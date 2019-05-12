İdlib çözümsüzlüğü

Moskova’nın kontrollü gerginlik stratejisi, Türkiye’nin sahadaki askerlerini her zamankinden daha fazla riske atıyor. Tel Rıfat konusunda Türkiye’ye zaman zaman yeşil ışık, zaman zaman da hava sahasını kapatmak suretiyle kırmızı ışık yakan Moskova, Ankara’nın askeri sabrını da sürekli seyreltiyor.

İdlib’de sekiz aylık görece sakinliğin ardından son haftalarda artan gerginlik Suriye iç savaşının askeri safhasının henüz bitmediğinin göstergelerinden biri. Geçtiğimiz Nisan ayında Astana’daki üçlü zirveden İdlib’e dair bir sonuç çıkmayınca rejim askeri operasyonlarına hız vermeye başladı. Rejim’in İdlib’deki birçok yerleşim yerini hedef alan hava saldırılarının ardından Türkiye’nin gözlem noktalarına yönelik saldırılarda bulunması ise diplomasinin değil silahların konuşmaya devam edeceğini de kanıtlar nitelikte gelişmeler.

Rusya’nın rolü

Daha da önemlisi, diplomaside yol almak için büyük olasılıkla silahlar devreye girecek. Moskova’nın bu durumdan ne kadar rahatsız olduğunu kestirmek ise oldukça zor. Çünkü İdlib’de hareketliliğinin çatışmacı bir zemine doğru kaymasından rejim kadar Rusya da birincil sorumlu aktör. Öte yandan Moskova, Türkiye’nin geçtiğimiz yıl Soçi’de varılan mutabakat gereği “üzerine düşen sorumluluklarını yerine getiremediği” gerekçesiyle baskı oluşturmak suretiyle İdlib’deki radikal unsurları gerekçe göstererek rejimin hava bombardımanına destek vermeye devam ediyor. Hatta İdlib’den Hmeymim hava üssüne yönelik güvenlik risklerin devam ettiği gerekçesiyle Rusya kendisi de bizzat hava bombardımanı faaliyetlerini rejimden önce başlatmıştı.

Ankara ise şimdilik Rusya ile arasında süregelen anlaşmayı dikkate alarak Suriye rejiminin söz konusu anlaşmayı sabote etme gayretinde olduğunu söylüyor. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde bu kaygının açık bir şekilde dile getirildiği anlaşılıyor. Ancak Rusya’nın Soçi anlaşmasına ve Astana sürecine ne kadar sadık kalacağı da belirsizliğini sürdürüyor.

Türkiye sınırına göç

Son duruma bakıldığında ise durum hiç de iç açıcı değil; yaklaşık 150 bin kişinin Türkiye sınırına yakın bölgelere doğru göç ettiği, çatışmasızlık durumunun bozulduğu (rejimin 21 yerleşim yerini ele geçirmesi dikkate alındığında), rejim ve Rusya’nın özellikle sivil hedeflere yönelik saldırılarını durdurmadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla Suriye krizinde İdlib’in yeni ve kapsamlı bir çatışma noktasına dönüşme potansiyeli oldukça yüksek. İdlib’in yeniden çatışma zeminine kaymasına neden olan birkaç faktör söz konusu. Birincisi Türkiye’nin Soçi’de varılan anlaşma gereği üstlendiği sorumlulukları yerine getirmesinin saha şartları düşünüldüğünde oldukça zor olması. Gözlem noktalarının tesisi, ağır silahların teslimi ve çatışmasızlığın sağlanması konusunda geride kalan zaman süresince Ankara, M4 karayolunun kontrolünü HTŞ’nin elinden alamadı, HTŞ’yi silahsızlandırılmış bölgeden çıkaramadı ve bölgenin kontrolünü kendi desteklediği Ulusal Özgürleştirme Cephesi’nin kontrolüne geçiremedi. Gerçekte Türkiye’nin Soçi anlaşmasıyla ulaşmak istediği hedef kapsamlı bir askeri operasyonun önüne geçerek yeni bir insani trajedinin oluşmasını engellemek ve bunun ortaya çıkaracağı maliyetten kaçınmaktı.