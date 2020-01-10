Kıbrıs’tan neden vazgeçemeyiz?

Kıbrıs demek Akdeniz demektir. Akdeniz ise kadim zamanlardan bugüne dünya siyasetine yön veren jeopolitik bir merkezdir. O halde Türkiye’nin Akdeniz siyaseti ile Kıbrıs siyaseti arasında bir eşgüdümün olması zaruridir ve bu ikisi birbirinden ayrı düşünülemez. 1974 Kıbrıs harekâtı ile 2019 tarihli Libya mutabakatına gösterilen kuvvetli direnişin köklerini burada aramak gerekir.

Dünyanın en büyük ve en derin iç denizi olan Akdeniz, coğrafi olarak doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sicilya ile Tunus arasındakalan dar bölgenin doğu kısmına“Doğu Akdeniz”, batısında kalan kısmına ise “Batı Akdeniz” denilmektedir. Tarih boyunca Avrupa ile Asya arasındaki ticareti, limanları ve geçitleri vasıtasıyla buluşturan Akdeniz, bu nedenle çok sayıda uluslararası mücadeleye ve çatışmaya konu oldu. Ticaretin yanı sıra semavi dinlerin kutsal şehirlerinden Kudüs, Mekke ve Medine’nin bu coğrafyada olması, Akdeniz’e önem katan başka bir özellikti.

Ticaretin emniyeti

Dolayısıyla ticaret ve hac yollarına hâkim olma düşüncesini, Akdeniz’de çatışmaların hacmini artıran başlıca faktörler olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu sebeple ticaretin emniyeti ile hac güvenliği, zaman içerisinde Akdeniz’in kıyıdaş devletlerinin en önemli meselesi haline geldi.

Kıbrıs’ın, deniz aşırı ticarî faaliyetlerin ve hac ulaşımının kesiştiği mevkide bulunması, bu adaya stratejik bir değer yüklenmesine yol açtı. Kıbrıs’ın bu stratejik değeri; Anadolu, Suriye, Filistin ve Mısır’a olan konumundan ileri geliyordu. Başka bir ifadeyle, Kıbrıs’ın Avrupa, Doğu Akdeniz ve Batı Asya ile politik, dini ve siyasi bir eşgüdüm içerisinde olması, onu diğer adalardan ayıran en önemli unsurdu. Bu durum haliyle Avrupa’da meydana gelen bölgesel ve uluslararası şartların Doğu Akdeniz’in en büyük adası olan Kıbrıs’ı da etkilemesine neden oldu.