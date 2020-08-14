Kandil'e kara harekatı

Son operasyonlarda PKK, kendini en güvende hissettiği Kandil Dağı dahil birçok bölgede çok sayıda sözde üst düzey yöneticilerini kaybetti. Gelinen nokta gösteriyor ki; Kıran, Kapan, Pençe, Pençe-Kartal, Pençe-Kaplan operasyonları sonrası Kandil'e kara harekâtı çok da uzak değil. Belki yarın, belki yarından da yakın.

Hafta içi kamuoyunu heyecanlandıran, teyit edilmemiş bir haber düştü ajanslara: “Cemil Bayık öldürüldü.” Geçtiğimiz hafta sonu Erbil’e bağlı sınır ilçesi Soran’da güvenlik noktaları oluşturmak isteyen Irak ordusu ile PKK’lılar arasında gerilim artınca Irak ordusuna mensup subaylar terör örgütüyle görüşmek için Soran ilçesinin Sidekan mıntıkasına gitmişler.

İzlemeye devam edin

İddia odur ki, terör örgütü elebaşı Cemil Bayık da bu toplantıya katılacağı istihbar edilmiş. Siha’ların yaptığı operasyon sonucu ölenlerin arasında Bayık’ın da olduğu söyleniyordu. Konu ile ilgili sorulan soruya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, detaya girmeden dikkat çekici bir cevap verdi: “Dünyaya tavsiyemiz Türkiye’yi izlemeye devam etsinler.”

Son yıllarda terörle mücadelede Türkiye tarihinin şüphesiz en büyük operasyonları icra ediliyor. İki yıl içinde gerek yurt içi gerekse yurt dışında terör örgütü PKK’ya yönelik 300 bin operasyon yapıldı.

12 bin operasyon yapıldı

2020 yılının ilk 7 ayında, 62’si üst düzey olmak 474 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Sadece geçtiğimiz Temmuz ayı içinde 11 bin 57 kırsal, bin 509 şehirlerde olmak üzere toplam 12 bin 566 operasyon yapıldı.

17 Ağustos 2019 tarihinde başlatılan; Kavaklı bölgesi merkez olmak üzere, Hakkâri-Van-Şırnak illeri kırsalında; KIRAN-1 Operasyonu, 27 Ağustos 2019 tarihinde başlatılan; Bagok ve Mava alanları merkez olmak üzere, Mardin-Batman-Şırnak illeri kırsalında; KIRAN-2 Operasyonu, 21 Eylül 2019 tarihinde başlatılan; Herekol ve Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere, Siirt ve Şırnak illeri kırsalında; KIRAN-3 Operasyonu, 24 Eylül 2019 tarihinde başlatılan; Çemçe-Madur Bölgesi merkez olmak üzere, Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında; KIRAN-4 Operasyonu, 08 Kasım 2019 tarihinde başlatılan; Şenyayla bölgesi merkez olmak üzere, Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri kırsalında; KIRAN-5 Operasyonu, 13 Kasım 2019 tarihinde başlatılan; Faraşin bölgesi merkez olmak üzere, Van-Hakkari-Şırnak illeri kırsalında; KIRAN-6 Operasyonu 23 Kasım 2019 tarihinde başlatılan; Munzur vadisi merkez olmak üzere, Tunceli ili kırsalında; KIRAN-7 Operasyonu.

18 Aralık 2019 tarihinde başlatılan; Sehi ormanları merkez olmak üzere, Bitlis-Siirt illeri kırsalında; KIRAN-8 Operasyonu 20 Aralık 2019 tarihinde başlatılan; Cudi Dağı merkez olmak üzere, Şırnak kırsalında; KIRAN-9 Operasyonu, 20 Aralık 2019 tarihinde başlatılan; Kazan Vadisi merkez olmak üzere; Hakkâri kırsalında; KIRAN-10 Operasyonu, 21 Aralık 2019 tarihinde başlatılan; Diyarbakır ili Lice bölgesinde uyuşturucu tacirlerini yakalamak ve terörün finans kaynaklarını yok etmek maksadıyla; KIRAN-11 Narko-Terör Operasyonu, Ağustos 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), güvenlik korucularının katılımıyla gerçekleştirilen ve 4’ü teslim olmak üzere 144 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, çok sayıda sığınak, barınak ile birlikte silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiği 11 Kıran operasyonunun başarıyla tamamlanmasının ardından 2020 yılının başından itibaren terör örgütünün kış yapılanmasına yönelik “Kapan” operasyonları başlatıldı.

Kapan ile ağır darbe

11 Ocak 2020 tarihinde başlatılan; Bagok Dağı merkez olmak üzere, Mardin ili kırsalında, KAPAN-1 Operasyonu, 12 Ocak 2020 tarihinde başlatılan; Amanoslar merkez olmak üzere, Hatay ili kırsalında, KAPAN Operasyonu, 13 Ocak 2020 tarihinde başlatılan; Kavaklı bölgesi merkez olmak üzere Hakkari ili kırsalında, KAPAN-3 Operasyonu, 16 Ocak 2020 tarihinde başlatılan; Mava bölgesi merkez olmak üzere, Batman ili kırsalında, KAPAN-4 Operasyonu, 30 Ocak 2020 tarihinde başlatılan; Gabar merkez olmak üzere, Şırnak ili kırsalında KAPAN-5 Operasyonu, 11 Şubat 2020 tarihinde başlatılan; Zori bölgesi merkez olmak üzere Diyarbakır-Batman hattında KAPAN-6 Operasyonu, 01 Mart 2020 tarihinde başlatılan; Karadağ bölgesi merkez olmak üzere, Siirt-Şırnak hattında, KAPAN-7 Operasyonu, 13 Mart 2020 tarihinde başlatılan; Ağrı Dağı-Çemçe-Madur bölgeleri merkez olmak üzere, Ağrı-Kars-Iğdır hattında, KAPAN-8 Operasyonu, 23 Mart 2020 tarihinde başlatılan; Karer bölgesi merkez olmak üzere, Bingöl kırsalında, KAPAN-9 Operasyonu, zorlu kış şartları altında gerçekleştirilen Kapan operasyonları ile terör örgütüne ağır darbeler vurularak kış yapılanmasına fırsat verilmedi. Kapan harekâtının da başarıyla sona ermesiyle Temmuz ayından itibaren “Yıldırım” operasyonları icra edilmeye başlandı.

13 Temmuz’da başlatılan; Cudi merkez olmak üzere Şırnak kırsalını kapsayan, 1485 personel, 102 operasyonel timin görev aldığı, Yıldırım-1 Operasyonu, 19 Temmuz’da başlatılan; Cilo bölgesi merkez olmak üzere Hakkâri kırsalını kapsayan, 1106 personel, 74 operasyonel timin görev aldığı, Yıldırım-2 Operasyonu, 26 Temmuz’da başlatılan; Ağrı dağı - Çemçe-Madur bölgeleri merkez olmak üzere Ağrı-Iğdır-Kars kırsalını kapsayan, 1170 personel, 86 operasyonel timin görev aldığı, Yıldırım-3 Operasyonu, 28 Temmuz’da başlatılan; Munzur-Kutu bölgesi merkez olmak üzere Tunceli kırsalını kapsayan, 1006 personel, 67 operasyonel timin görev aldığı, Yıldırım-4 Operasyonu, 12 Ağustos’ta başlatılan; Amanos bölgesi merkez olmak üzere Hatay kırsalını kapsayan, 1.448 personel, 97 operasyonel timin görev aldığı Yıldırım-5 Operasyonu... Yurt içinde terör yapılanmasına izin verilmezken yurt dışında da uluslararası hukuktan kaynaklı “terörü kaynağında kurutma” operasyonları yürütülmeye devam ediliyor.

Bora ilk kez kullanıldı

27 Mayıs 2019 tarihinde Pençe-1 Harekâtı kapsamında, öğlen saatlerinde hem top atışları hem de hava harekâtlarıyla Irak’ın kuzeyinde bulunan Hakurk, Basyan, Avaşin’de terör unsurları vuruldu ardından akşam vakti bölgeye helikopterlerle inen özel komando birlikleri, hedeflerin imhasına yönelik sızma harekâtı gerçekleştirdi. Pençe-1 harekâtında milli balistik füze “BORA” ilk kez kullanıldı. Onlarca sığınak ve mağara imha edildi. 150’ye yakın PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Bu süreçte, Irak Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Irak istihbaratı ile görüşmeler yapıldı. 12 Temmuz’da planın ikinci aşaması olarak Pençe-2 harekâtı başlatıldı. Hakurk vadisi, Metina topçu ateşi, savaş uçakları, Atak helikopterleri ve Siha’lar ile vurulurken özel eğitimli komandolar bölgeye indirildi. İlerledikçe bölgede kalıcı üsler kuruldu. İran sınırına yakın bölgede PKK unsurları vuruldu. 23 Ağustos 2019 tarihinde başlayan Pençe-3 harekâtı, Pençe1-2’nin aksine Şırnak’ın hemen karşısında bulunan Sinat-Haftanin bölgesine gerçekleştirildi. Altı adet PKK kampının bulunduğu bu hat, Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile vuruldu. Bu arada bölgede yüksek rakımlı hakim tepelere, son teknoloji takip/tespit sistemleri ve paratonerle donatılan yedi adet askeri üs kuruldu.

Pençe1-2-3 harekâtlarıyla PKK’ya çok ağır darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri 15 Haziran 2020 gecesi terör unsurlarına yönelik çok daha büyük bir harekât başlattı: Pençe-Kartal! Diyarbakır, Eskişehir, Konya ve Adana’dan kalkan 30 adet F-16 savaş uçağı, insansız hava araçları Sincar, Karacok, Kandil, Mahmur, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki hedefleri vurdu. Hemen iki gün sonra bu kez Pençe-Kaplan harekâtı ile Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolar Haftanin’e girdi. İlk 36 saat içinde 500’den fazla hedef imha edildi. Irak hükümeti Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ı Dışişleri’ne çağırırken, PKK’lılar da KDP’nin Türkiye ile işbirliği yaptığını belirterek, operasyonlar karşısında sessiz kalmakla suçladı. Reuters, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin, NATO’nun ikinci büyük ordusu karşısında ihtiyatlı davranmak zorunda olduğunu yazarken, ismini vermek istemeyen KYB’den bir yetklili, “sessiz olmak zorundaydık, aksi takdirde Türkiye ile krizin tırmanması riskiyle karşı karşıya kalırız” açıklamasında bulundu.

Son operasyonlarda PKK terör örgütü, kendilerini en güvende hissettikleri Kandil Dağı dahil birçok bölgede çok sayıda sözde üst düzey yöneticilerini kaybetti.

İnsan istihbaratı

Bu ağır hezimet karşısında çılgına dönen Kandil’deki terör elebaşları, köylüleri dahi ajanlıkla suçlayıp infaz etti. Milli İstihbarat Teşkilatının “insan istihbaratı”, bölgede yaşayan insanların yaptıkları ihbarlar nokta operasyonların en önemli sebeplerindendi. Etkisiz hale getirilen bazı örgüt elebaşları;

• Sözde KCK yürütme konseyi üyesi ve Sincar sorumlusu “Mam Zeki Şengali” kod adlı İsmail Özden

• Kırmızı bültenle aranan “Medya Agit” kod adlı Beraat Afşin

• Öcalan’ın sözde sekreterliğini yapmış olan Hacer Goyi” kod adlı Nazife Bilen

• PKK/KCK’nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden “Halmat Diyar” kod adlı Diyar Garip Muhammed

• Kırmızı kategoride aranan sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi “Pelşin Tolhildan” kod adlı Gülüzar Tural

• Örgütün kadın yapılanması KJK’nın sözde en üst karar organı Yürütme Konseyi Üyesi “Dr. Jiyan Garzan” kod adlı Saliha Kaytar

• Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse’nin şehit edildiği saldırının planlayıcılarından, “mavi kategori”de aranan “Botan” kod adlı Hacı Kurhan ile “Kendal” kod adlı Metin Akgün

• Kırmızı bültenle aranan, örgütün sözde Kandil ve Hakurk alanları arasındaki gümrük ve aktarım sorumlusu “Kawa Garzan” kod adlı Nedim Karakulak

• PKK/KCK’nin sözde YJA-Star Mahmur Cephe Sorumlusu “Berivan Sarya” kod adlı Galya Bekir

• Darbe üstüne darbe yiyen örgüte katılımlarda da dikkat çekici azalmalar yaşandı. PKK’ya katılım 2014’te 5.558 iken, 2015’te 3.884’e, 2016’da 703’e, 2017’de 161’e, 2018’de 136’ya, 2019’da 130’a, 2020 yılı ilk altı ayında ise 21’e düştü.

Gelinen nokta gösteriyor ki; Kıran, Kapan, Pençe, Pençe-Kartal, Pençe-Kaplan operasyonları sonrası Kandil’e kara harekâtı çok da uzak değil. Belki yarın belki yarından da yakın!

frkonalan@gmail.com