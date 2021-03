HDP, kapatılma davası ve öç sosyolojisi

Ben Limonata'yı pek sevmiştim

26.03.2021

Bazıları filme başlarken sosyal medyada ne denilmiş acaba diye düşünüp bir tarama yapıyor ki bir yanlış da budur. Çünkü sosyal medya bilgi edinmek için son çaredir. Doğru ile yanlışın hiçbir kıymeti yoktur. Sosyal medyada doğru olanın değeri olmadığı gibi yanlış olanın da bir eksikliği yoktur. Karışık bir pilav, çalıyorsun kaşığı kısmetine ne çıkarsa. Film başlarken gösterilen araba bana hemen sanat filmlerinin arabalarını çağrıştırdı. Sanat filmlerinin arabaları her an bozulmaya meyillidir. Hem de yol ortasında kalmaya can atarlar. Bu araba da beni yanıltmadı. Çok gitmeden tekeri patladı.