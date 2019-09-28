İsrail’de Müslümanlar yönetime ortak olma yolunda

İsrail’de gelinen nokta, ülkenin siyasi hayatında artık Müslüman Arap nüfusu da hesaba katma döneminin gelip çattığını ortaya koymaktadır. 13 koltuk kazanan Müslüman Araplar ülkede yüzde 20’den fazla bir kitleye sahiptir ve bu kitle ilerleyen süreçte performansını yükseltince daha fazla koltuk kazanabilir. Bu da, İsrail’in sonraki hükümetlerinde onlara da yer verme zorunluluğunu getirecektir.

Geçtiğimiz günlerde İsrail halkı Knesset’e, yani İsrail Millet Meclisi’ne milletvekili seçmek için 2019’da gerçekleştirilen ikinci seçim maratonunu geride bıraktı. Knesset’te 120 milletvekili koltuğu mevcut olup seçim barajı yüzde 3.25’tir. 17 Eylül’de gerçekleşen seçim, normalde 2019 Kasım ayında yapılacak olan ve aşağıda işaret edilecek sebepler dolayısıyla erkene alınarak Nisan ayında yapılmış seçimlerin tekrarı idi. 9 Nisan’da gerçekleşen bu erken seçimin sonuçlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Ruben Rivlin hükümet kurmak için Likud lideri Benyamin Netanyahu’yu görevlendirmişti. Netanyahu barajı geçen partilerle yaptığı görüşmelerde yeterli desteği alamayınca seçimler 17 Eylül’de tekrarlandı. Netanyahu’nun karşılaştığı bu durum, İsrail’in sosyal yapısındaki dengelerin yansıması olarak değerlendirilebilir. Toplumun dini değerlere yaklaşımının oluşturduğu bu dengeler, her ne kadar garip görünse de, birbirine taban tabana zıt bir mahiyettedir.

Toplumun siyasi panoraması

Dini değerlere yaklaşım bakımından İsrail’deki Yahudiler, genel bir değerlendirme ile sekülerler (hiloniim), gelenekçiler/muhafazakârlar (masoratiim) ve dindarlardan (datiim) teşekkül etmektedir. İsrail, Siyonist değerler üzerine kurulmuş bir devlet olup her ne kadar kendisini seküler ve laik değerlere bağlı olarak tanımlamışsa da ülkenin kurucu zihniyetinde dini ve geleneksel öğeler hep etkin olmuştur. Bu durum, ülkenin kurulmasında motor gücü olan Siyonizm ideolojisinin kökenini dini metinlerden almasından ve asırlar boyunca Filistin topraklarında bulunmayan Yahudilerin, dünyanın dört bir yanından gelmelerinin temel motivasyonu olan dini ve milli duyguların zaruri kıldığı bir neticedir. Kurucu liderler bölgenin demografik yapısını İsrail lehine çevirme amacıyla kapılarını tüm Yahudilere açmış ve bir ucunda ateist diğer ucunda koyu dindar kitlenin yer aldığı geniş ölçekli göç hareketleri (aliya) neticesinde, birbiriyle doğal muhalif gruplar Filistin topraklarına göç etmiş, bu kitle İsrail’in toplum yapısını oluşturmuştur. Zihniyet olarak birbiriyle uyumsuz olan bu gruplar ve cemaatlerin siyasi arenada ağırlığını koyarak etkilerini hissettirmesi, aslında ülkenin siyasi istikrarını tehdit edici bir olgu olarak nitelendirilebilir. Bu yüzdendir ki kurulduğu 1948’den beri İsrail siyaseti hep koalisyonlara mecbur kalmıştır. Seçim barajının çok düşük olması (1948’de yüzde 1; 1992’de yüzde 1.5; 2003’te yüzde 2; 2014’te yüzde 3.25), küçük grupların dahi Knesset’te temsil olunmasını sağlamıştır. Kurulduğu dönemlerde dindar kitle siyasi arenada pek varlık gösterememişse de zaman içerisinde dindar partiler ağırlıklarını hissettirmişlerdir. Dindar kitlenin taleplerinin siyasi arenada karşılık bulmasında Netanyahu’nun küçümsenmeyecek hizmetleri olmuştur.

Netanyahu dönemi

İsrail’in son 10 yılı Likud Partisi lideri Benyamin Netanyahu’nun başbakanlığı yönetiminde geçmiştir. Gençlik yıllarından itibaren siyasetin içinde olan ve çeşitli kademelerde görevler alan Netanyahu, 2009 Şubat Knesset seçimlerindeki başarısının ardından, Mart’ta 32. hükümeti kurma görevini alarak bu tarihten itibaren ülkenin başbakanlık koltuğunu bırakmamıştır. 22 Ocak 2013 ve 17 Mart 2015 Knesset seçimlerinde de Likud Partisi’nin elde ettiği başarı ve diğer partilerle görüşmelerinde yeterli sayıda milletvekilini koalisyonda bir araya getirebilmesi sonucunda hükümet kurma görevi kendisine verilmiştir. Netanyahu parti içi çekişmeleri ustalıkla yöneterek galip çıkmayı başarmıştır. Elbette bu başarıda hem ülke içerisinden hem de başlıca bazı ülkelerce Netanyahu’ya yapılmış olan desteklerin rolü de göz ardı edilmemelidir. Netanyahu Avrupa ve ABD’deki etkin İsrail lobisi ile iyi geçinmesinin meyvesini toplamış, kendi siyasi ajandasında yer alan konuları ülkedeki dindar ve muhafazakâr kesimin siyasi gayeleriyle muvafık kılmış ve böylece farklı siyasi görüşlere sahip olan parti ve fraksiyonları kendi yönetiminde bir araya getirmeyi başarmıştır.

Netanyahu’nun lideri olduğu Likud Partisi merkez sağ cenahta konumlanmıştır. Bu sebepten Netanyahu seçimlerin ardından hükümet kurma görevini alma sırasında bir taraftan merkezde yer alan partilerle rahatlıkla iletişime geçebilirken öte yandan dindar cemaatlerin partileriyle diyalog kurabilmiş, onları kendi safına çekebilmiştir.