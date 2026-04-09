Hürmüz Boğazı krizi: Enerji fiyatları üzerinden gelen emtia enflasyonu

Hürmüz Boğazı krizi, bu kez yalnızca enerji borsalarında bir gürültü olmakla kalmayan, aynı zamanda emtia fiyatlarını ve enflasyonu tetikleyerek küresel ekosistemi yeniden bir şok testine sokan bir eşik niteliğinde.

Dr. Erkan Oflaz/ Akademisyen, Yazar

Hürmüz Boğazı'nın kilitlenme senaryosu, enerji fiyatlarında sadece geçici bir zıplama değildir. Hem küresel emtia borsalarında hem de Türkiye gibi enerji ithalatçısı ekonomilerde 'maliyet şoku' tipi enflasyonun yeniden canlanmasına zemin hazırlayan bir risk dalgası oluşturmuştur. Henüz süreç sonlanmadığı için spekülatif hareketler de yön arayışına devam etmektedir.

Yakın dönemde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimler ve olası tıkanıklık senaryoları, OPEC+ yaptığı kota ve arz dengesi hamlelerle birlikte, hem petrol hem doğal gaz fiyatlarında belirgin bir sıçramaya yol açtı. Boğaz, küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 15–20'sini ve Körfez'den çıkan LNG'nin önemli bir bölümünü taşıyor. Bu noktanın kilitlenmesi, günde 10–15 milyon varil düzeyindeki bir arzın kesintiye uğraması anlamına geliyor. Bu da kısa sürede petrol fiyatlarının 100–120 dolar seviyelerine ulaşmasını sağladı. Avrupa doğal gazı TTF fiyatlarının ise kısa sürede iki katına çıkması gibi hamlelere sahne oldu.

Değerli madenlerdeki olağanüstü yükseliş trendinin artık sonuna gelmiş olabiliriz. Böyle dönemlerde, şirketlerin ürettiği "free cash flow"a (serbest nakit akımı) dayalı "cash flow trading" davranışlarındaki sapmaları çok yakından takip etmek gerekiyor. Çünkü iktisat literatüründe de tartışıldığı üzere, serbest nakit akımı temelli bu tür işlemlerdeki dengesizlikler, fiyatların gerçeğinden kopmaya başladığı yönünde önemli sinyaller verebilir.

Ani ve sert çöküşler

Bu noktada Hyman Minsky'nin özellikle Finansal İstikrarsızlık Hipotezi son derece açıklayıcı bir çerçeve sunuyor. Minsky, kapitalist ekonomilerin doğasında istikrarsızlık olduğunu, tam da istikrar dönemlerinde risk iştahının arttığını ve sistemin kırılganlaştığını vurgular. Uzun süren "her şey yolunda" algısı, spekülatif balonlara, hızla şişen borçlara ve sonunda "Minsky Anı" diye adlandırılan ani ve sert çöküşlere zemin hazırlar.

Minsky, bu kırılganlığı anlatmak için üç finansman aşamasından söz eder: teminatlı (hedge), spekülatif ve Ponzi. İlk aşamada borçlar rahatça çevrilebilirken, spekülatif aşamada işler borcu sürekli yenilemeye dayanır; Ponzi aşamasında ise yeni borç olmadan eski borçlar çevrilemez hale gelir. Değerli madenlerdeki son yıllardaki olağanüstü fiyat hareketleri ve serbest nakit akımı temelli işlemlerdeki olası sapmalar, bizi bu çerçeveden düşünmeye çağırıyor. Belki de asıl soru, yükselişin sürüp sürmeyeceğinden çok, sistemin hangi finansman aşamasında olduğudur. Finansal İstikrarsızlık Hipotezi tam da bu ayrımı görünür kılmaktadır. Uzun süren istikrar dönemlerinde Wall Street ve City of London başta olmak üzere finans kapitalleri cephesinde risk iştahının yükseldiği, kaldıraçlı işlemlerin ve borçluluğun ise kırılgan bir finans piyasasına evirildiği geçmiş kriz analizleri kapsamında bilinmektedir. Ortaya çıkan balonlar patladığında ise faturası reel sektöre, iflaslar, işsizlik, gelir kaybı ve daralan talep olarak kesiliyor. Bu nedenle bugün gördüğümüz fiyat hareketlerini ve "cash flow trading" kaynaklı sapmaları sadece ekran başındaki grafikler olarak değil, reel sektör kapısına dayanabilecek bir Minsky Anı'nın erken uyarı sinyalleri olarak okumakta fayda var.

Hürmüz Boğazı krizi yukarıda izah edilen çerçevede, bu kez yalnızca enerji borsalarında bir gürültü olmakla kalmayan aynı zamanda emtia fiyatlarını ve enflasyonu tetikleyerek küresel ekosistemi ve doğal olarak da Türkiye ekonomisini yeniden bir şok testine sokan bir eşik olayı niteliğinde.

Hürmüz Boğazı krizi, enerji fiyatlarını baltalayarak hem "kazanan" hem "kaybeden" ülkeleri net bir şekilde oluşturuyor; aynı zamanda küresel enflasyon‑büyüme dengesini de bozucu bir şok dalgası haline getiriyor.

Süreç nasıl etkilenir?

-Kısa vade: Enerji fiyatlarındaki zıplama, taşıma ve sigorta maliyetlerini artırır; bu da emtia ve üretim maliyetlerini yükselterek maliyet‑şoku enflasyonu yaratır. Merkez bankaları enflasyon baskısı altında, faizleri daha uzun süre yüksek tutmaya veya tekrar sıkılaştırmaya zorlanabilir.

-Orta vade: Eğer boğaz tam kilitlenir ve alternatif rotalarla yeterli hacim taşınmazsa, Küresel çapta büyümeyi frenleyen(stagflasyon riski) bir etki ortaya çıkabilir; özellikle Asya‑Pasifik ve AB'nin enerji faturası artışı, küresel talebi azaltabilir.

-Jeopolitik ve Finansal Fiyasalar: Kriz, döviz ve hisse senedi piyasalarında "güvenli liman" talebini artırarak, risk‑iştahının azalmasına ve artçı dalgalara dönük tahvil ve döviz kurunda oynatmaları daha belirgin hale getirebilir. Bu seçenek ise değerli maden (Altın ve Gümüş vb.) piyasasından çıkışı daha da hızlandırabilecektir.

Kimlere yarar sağlar?

-Enerji ihracatçıları (kısa vadede): Rusya, Norveç, ABD, bazı Afrika üreticileri gibi alternatif yollardan petrol ve doğalgaz ihraç eden ülkeler, fiyatlar yükseldikçe gelirlerini artırabiliyor; bu da döviz gelirleri ve ihracat rakamlarına destek oluyor.

-Alternatif güzergâh ve liman sahipleri: Türkiye, Azerbaycan gibi "enerji koridoru" ülkeleri, Hürmüz'den dolayı alternatif rota talebi artışından fayda elde edecektir. Alternatif lojistik hatları temelinde boru hattı gelirleri yükselecek ve jeopolitikağırlıkları da asimetrik olarak derinleşecektir.

-Enerji ve maden spekülasyonu: Ham petrol, LNG, metaller ve enerji türevleri borsalarında kısa vadeli spekülatif fonlar ve bazı enerji şirketleri, fiyat volatilitesinden kazanç elde edecektir.

Kimlere zarar verir?

-Körfez enerjisine bağımlı ithalatçılar: Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve benzeri sanayi ülkeleri. Enerji faturası birden yükseldikçe cari açık, büyüme ve enflasyonun aynı anda baskısı altına gireceklerdir.

-Enerji ithalatçı gelişmekte olan ülkeler: Enerji maliyetleri emtia enflasyonunu tetikleyen bir şok dalgası ortaya çıkartmaktadır. Enerji ithalatlarının maliyeti arttıkça döviz açığı artan ülkelerde tıkanma ve zorunlu büyüme ihtiyacını frenleyen unsurlar daha belirgin hale gelmektedir.

-Körfez ihracatçıları (kısa vadede): Irak, Kuveyt, Emirlikler, Suudi Arabistan gibi ihracatı boğazdan geçen ülkeler, kapanma uzarsa gelirlerinin "tamamen kesilme" riskiyle karşı karşıya kalmaktadır.

Türkiye'ye yansıyan emtiaenflasyon tehdidi

Türkiye yaklaşık 60–65 milyar dolarlık yıllık enerji ithalatına sahip. Petrol fiyatlarında oluşacak her 10 dolarlık artışın cari açığı 4,5–5 milyar dolar kötüleştirerek bütçe ve döviz maliyetlerini artırdığı hesaplanıyor. Bu maliyet artışları, enerji faturası, gübre, lojistik ve enerji yoğun sanayi girdileri üzerinden TÜFE'ye yansıyarak hem enerji hem de gıda ve hizmet grubunda emtia enflasyonu baskısını artırıyor.

Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesi, böyle dışsal bir maliyet şokuna maruz kalınca, ya faizlerde daha uzun bir sıkı duruşa gitmek ya da kredi piyasısında sıkılaştırma gibi tedbirler almak zorunda kalacaktır. Bu politika seti de özellikle üretim ve yatırım maliyetlerini besleyen bir ikinci dalgayı çekebiliyor.

Küresel düzlemde emtia ve enflasyon etkileri

Hürmüz'teki risk, enerji fiyatlarında 10 dolarlık kalıcı bir artışın küresel enflasyonu yaklaşık 0,5–0,7 puan artırabileceğini öne süren tahminleri destekler nitelikte. Enerji enflasyonu, taşıma ve sigorta maliyetiyle birlikte sanayi girdileri, kimya ve enerji yoğun sektörlerde emtia fiyatlarını yükselterek maliyet enflasyonunu itici bir şok dalgası oluşturuyor.

Bu süreçte merkez bankaları, özellikle Avrupa ve gelişmekte olan ülkelerde, tekrar daha sert faiz arttırımı yoluna gitmesine neden olabilir; bu da tahvil ve kredi maliyetlerini artırarak emtia ve finansal piyasalarda zincirleme baskı üretecektir.

Faiz artışları; enerji şoku ve küresel belirsizliklere karşı bir çözüm olmasa da, artış beklentisi spekülasyon hatta manüpulasyon için uygun zemini hazırlayacaktır. Bu pozisyon ise likitide ve piyasa manipılasyonları dönemine işaret etmektedir.