Kant'ın barışçıl aklı ve başkalığın huzuru

Köpekbalığı denizkızını nasıl yedi?

09.01.2021

BM raportlarına göre her yıl namus yüzünden dünyada 5 bin kadın öldürülüyor, her gün 137 kadın eşi ya da aile bireyleri tarafından öldürülüyor, insan kaçakçılığında kadınların oranı yüzde 71, kadınların 4'te biri hamileyken bile şiddete uğruyor, her sene dünyada 150 milyon kız tacize uğruyor. Ve unutulmaması gereken nokta, ihbar edilen vakalar gerçek rakamın en fazla yüzde 40'ı ve bu ihbarlardan sadece yüzde 10'u polise ulaşıyor. Freud saldırganlık eğilimi ile ilgili düşüncelerini içgüdü kuramı aracılığı ile şöyle paylaşır: İnsanın açlık ve sevgi güdüleri diğer tüm ilişkilerini belirler. Her iki içgüdünün gerekli doyuma ulaşmaması, bireyin sosyal yaşamında çatışmalara yol açar ve saldırgan eğilimler ile ortaya çıkar.