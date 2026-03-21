İran Savaşı, yeni nesil savaşların laboratuvarı

İran Savaşı, 21. Yüzyılın 5. nesil savaşları, orduların dönüşümü, ekonomik maliyetler, Rusya-Ukrayna Savaşı ve NATO'nun geleceği hakkında çok şey söylüyor.

Dr. Mehmet Bozkuş/Stratejist, Siyaset Bilimci

ABD- İsrail ile İran savaşı, sınır tanımayan fiziksel coğrafyadan teknolojik ve dijital coğrafyaya geçiş, uzay teknolojilerinin savaş alanında boy göstermesi ile yalnızca enerji ve jeopolitik dengeleri değil, aynı zamanda modern savaşın doğasını da kökten değiştiren bir laboratuvar işlevi görmektedir.

Bu çatışma, 21. Yüzyılın "5. Nesil savaş" konseptinin sahada test edildiği, devletlerin askeri doktrinlerini yeniden tanımladığı ve küresel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bir dönüm noktasıdır. Artık savaş, yalnızca cephede kazanılan bir mücadele değil; aynı anda ekonomik, dijital, psikolojik ve lojistik alanlarda yürütülen çok katmanlı bir süreçtir.

5.Nesil savaşların en belirgin özelliği, doğrudan askeri çatışmanın yerini sistem hedefli operasyonlara bırakmasıdır. İran savaşı bu anlamda; enerji altyapılarının hedef alınması, ticaret yollarının kesintiye uğratılması, siber saldırılar ve vekil güçler üzerinden yürütülen operasyonlarla klasik savaş paradigmasının ötesine geçmiştir.

Askeri yapılanmada köklü değişim

Bu durum, orduların yalnızca tank, uçak ve asker sayısı üzerinden değil; veri işleme kapasitesi, yapay zekâ entegrasyonu, insansız sistemler ve elektronik harp yetenekleri üzerinden değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu dönüşüm, devletlerin askeri yapılanmalarını köklü şekilde değiştirmektedir. Geleneksel ağır ve hiyerarşik ordular yerini daha esnek, hızlı ve teknolojik olarak entegre yapılara bırakmaktadır.

ABD, Çin ve Rusya gibi büyük güçler; insansız hava araçları, otonom sistemler, siber harp birlikleri ve uzay temelli gözetleme kapasitesine yatırım yaparken, orta ölçekli güçler ise asimetrik savaş kabiliyetlerini geliştirmeye yönelmektedir.

İran'ın vekil güçler ve düşük maliyetli drone teknolojileri ile büyük güçlere karşı denge kurabilmesi, bu dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biridir. Bu durum, geleceğin savaşlarında "yüksek teknoloji ile düşük maliyetli asimetrik araçların birleşiminin belirleyici olacağını göstermektedir.

Ancak bu yeni savaş biçimi, ekonomik açıdan son derece yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. İran savaşıyla birlikte enerji fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, küresel enflasyonu tetiklemiş; tedarik zincirlerinde kırılmalar meydana gelmiş ve özellikle enerji ithalatçısı ülkeler üzerinde ciddi baskı oluşturmuştur.

Savaşın doğrudan maliyetlerinin ötesinde, altyapı kayıpları, ticaretin kesintiye uğraması ve finansal piyasalardaki belirsizlikler, küresel ekonomide uzun vadeli hasar yaratmaktadır. 5. nesil savaşların en önemli özelliklerinden biri de budur: savaşın maliyeti yalnızca cephede değil, tüm sistem üzerinde hissedilmektedir.

Bu noktada Rusya-Ukrayna savaşı ile İran-ABD/İsrail savaşı arasında önemli bir paralellik ortaya çıkmaktadır. Rusya-Ukrayna savaşı, konvansiyonel savaş ile hibrit savaşın birleştiği bir model sunarken; İran ABD İsrail savaşı bu modelin daha ileri bir aşamasını temsil etmektedir.

Ukrayna sahasında görülen drone kullanımı, siber operasyonlar ve ekonomik yaptırımlar; İran savaşında daha geniş bir coğrafyaya ve daha karmaşık bir yapıya taşınmıştır. Bu iki savaş birlikte değerlendirildiğinde, modern savaşın artık çok alanlı ve sürekli bir karakter kazandığı görülmektedir.

NATO'nun yeniden canlanması

Rusya-Ukrayna savaşının bir diğer önemli sonucu, NATO'nun yeniden canlanması olmuştur. Uzun süre stratejik yön arayışı içinde olan NATO, bu savaşla birlikte yeniden bir güvenlik sağlayıcı aktör olarak ön plana çıkmıştır.

Ancak İran savaşı, NATO'nun karşı karşıya olduğu yeni zorlukları da ortaya koymaktadır. İttifakın klasik savunma doktrini, çok alanlı ve asimetrik tehditlere karşı yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle NATO'nun geleceği, savunma odaklı yapısı ve ABD'nin NATO içindeki yapısı, yalnızca askeri kapasite artırımı konusunda değil; siber güvenlik, enerji güvenliği ve teknolojik üstünlük alanlarında da dönüşüm gerçekleştirmesine bağlıdır.

Bu süreçte NATO içinde de farklılaşmalar ortaya çıkmaktadır. Avrupa ülkeleri enerji bağımlılığı ve ekonomik maliyetler nedeniyle daha temkinli bir yaklaşım sergilerken, ABD daha agresif bir küresel strateji izlemektedir.

Türkiye gibi ülkeler ise NATO içinde yer almakla birlikte, aynı zamanda bağımsız ve çok yönlü bir dış politika izleyerek dengeleyici bir rol üstlenmektedir. Bu durum, NATO'nun gelecekte daha esnek ve çok katmanlı bir ittifak yapısına evrilebileceğini göstermektedir.

ABD, İsrail, İran savaşı sonrası ortaya çıkan yeni ittifak sistemleri de bu dönüşümün önemli bir parçasıdır. Geleneksel Batı ittifakı ile Çin-Rusya ekseni arasındaki rekabet derinleşirken, bölgesel aktörler daha bağımsız ve pragmatik politikalar izlemektedir.

Suudi Arabistan, Hindistan ve Türkiye gibi ülkeler, tek bir blok içinde yer almak yerine çok yönlü ilişkiler geliştirerek kendi stratejik alanlarını genişletmeye çalışmaktadır. Bu durum, uluslararası sistemin katı bloklardan ziyade esnek ittifak ağlarına dayalı bir yapıya evrildiğini göstermektedir.

ABD, İsrail,İran savaşı, 21. Yüzyılın savaş ve güvenlik anlayışını yeniden tanımlayan bir kırılma noktasıdır. Bu savaş, orduların yeniden yapılandırılmasını zorunlu kılarken, ekonomik sistemler üzerinde derin etkiler yaratmakta ve küresel ittifak yapılarını dönüştürmektedir. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte değerlendirildiğinde, bu süreç çok kutuplu bir dünya düzenine geçişin hızlandığını ortaya koymaktadır.

Artık güç, yalnızca askeri kapasite ile değil; teknolojik üstünlük, enerji kontrolü ve ekonomik dayanıklılık ile ölçülmektedir.

Bu yeni dönemde devletlerin başarısı, savaş kazanma kapasitesinden ziyade, çok boyutlu krizleri yönetebilme yeteneklerine bağlı olacaktır. İran savaşı bu anlamda yalnızca bir çatışma değil; geleceğin dünya düzeninin nasıl şekilleneceğini belirleyen bir test alanıdır.

Güvenlik ve ittifak sistemlerinin dönüşümü

ABD İsrail işbirliğinde İran merkezli savaş, 21. yüzyılın en kritik kırılma anlarından biri olarak, yalnızca bölgesel bir çatışma değil; küresel güç dağılımının yeniden şekillendiği sistemsel bir hesaplaşma niteliği taşımaktadır. Bu savaş, klasik askeri mücadele paradigmasının ötesine geçerek stratejik su geçiş yolları,rezerv para hakimiyeti, enerji akışları, ticaret yolları, finansal sistemler ve güvenlik doktrinleri üzerinden yürütülen çok katmanlı bir güç mücadelesine dönüşmüştür.

Dolayısıyla İran savaşı, ABD ile İran arasında sınırlı bir çatışma değil; ABD, Çin, Rusya ve bölgesel aktörler arasında dolaylı fakat derin bir küresel rekabet alanıdır.

Bu bağlamda ABD'nin stratejik yaklaşımı, doğrudan askeri zaferden ziyade küresel sistemin kontrolünü sürdürmeye yöneliktir.

ABD Yönetimi, enerji arz zincirlerini kontrol ederek hem Avrupa üzerindeki etkisini artırmayı hem de Çin'in enerji güvenliğini kırılgan hale getirmeyi hedeflemektedir. Rusya için bölgedeki askeri stratejik işbirliklerini önleme, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi üzerinden geçen enerji hatları, bu stratejinin merkezinde yer almakta; kriz ortamı ise ABD açısından kontrollü bir jeopolitik araç olarak kullanılmaktadır. Bu durum, ABD'nin küresel liderliğini sürdürmek için "kontrollü kaos" stratejisini, İsrail'in ise büyük kaos doktrini ile yol haritasını belirlediğini göstermektedir.

Rusya açısından İran savaşı, doğrudan müdahale edilmeden fayda üretilebilecek bir kriz alanı sunmaktadır. Yükselen enerji fiyatları Rus ekonomisine kısa vadeli avantaj sağlarken, ABD'nin Orta Doğu'ya yoğunlaşması Moskova'ya farklı coğrafyalarda manevra alanı kazandırmaktadır.

Bununla birlikte İran'ın aşırı zayıflatılması, Rusya'nın bölgedeki nüfuzunu sınırlayabileceği için Rusya dengeli bir strateji izlemektedir. Bu yaklaşım, Çin'in bölgedeki hamlelerine paralel olarak, Rusya'nın krizleri yönetmekten ziyade krizlerden fayda üretmeye odaklanan klasik jeopolitik refleksinin devamıdır.

Çin ise bu savaşta doğrudan taraf olmaktan kaçınarak uzun vadeli stratejik pozisyonunu korumaya çalışmaktadır. Çin ekonomisinin Körfez enerji kaynaklarına bağımlılığı, bu çatışmayı Pekin için ciddi bir risk haline getirmektedir.

Çin, askeri müdahale yerine alternatif enerji ve ticaret yollarını güçlendirme stratejisini tercih etmektedir. Orta Asya enerji hatları, Pakistan üzerinden Hint Okyanusu'na erişim ve Kuşak-Yol Girişimi kapsamındaki kara koridorları bu stratejinin temel unsurlarıdır. Çin'in yaklaşımı, kısa vadeli çatışmalardan uzak durarak uzun vadeli sistem inşasına odaklanan bir jeoekonomik aklı yansıtmaktadır.

Türkiye ise bu yeni jeopolitik denklemde kritik bir düğüm noktası haline gelmektedir. Hem NATO üyesi olması hem de Avrasya ile Batı arasında bir köprü konumunda bulunması, bölgesel güç konumu ve küresel ölçekli balans üreten dış politika yapısı Türkiye'yi benzersiz bir stratejik aktör yapmaktadır.

İran savaşı sonrası enerji arz güvenliği sorunu yaşayan bölgemiz ülkeleri yeni güvenlik doktrini ve enerji nakil hatları oluşturma politikalarını gelecek güvenlik ve ekonomileri için yeniden değerlendirmelidir. Avrupa için Türkiye, alternatif enerji geçiş yollarının merkezi haline gelebilir.

Irak-Türkiye petrol hattı, TANAP ve Doğu Akdeniz projeleri bu bağlamda yeniden önem kazanmaktadır. Ancak bu fırsatlar, aynı zamanda güvenlik risklerini de beraberinde getirmekte; Türkiye'nin çok yönlü ve dengeli bir dış politika yürütmesini zorunlu kılmaktadır.

İran savaşıyla birlikte Basra Körfezi merkezli enerji sistemi de dönüşüm sürecine girmiştir. Hürmüz Boğazı'na olan aşırı bağımlılık, küresel enerji piyasaları açısından sürdürülemez bir risk olarak görülmeye başlanmıştır.

Bu nedenle Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'e yönelen boru hatları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bypass projeleri ve LNG taşımacılığının artışı gibi alternatif çözümler hız kazanmıştır. Enerji jeopolitiği, tek bir dar boğaza bağımlı olmaktan çıkarak daha dağıtık ve çok merkezli bir yapıya evrilmektedir. Bu dönüşüm, yalnızca enerji arz güvenliğini değil, küresel güç dengelerini ve bölgesel gelecek dengelerini de yeniden şekillendirmektedir.

Savaşın bir diğer önemli sonucu, yeni ittifak sistemlerinin ortaya çıkmasıdır. Geleneksel bloklaşmalar yerini daha esnek ve çok katmanlı ittifaklara bırakmaktadır. ABD liderliğindeki Batı bloğu ile Çin-Rusya ekseni arasındaki rekabet derinleşirken, Türkiye, Hindistan ve Körfez ülkeleri gibi aktörler dengeleyici politikalar izlemektedir. Bu durum, uluslararası sistemin katı bloklardan ziyade esnek güç ağları üzerinden şekillendiğini göstermektedir.

Yeni güvenlik doktrinleri de bu dönüşümün bir parçasıdır. Artık güvenlik yalnızca askeri tehditlerle sınırlı değildir; enerji arzı, tedarik zincirleri, siber altyapı ve finansal sistemler ulusal güvenliğin temel bileşenleri haline gelmiştir. Önleyici saldırı doktrinleri, hibrit savaş yöntemleri ve çok alanlı operasyonlar, modern güvenlik anlayışının ana unsurlarını oluşturmaktadır. İran savaşı, bu yeni doktrinlerin sahada test edildiği 5. Nesil savaş alanı ve teknolojik bir laboratuvar işlevi görmektedir.

İran savaşı, kazananı ve kaybedeni net olan klasik bir savaş değildir. Bu süreç, küresel sistemin yeniden yapılandığı, enerji hatlarının yeniden çizildiği ve güvenlik mimarisinin yeniden tanımlandığı bir dönüşüm dönemidir. ABD bu süreçte mevcut sistemi korumaya çalışırken, Çin yeni bir sistem inşa etmeye, Rusya ise bu iki güç arasında denge kurarak avantaj elde etmeye çalışmaktadır.

Türkiye gibi bölgesel aktörler ise bu büyük güç rekabeti içinde stratejik konumlarını güçlendirme fırsatı yakalamaktadır.

Bu bağlamda İran savaşı, 21. yüzyılın jeopolitiğini anlamak için bir dönüm noktasıdır. Artık güç, yalnızca askeri kapasite ile değil; enerji hatlarını kontrol etme, ticaret yollarını yönlendirme ve finansal sistemleri etkileme kapasitesi ile ölçülmektedir.

Bu yeni gerçeklik, uluslararası sistemin çok kutuplu ve çok katmanlı bir yapıya doğru evrildiğini açıkça ortaya koymaktadır.