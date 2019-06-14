Güçlü devlet, güçlü istihbarat

Geçtiğimiz yıllarda siber saldırılar yüzünden ülkenin birçok yerinde yaşanan elektrik kesintileri, sık sık maruz kaldığımız finansal ataklar karşısında daha etkin olabilmemiz için istihbarat yapımızda değişime gitmekte yarar var.

Güçlü devlet olma kriterlerinden biri hiç şüphesiz istihbarat yapısının güçlü ve sağlam olmasıdır. Türkiye de özellikle Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren yeni Milli İstihbarat Teşkilatı kanunu sonrası istihbari noktada büyük atılım gösterdi.

7 Şubat 2012’de görünüşte MİT’e karşı olsa da aslında hükümeti devirmeye yönelik kalkışmadan sonra Ak Parti hükümeti yeni MİT kanunu ile teşkilatın daha etkin çalışabilmesinin önünü açtı. (Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı’nın (GES), 2012’de tamamen MİT’e devredilip Sinyal İstihbarat Başkanlığı haline getirilmesi de çok önemli bir adımdı. ) Basına yansıyan ya da yansımayan gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çok büyük operasyonlar yapıldı. Son yıllarda yabancı basında öne çıkan MİT aleyhindeki haberlerin temelinde de yapılan başarılı operasyonların olduğu şüphe götürmez bir gerçek. “Avrupa’da MİT adına çalışan binlerce ajanın” olduğuna dair haberler birçok kez manşetlerde yer aldı, almaya devam ediyor. Burada detaya inmeden önce, bugüne kadar hangi cenderelerden geçildi, ana hatlarıyla değinirsek;

İsrail endişeli…

Şenkal Atasagun’un emekli olmasından sonra 2005 yılında MİT Müsteşarlığına getirilen Emre Taner döneminde istihbaratta atılım dönemi başladı. Görev süresi 2010 yılına kadar uzatıldı ve sonrasında teşkilatın başına Dr. Hakan Fidan getirildi. Koltuğa oturur oturmaz, tarihte görülmemiş ve de teamüllerine uymayacak bir şekilde bir yabancı devlet başka bir devletin yaptığı atamaya açıktan sert tepki gösterdi. Hakan Fidan’ın atanmasından yaklaşık 10 gün sonra, İsrail Haaretz gazetesinde Amir Oren imzasıyla, “Türk istihbarat teşkilatının başına yapılan atamadan İsrail’in endişe duyulduğuna” dair bir makale yayımlandı. (http://www.haaretz.com/print-edition/news/israel-worried-by-new-turkey-intelligence-chief-s-defense-of-iran-1.294568 ) Hemen ardından dönemin İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak “Türk Mossad’ının başına Hakan Fidan’ı istemiyoruz.” açıklamasında bulundu. Sonrasında içerideki işbirlikçileri eliyle olaylar ardı ardına yaşanmaya başladı zira o dönem Ramazan Akyürek’in MİT’in başına geçmesi için kulis yaptıklarını canlı yayınlanan bir programda itiraf etmişlerdi. Neler mi yaşandı?

Oslo görüşmeleri sızdırıldı. (Dünyanın her yerinde istihbarat örgütleri ülkelerinin menfaatleri gereği herkesle görüşebilir ki işin doğası gereği normal olan da budur. )

Uludere (Roboski) olayı, istihbarat vermemesine rağmen Milli İstihbarat Teşkilatı dolayısıyla Hakan Fidan’ın üzerine yıkılmaya çalışıldı. (Olayın henüz duyulmadığı, netleşmediği saatlerde Baransu, Uslu gibi isimler Fidan’ı suçlayan paylaşımlarda bulundular.)

7 Şubat 2012 tarihinde Hakan Fidan ve eski MİT yetkilileri ifadeye çağrıldı. (7 Şubat’tan günler öncesinden Zaman, Today’s Zaman gazeteleri bu konuda yazılar yazıp, paylaşımlarda bulundular.)

Gaziantep saldırısı; (MİT, bölge milletvekilleri dahil ilgili birimlere detaylı “hareketlilik” istihbaratı vermesine rağmen saldırı önlenmedi, Ramazan Bayramının ikinci günü dördü çocuk 10 vatandaşımız şehit oldu.)

Reyhanlı saldırısı; MİT, saldırı öncesi araç plakalarına kadar nokta istihbarat vermesine rağmen FETÖ mensubu dönemin savcısı Özcan Şişman, gelen istihbaratı işleme koymayıp sümen altı etmiş, saldırı sonrası maalesef 53 kişi hayatını kaybetmişti.

MİT tırlarının durdurulması; Reyhanlı saldırı istihbaratını sümen altı edip kılını kıpırdatmayan dönemin Adana Savcısı Özcan Şişman, 1 Ocak 2014 tarihinde Hatay Kırıkhan’da MİT tırlarını durdurarak büyük bir ihanete imza attı. 19 Ocak tarihinde ise bu sefer bir başka FETÖ mensubu, dönemin Adana özel yetkili savcısı Aziz Takçı, Adana Ceyhan’da yine MİT’e ait üç tırı durdurdu. Tırlarda görevli MİT personeline silah çekildi, yere yatırıldı hatta darp edildi. (Amaçları, Suriye konulu Cenevre toplantısı öncesi, Türkiye’yi yalan haberlerle zor duruma düşürmekti zira dışarıdaki patronlarından aldıkları emir bu doğrultudaydı.)