Güvenli bölge için sona doğru

Suriye krizinin iç savaş haline dönüşmesinden en fazla etkilenen ülke Türkiye oldu. Suriye’nin neredeyse kuzey bölgesinin tamamı bir şerit halinde terör örgütlerinin kontrolüne geçti ve Türkiye’nin güney sınır güvenliğine büyük bir tehdit oluşturdu. Neredeyse her gün yeni bir isim ve görünüm ile ağırlıklı olarak PKK terör örgütlerinin Suriye uzantıları ile 2014 yılında Musul’da ismini duyuran DEAŞ terör örgütü doğrudan Türkiye’yi ve sınır illerinde yaşayan sivilleri hedef almaya başladı. Türkiye’nin Suriye krizinin başlangıcından itibaren uluslararası topluma net bir çağrısı ve önerisi oldu; bu bölgede (Suriye’nin kuzey bölgesi) güvenli bir alan oluşturmak. Şayet Türkiye’nin 2012 yılından itibaren gündeme getirdiği güvenli bölge erken dönemde oluşturulabilseydi hem sığınmacı krizinin derinleşmesi önlenecek hem de bölgede terör örgütlerinin alan bulması engellenmiş olacaktı.

Güvenlik tehditleri

Suriye’nin kuzeyindeki terör tehdidine karşı önlem almak için yürütülen diplomasi uluslararası alanda karşılık bulmayınca Türkiye bölgedeki terör örgütlerinin temizlenmesi ve kendisine yöneltilen güvenlik tehditlerini bertaraf etmek için önce Cerablus-Azez bölgesine Fırat Kalkanı Harekâtı sonrasında Afrin bölgesine Zeytin Dalı Harekâtı başlattı. Türkiye her iki harekâtta da Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte hareket etti ve operasyonları son derece başarılı şekilde tamamladı. Böylece her iki harekâtın sonucunda Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridoru engellenerek bölgede bir yaşam alanı oluşturuldu.

Her iki bölge de terör örgütlerinden temizlendikten hemen sonra imarı çalışmalarına başlandı ve yerel yönetim unsurlarının oluşturulması sağlandı. Türkiye alt yapısını sağladığı eğitim, sağlık ve güvenlik kuruluşları ile her iki bölgeyi yeniden yerleşim alanı haline getirdi. Her iki harekât bir başka boyutuyla Suriye krizinin kalıcı çözümüne ilişkin iki rol model oluşturdu.

Güven bunalımı

Türkiye benzer kaygılarını uzun zamandır Fırat Nehri’nin doğusunda kalan bölge için de dile getirmiş ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi çağrılarını yinelemişti. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile uzlaşılan Münbiç Yol Haritası doğrultusunda öncelikle Münbiç’in terör örgütlerinden temizlenmesi ardından Münbiç’in demografik yapısının 2012 öncesine dönüştürülmesi ve yerel yönetimin oluşturulması hedeflenmişti. Ancak Münbiç Yol Haritası uygulanamadı ve Türkiye ile ABD arasında bir güven bunalımı oluştu. ABD’nin Türkiye’yi oyalama taktiği olarak görülen bu süreç Suriye sorunun kalıcı olarak çözümünde uluslararası aktörlerin isteksizliğini ve ikircikli tutumunu bir kez daha ortaya çıkarmış oldu.

Tek başına müdahale

Türkiye Fırat’ın doğusundan kaynaklanan güvenlik tehditleri devam ederken uluslararası toplumun dikkatini bu konuya çekmeye çalıştı. Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma amacıyla Ağustos ayında ABD ile birlikte Birleşik Müşterek Harekât Merkezi oluşturulmasına karar verildi. Türkiye ABD’nin Münbiç’teki oyalamasına benzer bir durumla karşılaşmamak için kaybedecek vakit olmadığına vurgu yaptı ve süratle güvenli bölgenin oluşturulması talebini yineledi. Bu dönemde Türkiye’de başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere karar alıcı aktörler ABD’nin olası oyalama taktiğine yönelik olarak alternatif plan ve hazırlıkların yapıldığını ve gerekirse Türkiye’nin kendi başına harekete geçeceğini ifade etti. Bölgede Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden PKK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin terör eylemlerinin artması, söz konusu terör örgütlerinin sivil halka yaptıkları zulüm ve bölgede otonom yapı oluşturma çabaları karşısında Türkiye’nin müttefiki olan ülkelerin gerekli adımları atma konusunda isteksizliği Türkiye’nin tek başına müdahalesini beraberinde getirdi. Türkiye daha önce Cerablus ve Afrin’de olduğu gibi ÖSO ile birlikte Fırat’ın doğusunda birlikte adım atarak 09 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 16.00’da Barış Pınarı Harekâtını başlattı. Barış Pınarı Harekâtı başlamadan beş gün önce 04 Ekim 2019’da ÖSO unsurları yeniden yapılandırılarak Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlı Suriye Milli Ordusu-SMO (Ceyşül Vatani) adı atında birleşmişti. Bu kapsamda Barış Pınarı Harekâtı Türkiye’nin SMO ile birlikte gerçekleştirdiği ilk harekât oldu.