Katar'ın yumuşak gücü tehlikede mi?

Doç. Dr. Ekber Kandemir/ Uluslararası İlişkiler Uzmanı

Katar, küresel enerji sisteminde özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanında en önemli aktörlerden birdir. Dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerinden biri olan North Field'den (Kuzey Sahası) elde ettiği gazı dönüşüm tesislerinde -160 ile -165 derecelerde yaklaşık 600 birim küçülterek LNG haline getiren Katar, küresel LNG ihracatının yaklaşık yüzde 20–25'ini tek başına karşılamaktadır. Enerji piyasasında bu oranda bir karşılığı olan ülke küresel arz güvenliği literatüründe "sistemik aktör" olarak tanımlanmaktadır. Özellikle Katar'ın düşük maliyetli üretim kapasitesi, uzun vadeli kontratlara dayalı satış modeli ve coğrafi olarak esnek sevkiyat kabiliyeti onu bu piyasada önemli bir tedarikçi haline getirmiştir. Son yıllarda Katar'ın LNG ihracatından elde ettiği gelir yıllık olarak 95 ile 120 milyar dolar bandına ulaşmıştır. Yaklaşık 3 milyon nüfusu olan bu ülkenin kişi başına düşen milli geliri ise 72 bin dolar seviyelerindedir.

Son gelişmelerden sonra İran'ın Hürmüz Boğazını geçişlere fiilen kapaması, küresel enerji piyasalarında 1970'lerden bu yana görülen en büyük arz şoklarından birini ortaya çıkarmıştır. Özellikle Katar gibi LNG ihracatına yüksek derecede bağımlı bir ülke açısından bu gelişme enerji gelirlerinde büyük düşüşler meydan getirmiş ve kontratlara ilişkin "force majeure" (mücbir sebepli iptal) ilan etmek zorunda kalmıştır. Katar enerjiden elde ettiği gelirleri ulusal stratejisinde önemli bir yeri olan soft power (yumuşak güç) mimarisini inşa etmede kullanmaktadır. Bu gelir kaybı ve İran savaşının ortaya çıkardığı riskler özellikle yumuşak güç araçlarını önemli ölçüde etkilemektedir.

Bu bağlamda Hürmüz krizinin en hızlı etkilediği sektörlerden biri havacılık olmuştur. Bölgedeki hava sahası riskleri ve operasyonel kısıtlamalar nedeniyle havayolu şirketlerinin faaliyetleri ciddi şekilde daralmış ve özellikle Qatar Airways çatışmanın başladığı ilk günlerde günlük yaklaşık 400 uçuşunu iptal etmiştir. Bununla birlikte çatışmaların ilk 20 gününde Qatar Airways'ın 800 milyon ile 1.2 milyar dolar gelir kaybı yaşadığı düşünülmektedir. Bu çerçevede havacılık açısından Doha'nın yumuşak gücünün olumsuz etkilendiği aşikârdır. Özellikle uluslararası uçuşların iptali ve transit yolcu sayısında keskin düşüşler yıllardır Katar tarafından inşa edilen küresel havacılık merkezi imajına büyük bir sekte vurmuştur.

Buna paralel olarak Körfez ekonomilerinde enerji dışı çeşitlenmenin en önemli alanlarından biri olan turizm de menfi payını almıştır. Hürmüz krizinin yarattığı güvenlik algısı uçuşların iptali ve güvenlik riskleri Katar'ın turizm sektörünü doğrudan etkilemiştir. 20 günlük sürede ortalama 2 milyon yolcu kaybı yaşayan Katar, tahmini olarak da 2 milyar dolara yakın bir gelirden olmuştur. Turizmdeki bu olumsuz gelişmeler yumuşak güç mimarisinin bir parçası olarak son yıllarda inşa edilen güvenli ülke imajı, yatırım merkezi algısı ve küresel etkinliklere ev sahibi olma rolünü de olumsuz şekilde etkilemiştir.

Etkili medya ağı ve arabuluculuk yeteneği

Katar'ın yumuşak gücü, etkili medya ağı ve arabuluculuk yeteneğiyle şekillenmektedir. Küresel ölçekte etkili bir konuma sahip olan Al Jazeera gibi bir medya gücü, söz konusu ekonomik daralmanın gölgesinde kalabilir. Gelirlerdeki gerileme, zamanla uluslararası medya yatırımlarının sürdürülebilirliğini zorlayabilir ve bu durum, Katar'ın dış politika sahnesindeki diplomatik manevra alanını da daraltan bir etki meydana getirebilir. Devam eden savaşın etkileri Katar'ın "istikrar sağlayıcı aktör" imajını zedelemekte ve tarafsız bir denge unsuru olmaktan uzaklaştırdığını göstermektedir.

Katar, yumuşak güç programı çerçevesinde eğitim yatırımları aracılığıyla küresel elit ağlara erişim sağlamaya çalışmaktadır. Ancak bu model büyük ölçüde enerji gelirlerine dayanmaktadır. Bu kapsamda Katar'ın enerji ihraç edememesi üniversite fonlarını azaltabilir, araştırma projelerini sınırlayabilir ve Doha'nın uluslararası öğrenci çekme kapasitesini düşürebilir. Bu durum uzun vadede Katar'ın bilgi temelli soft power kapasitesini zayıflatabilir.

Hürmüz Boğazı'nın kapanması, Katar açısından yalnızca bir enerji meselesi olarak düşünülmemeli, bu kriz Doha'nın yumuşak güç kapasitesini zayıflatan çok boyutlu bir sistem krizi olarak görülmelidir. Bu durumdan havacılık, turizm, medya ve eğitim gibi soft power araçları doğrudan veya dolaylı olarak enerji gelirlerine bağlıdır ve bu gelirlerdeki azalma bu sektörlerin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Bahse konu veriler bize teorik olarak istikrarlı bir coğrafyada olmayan enerji temelli (rantiyer) yumuşak gücün (rentier soft power) sürdürülebilir olmadığını göstermektedir.

Tek hat bağımlılığı

Hürmüz Boğazı'nın kapanması, Katar'ın büyük ölçüde deniz taşımacılığına dayanan LNG temelli ihracat modelinin yapısal kırılganlıklarını açık biçimde ortaya koymaktadır. Küresel LNG ticaretinin tamamına yakınını bu boğazdan gerçekleştiren Katar enerji ihracatını coğrafi olarak yüksek riskli bir chokepoint'e (dar-geçit) bağımlı hale getirmektedir. Katar örneği enerji arz güvenliği literatüründe sıklıkla vurgulanan "tek hat bağımlılığı" sorununun somut bir göstergesi olmuştur. Doha'nın başlıca LNG müşterileri olan Çin, Güney Kore, İtalya ve Almanya için bu kriz, sadece gaz arzında bir aksama riski değil, aynı zamanda Katar'ın güvenilir bir tedarikçi olarak algısını da zayıflatma ihtimali taşımaktadır.

Bu gelişme, LNG taşımacılığının esnekliğine rağmen, deniz yollarının jeopolitik risklere açık yapısını yeniden gündeme getirmiştir. Hürmüz krizi, enerji taşımacılığında maliyet-etkinlik kadar jeopolitik güvenliğin de belirleyici olduğunu göstermektedir. Tam da bu noktada, küresel enerji piyasalarına ulaşmak için Katar-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı gibi alternatif kara temelli enerji koridorları yeniden stratejik bir seçenek olarak öne çıkabilir. Boru hattı projeleri, başlangıç yatırım maliyetleri yüksek olsa da, uzun vadede daha istikrarlı ve öngörülebilir bir tedarik yapısı sunma potansiyeline sahiptir. Ayrıca kara hatları, deniz yollarına kıyasla belirli coğrafi risklere daha az maruz kalmakta ve enerji akışının sürekliliğini daha yüksek ölçüde garanti altına alabilmektedir.