali’nden epey bir zaman sonra III. Napolyon, amcası ve eşinin üvey babası olan Napolyon Bonapart adına, yeniden Fransa’nın yönetimini eline aldığında, Paris’in şehir planlamasının yeni baştan yapılmasını istemiştir. Mimar Haussmann da Paris’i onun isteği üzerine neredeyse yeniden inşa etmiştir. Bu şehir tasarımının merkezinde Zafer Takı bulunmakta; bu merkezden çevreye, eşit açılarda şehrin sonuna kadar devam eden ve dönemi için devasa genişlikte caddeler uzanmaktadır. Yukarıdan bakıldığında estetik görünen bu tasarımın başka bir amacı da vardır. İsyanlarla (kanlı olmakla birlikte) cumhuriyet gibi bir yönetim biçimini çıkaran Fransa Halkı yine isyana yeltenecek olursa Zafer Takı’nın etrafına dizilecek ağır toplarla tüm şehri kontrol altına almak kolay olacaktır. (Armağan, 1999).

Göz gördüğünü denetler

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, insanların savaş makineleriyle neler yapabileceklerini gören George Orwell bir bilim kurgu romanı yazar, 1984… Romanın bu ismi alması yazıldığı yıl olan 1948’le bağlantılıdır. İnsanlar, gelecekte tek başına yaşamak, tek tip kıyafetler giymek ve devlet için işçi olarak çalışmak zorunda bırakılmıştır. Devlet herkesin evine, evin içini gösteren bir teknolojik alet yerleştirmiştir. Her gün insanlara, tek tek o gün ne yapacaklarını söyleyen bu alet “Büyük Birader Seni İzliyor” sözü ile direktifleri bildirmektedir.