İsrail devlet terörü büyük tırmanışta

Bir hafta Amerika'da selamlanan bir katil, ardından Lübnan'a saldırı ve ardından İran'da yüksek profilli bir yemin töreni sırasında barış yanlısı bir lidere suikast… Bu olaylar zinciri insanlar arasında kafa karışıklığı ve anlaşmazlık yaratmak için zaman ve mekanın sofistike bir şekilde manipüle edildiğini düşündürüyor. Birileri İran'ı her zamanki Pers oyununu oynamakla suçlarken, diğerleri "İranofobi "nin yaygınlığını sorguluyor.

Mehmet Kocatepe/ Yazar

Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da İsrail tarafından şehit edilmesinin ardından İsrail devlet terörünün ciddi bir tırmanışa geçtiği aşikârdır. İsrail'in uzun bir hedefli suikast geçmişi olsa da, bu son olay her aşamada titizlikle planlanmış ve uygulanmış olmasıyla öne çıkmaktadır. Plan öncesi hazırlıklardan fiili operasyona ve sonrasına kadar, bu eylemde sergilenen koordinasyon ve karmaşıklık düzeyi son derece rahatsız edici ve taktiklerde tehlikeli bir değişimin göstergesidir.



Girişimlerinin yanı sıra, başarılı oldukları suikastlara kısaca bir göz atarsak:

· Yahya Ayyaş 5 Ocak 1996

· Şeyh Ahmet Yasin 22 Mart 2004

· Abdülaziz el Rantisi 17 Nisan2004

· Adnan El Gul 21 Ekim 2004

· Nizar Noyar 1 Ocak 2009

· Salih l Aruri 2 Ocak 2024

Hamas'ın önde gelen liderlerinden biri olan Halid Meşal, 1997 yılında Ürdün'ün başkenti Amman'da bir caddede yürürken İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatı Mossad tarafından düzenlenen dramatik bir suikast girişiminin hedefi oldu. İki Mossad ajanı Meşal'e yaklaşarak kulağına öldürücü bir zehir enjekte etmeye çalıştı; bu yöntemle Meşal'in iz bırakmadan ölmesi amaçlanıyordu. Ancak komplo planlandığı gibi gitmedi. Ürdün polisi suikast girişiminde bulunan ajanları kısa sürede yakaladı ve bu durum diplomatik bir krize yol açtı. Ürdün Kralı Hüseyin, ülkesinin egemenliğinin ihlali ve eylemin cüretkârlığı karşısında öfkelenerek sert bir ültimatom verdi. Yakalanan ajanları idam etmekle ve 1994 yılında imzalanan ve bölgesel istikrarın temel taşı olan kritik barış anlaşması da dahil olmak üzere Ürdün'ün İsrail ile yaptığı tüm anlaşmaları feshetmekle tehdit etti. Durumun ciddiyeti dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın dikkatini çekti ve Clinton tırmanan gerilimi yatıştırmak için devreye girdi. Clinton'ın diplomatik çabaları, dönemin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu üzerinde eşi benzeri görülmemiş bir taviz vermesi için baskı oluşturdu. Netanyahu, Meşal üzerinde kullanılan zehrin panzehirini sağlamayı kabul ederek İsrail'in komplodaki dahlini fiilen kabul etmiş oldu. Bu taviz Meşal'in hayatının kurtarılmasında ve ciddi bir diplomatik çöküşün önlenmesinde çok önemli bir rol oynadı.

Bu olay Orta Doğu siyasetinin kırılganlığının ve güç, diplomasi ve gizli operasyonların karmaşık etkileşiminin altını çizdi. Devletlerin algılanan tehditlere karşı koymak için ne kadar ileri gidebileceklerinin yanı sıra bölgenin jeopolitik manzarasını karakterize eden karmaşık ittifaklar ve düşmanlıklar dengesinin altını çizdi.

İsrail'in Türkiye'deki istihbarat ağı

Aralık 2023'ün başlarında İsrail savaş kabinesi bir basın toplantısı düzenleyerek Başbakan Netanyahu'nun Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkedeki Hamas liderlerine suikast emri verdiğini bizzat açıkladığını duyurdu. Bu açıklama, İsrail'in bu ülkelerin egemenliğini ihlal etme isteğini etkili bir şekilde ilan etti. Hedef alınan ülkelerin çoğu sessiz kalırken, Türkiye'nin tepkisi hızlı ve kararlı oldu. Türkiye, 2 Ocak 2024 tarihinde sekiz ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Diyarbakır, Van, Hatay ve Kocaeli) 57 noktaya eş zamanlı baskınlar düzenleyerek 34 kişinin İsrail adına casusluk yapmak suçlamasıyla tutuklanmasını sağladı. Gözaltına alınanlarla birlikte yetkililer, başta yüzbinlerce avro ve dolar olmak üzere çok sayıda ülkeyle bağlantılı büyük miktarda para, silah, mühimmat ve çeşitli dijital materyaller ele geçirdi. Bu başarılı operasyon, İsrail'in Türkiye'deki istihbarat ağının çökertilmesini sağlamıştır.

Çok ilginçtir ki yakalanan bu ajanların neredeyse tamamı İsrail vatandaşı değildir. Mossad tarafından, çoğu İslam ülkesi olmak üzere çeşitli uluslardan devşirilen vatansız kişilerdir. Mossad bu ajanları operasyonların hazırlık aşamalarını (keşif, planlama ve uygulama) tamamlamak için kullanır ve nihai uygulamayı daha yerel bir başka örgüte taşeron olarak verir. Bu ajanlara çeşitli roller verilir ve halkımızın hassasiyetlerini istismar etmekte ustadırlar. Bir yandan ulusumuzu manipüle etmeyi ve kendisine karşı kışkırtmayı amaçlarken, diğer yandan İsrail'in tehdit olarak algıladığı tüm unsurları yok etmek için çalışırlar. Bu ajanlar, etkilemeyi hedefledikleri kişilerin karakteristik özelliklerini ve davranışlarını taklit ederek onların arasına karışmakta son derece maharetlidirler. Herkesi etrafına daha dikkatli bakmaya ve uyanık olmaya çağırıyorum. Örneğin, Suriyeli gençler tarafından çekildiği iddia edilen ve ulusumuzun sinir uçlarına dokunan müstehcen videoları düşünün. Şimdi bu kışkırtmaların nasıl bir senaryonun parçası olduğunu ve arkasındaki daha büyük stratejiyi daha iyi anlayabiliriz.

Arınma politikası

Yıllardır uyumlu bir şekilde hareket eden İsrail istihbaratı, Hakan Fidan'ın MİT'in başına geçmesiyle birlikte ciddi bir rahatsızlık yaşadı. Kendisine yönelik operasyon girişimleri bile oldu. Türkiye, Mossad ve ABD ile işbirliği yapan kişileri tespit edip ortadan kaldırdıkça, devletin iç güvenlik yapısı daha sağlam hale geliyor. Bu ajanların başarılı bir şekilde yakalanması ve ardından ülkeden kaçmaları, Türk Devleti'nin saflarını temizleme çabalarına işaret etmektedir. Bu arınma süreci ülkenin topraklarını yeniden verimli hale getirmekte ve çeşitli alanlarda son dönemde elde edilen başarıların temelini oluşturmaktadır.

Örneğin, PKK (Kürdistan İşçi Partisi) ile mücadelede artan etkinlik bu iç temizliğe atfedilebilir. Ayrıca Türkiye, Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Rusya'dan Afrika'ya kadar uzanan bölgelerde uyuşturucu baronlarını ve terörist liderlerini başarıyla yakalamıştır. Nekropol Operasyonu olarak bilinen 2 Ocak 2024 tarihli operasyon sadece İsrail'e bir güç gösterisi değil, aynı zamanda "Türkiye'nin eski Türkiye olmadığının" ilanıdır. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Haniye'nin şehadetine verdiği güçlü tepki de bu mesajın altını çizmiş ve güçlü bir ülke olduğunun sinyalini vermiştir.

Panik ve irrasyonalite

İsrailli yetkililerin paniği ve irrasyonel davranışları, Türkiye'nin önemli ve iddialı bir oyuncu haline geldiğini fark etmelerinden kaynaklanıyor. İsrail gibi gerilimi yüksek bir ülkeden ve onun saldırgan liderlerinden rasyonellik beklemek saflık olur. İsmail Haniye'nin Tahran'da şehit edilmesi, İran'ın kırılganlığını keskin bir şekilde hatırlatarak güvenlik kabiliyetleri hakkında soru işaretleri yarattı.

31 Temmuz'da Tahran'da gerçekleşen ve Türkiye'de de gerçekleştirilebilecek bir suikast, Türkiye'nin teyakkuz halinde olduğunun altını çizdi. MİT'in altı ay önce aldığı önleyici tedbirler bu olayı başarıyla engellemiştir. Bu proaktif yaklaşım düzinelerce benzer cinayeti önleyebilir ve yaygın bir paniğe yol açmadan kamu güvenliğini sağlayabilirdi.

Sokaktaki vatandaşın bu karmaşık güvenlik operasyonlarından haberdar olması gereksiz paniğe yol açabileceğinden gerekli değildir. Terörizmin temel amaçlarından biri kaos ortamı yaratmaktır. Bu bağlamda, hastalık hissedilse de sağlığın hissedilmediğini kabul etmek önemlidir. MİT ve diğer güvenlik kurumlarının görünmeyen çabaları, istikrarın korunması ve terörizmin yaratmaya çalıştığı kaosun önlenmesi açısından hayati önem taşımaktadır.

Olayın hemen ardından 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara'da ve ülke genelinde İsrail'e karşı bir protesto düzenlendi. Birçoğumuz, aralarında gençliğimizden birçok eski mücahidin de bulunduğu kardeşlerimizle ikindi namazından sonra Hacı Bayram Camii avlusunda yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyduk. Gıyabi cenaze namazı kılınmayacağı yönündeki haberlere rağmen katılım oldukça yüksekti. Etkinlik Ankara Sivil Toplum Platformu tarafından organize edildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın hem doyurucu hem de ateşli bir konuşma yaparak değerli bilgiler verdi ve kalabalığı coşturdu. Onu takiben AGD/MGV Başkanı Sayın Salih Turhan duygusal yoğunluğu yüksek bir konuşma yaptı. Protesto sloganlar ve tekbirlerle devam etti ve Ankara Müftüsü'nün konuşma ve duayı harmanlayan güçlü bir konuşmasıyla sona erdi. Bu program üç gün daha devam etti ve Cuma günü kılınan gıyabi cenaze namazıyla doruğa ulaşarak bir başka İsrail katliamına işaret etti ve geride öngörülemeyen birçok kaotik senaryo bıraktı.

Bölgeyi ve dünyayı zor günler bekliyor

Protestoların dikkatimi çeken bir yönü de heyecanlı anlardaki dağınıklıktı. Sloganlar ve tezahüratlar patlak verdiğinde, farklı noktalardan aynı anda farklı sesler ve sloganlar yükseliyordu. Örneğin, sunucu "Katil İsrail, işbirlikçi ABD" diye anons yaparken, farklı yerlerden başka sesler "Söz değil eylem" diye bağırıyordu. Benzer şekilde, sunucu "Tekbir" diye seslenirken, kalabalık birden fazla noktadan "Kahrolsun İsrail" diye karşılık verdi. Bu dağınıklık, tek bir slogan bile atılmadan bir saatten fazla süren protesto boyunca çok sayıda aksaklığa yol açtı.

Bir diğer sorun da İsrail-İran arasındaki suçlama tartışmasına ilişkin olarak protesto katılımcıları arasında yaşanan kafa karışıklığıydı. Bazıları İran'ı her zamanki Pers oyununu oynamakla suçlarken, diğerleri "İranofobi "nin yaygınlığını sorguladı. Bu bölünme, iyi planlanmış bir stratejinin devrede olduğunu gösteriyordu. Olaylar dizisi - bir hafta Amerika'da selamlanan bir katil, ardından Lübnan'a saldırı ve ardından İran'da yüksek profilli bir yemin töreni sırasında barış yanlısı bir lidere suikast - gözlemciler ve katılımcılar arasında kafa karışıklığı ve anlaşmazlık yaratmak için zaman ve mekanın sofistike bir şekilde manipüle edildiğini düşündürdü.

Bu cinayet daha çok su kaldıracak gibi...

Bölgeyi ve dünyayı daha zor günler bekliyor .