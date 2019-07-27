Güvenli bölgede sona yaklaşıldı mı?

Ankara, ABD’yi yapısal bir politika değişikliğine zorlayarak anlaşmaya ikna etmek istiyor. ABD tarafı bu ihtimali görüyor. Ankara’yı tatmin etmek için güvenli bölge paketinde revizyon yaparak yeni bir teklifle gelme ihtimali oldukça yüksek.

Türkiye-ABD arasında Suriye’nin kuzey doğusunda bir güvenli bölge oluşturulmasına yönelik müzakerelerde sorun giderek derinleşiyor. Zira her iki taraf bazı ilkeler üzerinde (Türk-Amerikan ilişkilerinin tamir edilmesi) ortak bir anlayışa sahip olsalar da güvenli bölge konusunda ortak bir yol haritasını henüz oluşturabilmiş değiller. Nitekim Milli Güvenlik Kurulu’nun en son yaptığı toplantıdan çıkan sonuca bakılırsa, Ankara’nın kendisine ABD olmaksızın yeni bir yol haritası çizmesi daha da büyük olasılık olarak ortaya çıkmış durumda. Türkiye artık bu formülün nasıl hayata geçirilebileceği konusunu daha fazla düşünmeye başladı. Ancak işler sanıldığından daha karmaşık görünüyor. Ne Türkiye anlaşmasız bir eylemde bulunmak ne de ABD yönetimi Türkiye’nin tek taraflı bir askeri müdahalesini istiyor. Ancak bu durum Türk-Amerikan ilişkilerindeki sıkışmışlık halini daha da derinleştiriyor ve bir çıkış yolu bulmayı da epey zorlaştırıyor. Öte yandan Ankara güvenli bölgenin oluşturulması noktasında zaman baskısını daha yakından hissediyor. Bu durum Ankara’yı ABD ile anlaşma olmadan bir askeri harekata zorlayabilir. Güvenli bölge konusunda uzlaşmazlığın arkasındaki nedenler ise çok boyutlu.

Kavram kargaşası

Öncelikli sorunlardan biri güvenli bölgenin muhtevasına ilişkin. Başından bu yana güvenli bölgeden anlaşılan, her iki taraf açısından da ciddi farklılıklar barındırıyordu. ABD Başkanı Trump 18 Aralık 2018’de Suriye’den çekilme kararı verdiğinde Türk tarafı bunu şaşkınlıkla karşılamıştı. Bu durum Amerikan güvenlik teşkilatı ve Suriye dosyasını takip edenler açısından da benzerdi. Türk tarafı çekilme kararının Türkiye’nin istediği güvenli bölgeyi kolaylıkla hayata geçirebilecek bir zemin oluşturacağını düşünmüştü. Ancak durum tam tersi bir noktaya doğru evirildi ve ABD süreci oyalama olarak kurguladı. Öncelikle Trump’ın çekilme kararı, tam bir çekilme anlamına gelmiyordu. Çekilme yönündeki tasarrufu doğru ancak hızlı alınmış bir karardı. Büyük ölçüde Türkiye’nin en yüksek perdeden operasyon hazırlığı içinde olduğunu göstermesini takiben gelmişti. Diğer taraftan çekilmenin ne stratejisi ne de bir yol haritası vardı. Nihayetinde ABD yönetimi çekilmeyi Ankara ile yakın çalışıyor izlenimi de oluşturacak şekilde birlikte çalışarak ve organize ederek ilerletmeyi tercih etti. Güvenli bölge de bu yönetim (idare etme) sürecinin üzerinde konuşulacağı bir konuşma zeminine dönüştürüldü. Dolayısıyla güvenli bölge daha başından ABD tarafından muğlak bir şekilde tasarlandı ve Ankara’nın anladığından ya da istediğinden oldukça farklıydı. Ankara, güvenli bölgeyi tam yetki ve sorumlulukla kendi kontrolünde sınırları belirli bir alan olarak tasarlarken, Washington her görüşmede “güvenli bölge Afrin ve FKH gibi olmayacak” ifadesini kullandı.

Amerikan teklifi

Nitekim görüşmelerin geldiği son aşamada ABD heyeti Ankara’nın kabul etmeyeceği bir teklif sundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerikan teklifinin kabul edilmediğini duyurdu. Teklifte “güvenli bölge” ifadesi dahi yer almazken, Türkiye ve Amerikan askerlerinin ortak devriyelerini öngören sınırlı güvenlikleştirilmiş bir alan öneriliyordu.