İstihbarat diplomasisinin görünmez haritası: Temas geometrisi

Türkiye; NATO müttefikleri, bölgesel rakipler, çatışma aktörleri ve vekil güçlerle eş zamanlı ve çok katmanlı ilişkiler yürütmek zorunda olan jeopolitik bir konumda bulunmaktadır. Bu konum, temas geometrisini teorik bir kavram olmaktan çıkarır ve fiili bir yönetim zorunluluğuna dönüştürür.

Cihad İslam Yılmaz/ GÜVENSAM Koordinatörü

Bir ilişkinin değeri, yalnızca içeriğinde değil; açısında, mesafesinde ve zamanlamasında gizlidir. Modern istihbarat literatürü, operasyonel başarıyı büyük ölçüde ne bilindiği ve kime ulaşıldığı üzerinden tanımlar. Bu yaklaşım yanlış değildir; ancak eksiktir. Zira çağdaş güvenlik ortamında belirleyici olan yalnızca ulaşılan aktör değil, o aktörle kurulan ilişkinin biçimi, açısı ve zamansallığıdır. İşte bu üç boyutun kesişim noktasında, "temas geometrisi" adını verdiğimiz kavramsal çerçeve ortaya çıkmaktadır.

Temas geometrisi, bir istihbarat örgütünün dış aktörlerle kurduğu ilişkileri salt içerik bazında değil, yapısal ve konumsal bir mantıkla okuyan bir analiz çerçevesidir. Kimlerle temas kurulduğu kadar, bu temasın hangi açıdan, hangi mesafeden, hangi kanallar aracılığıyla ve hangi zamanlama hesabıyla kurulduğu; stratejik sonucun belirleyicisi haline gelir. Bu çerçeve, istihbaratı yalnızca bilgi toplama faaliyeti olarak gören dar tanımın ötesine geçer ve onu aktif bir anlam üretme, ilişki inşa etme ve jeopolitik konum belirleme pratiği olarak yeniden tanımlar.

Geleneksel istihbarat anlayışı, temas kurmayı büyük ölçüde araçsal bir eylem olarak görür: bilgi elde etmek, kaynak geliştirmek ya da operasyonel bir amacı gerçekleştirmek için bir aktörle iletişim kurulur. Oysa bu yaklaşım, temasın yalnızca içeriğine odaklanarak onun biçimini göz ardı eder. Biçim ise çoğu zaman içerikten daha fazla anlam taşır. Diplomatik bir kanaldan mı yoksa enformel bir platformdan mı iletişim kurulduğu; doğrudan mı yoksa dolaylı olarak mı temas sağlandığı; açık bir görüşme mi yoksa örtülü bir sinyal mi gönderildiği... tüm bu tercihler, karşı tarafça yorumlanan ve stratejik anlam üretilen seçimlerdir.

Klasik yaklaşımın bu sınırlılığı, özellikle çok aktörlü kriz ortamlarında belirginleşir. Birden fazla rakip ve müttefik aktörün eş zamanlı var olduğu sahalarda, bir aktörle kurulan temasın diğer aktörler tarafından nasıl okunduğu, temasın kendisi kadar stratejik öneme sahiptir. Bu durum, temas kararlarını artık salt ikili bir hesap olmaktan çıkarır ve çok boyutlu bir geometrik denkleme dönüştürür.

Geometrinin üç koordinatı: Açı, mesafe, zamanlama

Temas geometrisinin üç temel koordinatı vardır: açı, mesafe ve zamanlama. Bu koordinatların her biri, bağımsız olarak stratejik anlam taşıdığı gibi, birlikte oluşturdukları bütün daha da belirleyici bir anlam üretir.

Açı, bir aktörle temasın hangi konumsal çerçeveden kurulduğunu ifade eder. Aynı aktöre güvenlik işbirliği üzerinden mi, ekonomik çıkar ortaklığı üzerinden mi yoksa insani kaygılar üzerinden mi yaklaşıldığı; hem ilişkinin anlamını hem de gönderilen mesajın içeriğini belirler. Bu seçim, görünürde taktik bir tercih gibi görünse de gerçekte stratejik bir konum belirleme hareketidir.

İstihbarat örgütleri açısından açı seçimi, özellikle düşman olarak kategorize edilemeyen ama güvenilir de olmayan gri aktörlerle ilişkilerde kritik bir işlev görür. Bu tür aktörlerle resmi kanallardan değil, enformel ve dolaylı platformlardan kurulan temas; ilişkinin olası sonuçlarını asgariye indirir. Açının belirsizleştirilmesi, yani temasın hangi kaygıyla kurulduğunun muğlak tutulması, bu durumlarda bilinçli bir strateji olarak işlev görür.

Mesafe koordinatı, bir aktörle kurulan ilişkinin yakınlık derecesini tanımlar. Ancak bu yakınlık, yalnızca fiziksel ya da örgütsel bir mesafeyi değil; taahhüt düzeyini, güven derinliğini ve karşılıklı bağımlılık oranını da kapsar. Bir aktöre çok yakın konumlanmak, onun hareket alanını artırır ama stratejik özerkliği kısıtlar. Çok uzak durmak ise ilişkiyi anlamsızlaştırır.

Modern istihbarat diplomasisi, bu iki uç arasında dinamik bir mesafe yönetimi gerektirir. Aynı aktörle farklı süreçlerde farklı mesafeler tutulabilir; hatta aynı süreci farklı kanallar aracılığıyla hem yakın hem de uzak konumlardan yönetmek mümkün olabilir. Bu çok katmanlı mesafe yönetimi, istihbarat örgütlerine geleneksel diplomasinin sağlayamayacağı bir esneklik sunar.

Zamanlamanın stratejik anlamı, belki de üç koordinat içinde en çok göz ardı edilenidir. Hangi aktörle temas kurulduğu ve nasıl yaklaşıldığı kadar, bu temasın ne zaman gerçekleştiği de belirleyicidir. Kriz öncesinde kurulan temas ile kriz sırasında kurulan temas, içerik olarak özdeş olsa bile yapısal olarak farklı anlamlar taşır.

Erken temas, bir aktöre verilen değerin ve o aktörün stratejik öneminin tanınmasının sinyalini verir. Geç temas ise aciliyet, baskı ya da daha önce mevcut olmayan bir ihtiyacın işaretidir. İstihbarat örgütleri açısından zamanlamanın kontrolü, hem karşı tarafın algısını yönetmek hem de temas ilişkisinin hangi güç dengesinde kurulacağını belirlemek anlamına gelir. Zamanlama, temas içeriğinden bağımsız olarak başlı başına bir mesaj niteliği taşır.

Kanal seçiminin stratejik dili

Temas geometrisinin dördüncü ve belki de en sofistike boyutu, kanal seçimidir. Aynı mesaj, farklı kanallar aracılığıyla iletildiğinde birbirinden çok farklı stratejik anlamlar üretir. Resmi diplomatik kanallar sorumluluk ve taahhüt içerir; istihbarat kanalları esneklik; ticari ya da insani kanallar ise motivasyon konusunda kasıtlı bir örtüklük sağlar.

Modern güvenlik ortamında kanal çoğulluğu, bir istihbarat örgütünün en değerli varlıklarından biri haline gelmiştir. Yalnızca resmi devlet kanallarına bağımlı olan bir yapı, kriz dönemlerinde müzakere esnekliğini yitirir. Buna karşılık çok kanallı bir iletişim ağına sahip olan ve bu kanalları birbirinden bağımsız biçimde işletebilen bir örgüt, aynı aktörle eş zamanlı farklı pozisyonlardan ilişki kurabilir.

Bu çok kanallı yapı, temas geometrisinin en karmaşık boyutunu oluşturur. Zira her kanal, karşı tarafça farklı biçimde yorumlanır ve farklı güvenilirlik düzeyleri atfedilir. Hangi kanalın ne zaman etkinleştirileceği; hangi mesajın resmi, hangisinin gayriresmî alanda dolaşıma sokulacağı; bu kararlar, istihbarat diplomasisinin en yüksek beceri gerektiren boyutunu oluşturur.

MİT: Jeopolitik temas mühendisliği

Temas geometrisi kavramının en somut ve en karmaşık uygulamalarından biri, Türkiye'nin son dönemdeki güvenlik pratiğinde gözlemlenebilir. Türkiye; NATO müttefikleri, bölgesel rakipler, çatışma aktörleri ve vekil güçlerle eş zamanlı ve çok katmanlı ilişkiler yürütmek zorunda olan jeopolitik bir konumda bulunmaktadır. Bu konum, temas geometrisini teorik bir kavram olmaktan çıkarır ve fiili bir yönetim zorunluluğuna dönüştürür.

Milli İstihbarat Teşkilatı, bu çerçevede yalnızca bilgi toplayan değil, ilişki inşa eden ve konumlandıran bir işlev üstlenmiştir. Özellikle Suriye ve Irak sahasında dikkat çeken husus; rakip aktörlerle sahada kurulan dolaylı temaslar, kriz dönemlerinde devreye alınan kanallar ve bazı aktörlere yönelik kasıtlı mesafe belirsizliğidir. Bu pratiklerin hepsi, temas geometrisinin bilinçli biçimde uygulandığına işaret etmektedir.

MİT'in bu alandaki ayırt edici özelliği, temas kararlarını salt operasyonel çıkar hesabına değil, uzun vadeli konum hesabına dayandırmasıdır. Belirli bir aktörle temas kurmak, kısa vadede görünür bir fayda sağlamayabilir; ancak o temasın inşa ettiği dolaylı bağlantı ağı ve ürettiği belirsizlik algısı, stratejik bir derinlik oluşturur. Bu yaklaşım; anlık reaksiyon üreten değil, uzun vadeli bir ilişki haritası çizen bir istihbarat anlayışının ürünüdür.

Temas geometrisinin en güçlü kavramsal katkısı, istihbarat ilişkilerinin yalnızca içerik bazında değil, yapısal ve konumsal bazda da analiz edilmesi gerektiğini ortaya koymasıdır. Bu perspektiften bakıldığında, bir istihbarat örgütünün dış dünyayla kurduğu temas ağının bütünü, aslında görünmez ama son derece anlamlı bir harita oluşturur. Bu haritada her noktanın ağırlığı, yalnızca o noktanın kendisinden değil; diğer noktalara göre konumundan kaynaklanır.

Bu görünmez haritanın rakip aktörler tarafından tam olarak okunamaz olması, stratejik bir avantaj üretir. Açıların çoğulluğu, mesafelerin değişkenliği, kanal tercihlerinin çeşitliliği ve zamanlama kararlarının öngörülemezliği bir arada değerlendirildiğinde, ortaya son derece yüksek belirsizlik üreten bir temas sistemi çıkar. Bu sistem içinde rakip aktörler, neyin taktiksel neyin stratejik olduğunu, hangi temasın gerçek niyeti yansıttığını ve hangi kanalın güvenilir olduğunu birbirinden ayırt etmekte güçlük çeker.

Modern istihbarat anlayışında bu tür yapısal belirsizliklerin üretilmesi, artık bir yan etki değil; bilinçli bir hedef haline gelmiştir. Temas geometrisi, bu hedefi gerçekleştirmenin kavramsal çerçevesini sağlar.