İkinci yargı paketi: İnfaz ve nafaka düzenlemeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30 Mayıs 2019 tarihinde açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi gereğince yapılacak düzenlemeler kademeli olarak ve gecikmeksizin hayata geçiriliyor. Hak ve özgürlükleri genişletmeyi, hukuk mesleklerinde niteliği artırmayı ve ceza yargılamasını hızlandırmayı hedefleyen 39 maddelik 1.Yargı Paketi, 17 Ekim’de TBMM’de kabul edilmiş ve 24 Ekim’de Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Reform iradesini güçlü bir şekilde sürdüren hükümet, ikinci paketle ilgili çalışmalarına devam ediyor. Ancak bu paketin de TBMM’de temsil edilen partilerin görüşü alınarak uzlaşma ile çıkarılması hedefleniyor. Özellikle nafaka ve infaz düzenlemeleri gibi toplumun hassas olduğu konulardaki hükümlerin aceleye getirilmeden kabul edileceği anlaşılıyor.

İkinci paket ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Basına yansıyan bazı bilgiler ve bazı AK Parti yöneticilerinin sözlü açıklamaları söz konusu. Bu yazıda bu açıklamalar çerçevesinde ikinci pakette yer alması muhtemel iki tartışmalı konu -infaz ve nafaka düzenlemeleri- mevcut sorunlar ve muhtemel çözüm önerileri çerçevesinde ele alınacaktır.

Cezasızlık algısı

Toplumda yargıya yönelik temel eleştirilerden birisi suçlar için öngörülen cezaların az olduğudur. Oysaki Türk Ceza Kanundaki cezaların önemli bir kısmı Avrupa ülkelerindeki cezalara göre çok daha yüksektir. Hatta toplumsal taleplerin etkisiyle hırsızlık, uyuşturucu ve cinsel suçlara verilen cezalar zaman içerisinde artırılmıştır. Örneğin Türk Ceza Kanunu’nun ilk kabul edildiği 2005 yılında mevcut olan düzenlemede, çocukların cinsel istismarı suçunun basit hali için 3 aydan 8 yıla kadar hapis cezası öngörülüyorken, 2014 yılında gerçekleştirilen değişiklikle bu ceza 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına yükseltildi. Nitelikli cinsel istismar suçu bakımından ise ilk düzenlemede 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası yer alıyorken, 2014 yılında suçun 16 yıldan az olmamak üzere hapis cezasıyla cezalandırılması öngörüldü. Bu tür suçlarda ceza üst sınırının 20 yıl olduğu düşünülecek olursa, Kanunda cinsel istismar suçu için müebbet hapis cezasından sonraki en yüksek süreli hapis cezalarının verildiği anlaşılmaktadır. Yani yakından bakıldığında suçun işlenmesini engellemek ve caydırıcılığı sağlamak amacıyla kanunlarda çok yüksek cezalara yer verildiği görülmektedir. Toplumdaki cezasızlık algısını besleyen sebep infaz rejiminden kaynaklanmaktadır.

Özellikle uzun süreli olmayan hapis cezalarında şartlı salıverme, denetimli serbestlik ve infaz süreleri gibi infaz düzenlemeleri sonrası, kişilerin neredeyse hiç hapis yatmadan veya çok az süre içeride kalarak serbest bırakılması, yapılan yargılamalara ve adalet sistemine güveni sarsmaktadır. Kısacası bir taraftan cezalar sanıldığının aksine çok yüksek iken, bir taraftan da bazı suçlar için verilen cezalara rağmen suçlular çok az hapis yatmaktadır. Bu sebeple hükümlü sayısını azaltarak cezaevlerini rahatlatmaya dönük geçici bir düzenleme yapılmasındansa, infaz rejimini tamamen ele alan kalıcı bir reform ihtiyacı hissedilmektedir. Yapılan açıklamalara göre AK Parti’nin üzerinde çalıştığı, geçici ve kısmi af olarak yorumlanacak bir şartlı salıverme düzenlemesi değil yapısal bir değişiklik olacak.

Geçmiş içtihatlar gözetilmeli

MHP’nin bir yıl önce kamuoyuna açıkladığı ve TBMM’ye sunduğu yasal düzenleme, teknik olarak bir af kanunu değil şartlı salıverme koşullarında yapılan bir düzenlemeydi. Teklifte tutuklu ve hükümlülerin hapis cezası süresinden, bu süre içinde kasıtlı bir suç işlememeleri şartıyla, beş yıl indirim yapılması öngörülmekteydi. Bununla birlikte teklif, İnfaz Kanunu’nda düzenlenen şartlı salıverme kurumundan farklıdır. Zira şartlı salıvermede mahkumun hem cezasının belli bir süresinin infaz edilmesi hem de “cezaevindeki infaz süresini iyi halli olarak geçirmesi gerekir.” MHP’nin “ceza sürelerinden şartlı indirim” teklifinde ise böyle bir koşul yer almamaktadır. Ayrıca böyle bir düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından çeşitli gerekçelerle iptal edilmesi riski vardır.