ABD'li siyasetçi Bob Menendez, talep ettiði rüþveti külçe altýn veya nakit para olarak da alýyormuþ. Bir de Google'da sorgulamýþ bu külçe kaç para eder diye! IRS gibi kaynaðý belli olmayan para hareketlerine ve transferlerine tolerans göstermeyen, acýmasýz bir kurumu bile dert etmemiþ Kirli Bob! Oysa iþlediði suçlardan yakalanmayan meþhur kaçakçý ve gangster Al Capone bile 1931 yýlýnda IRS sayesinde hapsi boylamýþtý.

Aslýnda "Sünger Bob" da diyebilirdik kendisine. Ancak yine de her þeye raðmen o çocuklarýn izlediði bir çizgi film olduðu için Sünger Bob ismini pek kirletmeyelim istedik. Kastýmýz bugünlerde fazlaca gündemde olan Bob Menendez denen ABD'li demokrat(!) senatör. "Bob the Crook" da denebilir! Bu adam çok yetenekli; "The Talented Mr. Ripley" filmindeki ana karakter gibi becerikli. Tam bir sistem kurmuþ. Ermeni asýllý eþiyle beraber sistemi týkýr týkýr iþletmiþler yýllarca. Adeta bir "para çokomel" iliþkisi gibi çalýþmýþ sistem; parayý basýyorsun çokomeli alýyorsun. Pardon! Parayý basýyorsun, gizli bilgiyi veya hak etmediðin onayý alýyorsun. ABD'li bu siyasetçi talep ettiði rüþveti külçe altýn veya nakit para olarak da alýyormuþ. Bir de Google'da sorgulamýþ bu külçe kaç para eder diye! Hem de IRS (bizim vergi dairesine benzeyen bir kurum) gibi kaynaðý belli olmayan para hareketlerine ve transferlerine tolerans göstermeyen, acýmasýz bir kurumu bile dert etmemiþ Kirli Bob! "Almýþ istiflemiþ, almýþ istiflemiþ!" O kadar da rahat ki; nasýl olsa baþýna bir þey gelmeyeceðini düþünmüþ olmalý. Oysa iþlediði suçlardan yakalanmayan meþhur kaçakçý ve gangster Al Capone bile 1931 yýlýnda IRS sayesinde hapsi boylamýþtý.

Derdimiz Amerikan demokrasisini veya adaletini kurtarmak deðil. O kendisini kurtaracak, iyileþtirecek yollarý arayýp bulacaktýr. Zaten her ülkenin kendine has, hatta endemik problemleri yok mu? Ama dünyaya "American Dream" hayalini pazarlayan, kendisini týkýr týkýr çalýþan dünyanýn en büyük ve güçlü demokrasisi olarak addeden ABD'de üst üste ve artan düzeyde gariplikler, çirkinlikler yaþanýyor. 6 Ocak 2021 tarihinde Kongre Binasý'nýn basýlmasýndan, Biden'ýn oðlu Hunter'ýn yediði haltlar ve iþlediði suçlara kadar her türlü cerahat ABD'de akmaya devam ediyor. House Speaker (yani meclisin aðýrlýðý olan sözcüsü, baþý gibi önemli bir görev) olan Nancy Pelosi'nin yatýrýmcý eþinin mal varlýðý diðer yatýrýmcýlara göre çok daha hýzlý bir artýþ gösterdiði ABD basýnýnýn sýklýkla yazdýðý konular arasýnda. Nancy Pelosi kendisini "bilgi sahibi olduðum önemli yatýrým, kanun, karar ve yeni yönetmeliði evde eþime anlatmýyorum" diyerek durumdan kurtulmaya çalýþsa da; o gözümüzde büyüttüðümüz ABD'de iþler pek de öyle iyi gitmiyor. Sonuçta sokakta yaþayan evsizlerin sayýsý hýzla artarken, çalýþan kesim için de ay sonunu getirmek günden güne zorlaþýyor.

Durdurulamayan Türkiye

Bugün ABD'de, Biden-Pelosi-Menendez hattýnda Yunanistan ve Ermenistan sevdasý ön planda, Türkiye ve Erdoðan karþýtlýðý ise yükseliþte olsa da bileðimizin gücü ve davamýzýn haklýlýðýyla mevzileri tek tek kazanmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz Erdoðan, Birleþmiþ Milletler Genel Kurul (UN GA) toplantýlarýný pek kaçýrmýyor, bilakis iyi hazýrlanarak büyük bir ekiple katýlmayý tercih ediyor. Çünkü burada hem uzun yýllardýr Birleþmiþ Milletler'in eskimiþ, týkanmýþ, adeta çökmüþ sistemine "Dünya Beþten Büyüktür" sloganýyla karþý çýkýyor ve mazlum devletlere rol modeli oluyor, hem de bu seyahatleri çok sayýda liderle görüþerek büyük bir diplomasi trafiði haline dönüþtürüyor. New York'ta, hemen Birleþmiþ Milletler'in karþýsýnda, kamu diplomasisi açýsýndan bir yumuþak güç unsuru haline gelen Türkevi'nde aðýrlanan birçok devlet baþkaný, baþbakan, üst düzey temsilci aslýnda Türkiye'nin hemen her alanda yükseliþte olduðunu teyit eder durumda. Hemen söyleyelim; Türk ÝHA ve SÝHA'larý, Türk Hava Yollarý, Teknofest, AFAD ve Türk Kýzýlay'ý, Aselsan-Tusaþ-Baykar gibi hýzla geliþen savunma sanayi þirketlerimiz, Türk Milli Kadýn Voleybol Takýmý, sayýlarý hýzla artan konsolosluk ve büyükelçiliklerimiz, MÝT'in uluslararasý baþarýlarý, Türk mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri, ihracatçý þirketlerimizin her yere ayak basma heyecaný, turizmde ulaþýlan sayýlar, saðlýk altyapýsýnýn getirdiði saðlýk turizmi ve benzeri diðer açýlýmlar zaten Türkiye'nin hem hard-power hem de soft-power yükseliþini dünyaya anlatýyor.

Erdoðan'ýn beðendiðim bir tarzý var. Ayak oyunlarýyla iþi masada bitirmeye yeltenmiyor. Sahada kazanýp masada kaybetmeye de tahammülü yok. Maþallahý var, adam yýllardýr 3-5 saatlik uykuyla ayakta; önce sahada sonra da hemen masada kazanýp iþi bitirmeyi kurgulayan, bunu icraya dönüþtüren bir dünya lideri. Karabað'da da böyle oldu, Libya'da da. Birileri Türkiye'yi savaþýn ortasýna itmeye çalýþsa da Rusya-Ukrayna Savaþý'nda da Türkiye bütün dünyadan ayrýþan bir konum elde etmeyi baþardý. Sonra bu konumuyla kimsenin hayal edemediði Tahýl Koridoru'nu açabildi. Ne var ki Erdoðan ile çalýþmak zor zanaat. Bakanlarý, büyükelçileri, belediye baþkanlarýný, parti yöneticilerini, valileri ve kaymakamlarý yakaladýðý her fýrsatta onlara daha az uyumalarýný salýk veriyor! Öyle masa baþýnda deðil, her an sahada problemin baþýnda, tetikte, vatandaþa hizmetin verildiði satýhta olmak, hizmet için koþmak, terlemek artýk "kitabi ancak uygulanmayan bir tavsiye" niteliðinde deðil, en tepedeki liderin sergilediði performans ile doðru rol modeli olduðu bir noktadan hareketle artýk pratiðe dönüþüyor.

Elon Musk'ý takibe almalý

Önce küçük bir katký; kahramanýmýzýn ismi Alan deðil Elon. Bazen hep beraber yanlýþ söylediðimiz hissine kapýlýyorum; Türkçe okumasý olarak "e-lýn" diyoruz, oysa "i-lon" diye okumamýz lazým ya da en azýndan "i-lýn" da idare eder. Neyse isteyen istediði gibi söylesin. Adamýn isimlerle zaten bir derdi var, çocuklarýna verdiði isimler de þaþýrtýyor. Erdoðan'ýn New York'ta yaptýðý önemli görüþmeler içerisinde Elon Musk görüþmesi de vardý. Görüþmeye küçük çocuðuyla geldi, belli ki rahat ve sýcak bir görüþme oldu. Erdoðan çocuklarýn gönlünü almayý iyi biliyor, ona güzel bir futbol topu hediye etti. Tabii doðal olarak Tesla ve Musk'ýn diðer þirketlerinin Türkiye'ye yatýrým potansiyeli ve/veya yeni iþbirliði alanlarý ele alýndý. Bunlar önemli çünkü sýradýþý bir giriþimci olan Elon Musk hemen her alanda onlarca, hatta yüzlerce milyar dolarlýk piyasa deðeri oluþturmuþ birisi. Twitter'ý satýn almasýyla da son bir yýldýr farklý bir düzlemde, özellikle de siyasi çevrelerde ismi çok anýlýr oldu. Kiþisel varlýðý bugün itibariyle 270 milyar dolar civarýnda ve Türkiye'ye yatýrým yapacaðýný açýklamasý bize her açýdan olumlu bir ivme getirir.

Elon Musk'ý sadece finans ve yatýrým gücü için izlemeyi önermiyorum. Dünyanýn ve özellikle ABD'nin çetin ve yýkýcý bir kutuplaþmaya girdiði, ulusalcý-küreselci çatýþmasýnýn yaþandýðý bir dönemde Musk tarafýný net bir þekilde belli ediyor. Aslýnda sonradan ismini X olarak deðiþtirdiði ve 44 milyar dolar ödeyerek Twitter'ý satýn almasý da bu baðlamda deðerlendirilebilir. Bu satýnalma sonrasý ilk iþlerden biri özgürlükçü(!) ABD'de sosyal aðlardan yasaklanan Trump'ýn tekrar Twitter'a geri alýnmasýydý. Musk'ýn yazdýklarýný ve çizdiklerini takip etmekte fayda var çünkü o küreselcilerin yanýnda durmadýðý gibi "bana ne, ben iþime bakayým" da demiyor. Net bir tavrý, konumu var. Geçenlerde þöyle yazdý: "Like Gulliver, tied down by thousands of little strings, we lose our freedom one regulation at a time." Yani mealen diyor ki dev ve güçlü Güliver nasýl yüzlerce, binlerce iple yere baðlandý, esir edildiyse; bizler de þimdi küçük küçük her bir kýsýtlayýcý kanun ve düzenlemeyle özgürlüklerimizi, haklarýmýzý adým adým kaybediyoruz. Kýsacasý bu þu anlama da geliyor; insanlýk daha önce yavaþ yavaþ ýsýtýldýðýný, piþirildiðini, yok edildiðini fark etmeyen tenceredeki kurbaða ile adeta yer deðiþtirmiþ durumda. Yani diyor ki Elon Musk: "UYAN ey insanlýk!" Erdoðan ile Musk arasýndaki kimyayý ben aslen bu politik bakýþta ve alýnan net konumda görüyorum.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF)

Küreselcilerin dünyaya ve insanlýða çizdiði dar ve yeni bir çerçeve var. Sahip olduklarý sermaye ve bilgi birikimi, ana akým medyayý kontrol edebilme gücü ve bazý ülkelerin yönetimlerine getirdikleri siyaset ve bürokrasi kadrolarýyla istedikleri her þeyi yapabileceklerine inanýyorlar. Dünya nüfusunun çok fazla olduðuna inanýp bunu 500 milyona indirmekten, 15 dakikalýk þehirler konseptine kadar düþündürücü, hatta kaygý verici söylemler ve beklentiler ifade ediliyor. Bu hareketin öne çýkan sözcüsü bugün 85 yaþýnda olan ancak zamanýnda Henry Kissinger'dan mentorluk almakla gururlanan Klaus Schwab. Schwab'ýn babasýnýn Ýsviçre'den Almanya'ya geçerek Hitler'e ve Nazi Almanyasý'na hizmet eden bir sempatizan olduðu da ayrýca kayýtlarda. Yani babasý Nazi, akýl hocasý da ABD'yi birçok ülkeye karþý kýþkýrtan, gereksiz savaþ ve iþgal çýðýrtkanlýðý yapan Kissinger! Schwab için öne çýkan sözcü dedim çünkü arka planda az sayýda ama çok güçlü aile ve onlarýn sahip olduðu onlarca trilyon dolarlýk fonlar var. Aslýnda bunlardan bazýlarý burada listelenebilirdi ama bu aþamada bu görevi sorgulayan ve gizlenen bazý gerçekleri ortaya çýkarmayý hedefleyen belgesel yapýmcýsý Michael Moore'a býrakýyorum.

Dünya Ekonomik Forumu ve dünyaya kendilerince yeni bir düzen vermek isteyen bu küreselci elit yapmak istedikleri bu dönüþüme "Ajanda 2030" veya "Great Reset" diyor. Toplumlarýn, ailelerin, bireylerin asýrlar boyunca verdiði mücadeleler sonunda elde ettiði temel hak ve özgürlüklerin üzerinden buldozerle geçilmesi, iþte adeta Elon Musk'ýn ifade ettiði "Güliver'in yere mýhlanmasý" gibi bir durum arzu edilen. WEF uzunca bir süredir Genç Küresel Liderlik Programý (Young Global Leadership Program) ile potansiyelli ve hýrslý adaylarý alýp, ayný vizyona getiriyor, sonra da siyaset ve bürokraside sahaya sürüyor. Hatta bu kiþiler içerisinde çok güncel isimler de var. Örneðin Ýngiltere'de baþbakanlýk yapan Boris Johnson, Yeni Zelanda'da baþbakanlýk koltuðunu yeni býrakan Jacinda Ardern ve günümüzün Kanada Baþbakaný Justin Trudeau ile Fransa Devlet Baþkaný Emmanuel Macron da bu programdan mezunlar. Aslýnda bu liderlerin ayný kuþaktan geliyor olmasý ve sergiledikleri liderlik stillerindeki benzerlik de bize bir fikir veriyor. Zaten özellikle 2020 ve 2022 yýllarý arasýnda baþ gösteren pandemi ve hemen sonrasýnda Dünya Saðlýk Örgütü, Bill Gates ve büyük ilaç þirketlerinin iþbirliðinde yürüyen müphem aþý kampanyasýnda da adý geçen "WEF ekollü liderler" bizlere düþünme, anlama, kavrama, soru sorma ve fikir üretme þansý býrakmamýþtý. Deðil mi?

Geçmiþ deðil, gelecek önemli

Yaþananlarý anlamak ve tartýþmak, geçmiþten dersler çýkarmak þüphesiz ki önemli. Zaman zaman her þeyi komploya baðlayan dostlarla da karþýlaþmýyor deðiliz. Bunu tasvip edenlerden deðilim. Yani hemen her þeyin arkasýnda komplo olduðuna inanmýyorum. Öyle olsaydý zaten umudunu yitirmiþ, edilgen tiplerden olurduk. Zaten diðer taraftan kendi çýkarlarýný önceleyen ve kitlelere dayatan küreselci elitlerin ayak sesleri de duyuluyor. Ama onlar güçlü ve korkutucu bir ajandalarý var diye "her þey onlarýn istediði gibi olacak, biz ne yapsak nafile" diyeceklerden de olmayacaðýz. Dünyada iyice netleþen kutuplaþma ve taraflarýn bu baðlamda kullandýðý sloganlar, araçlar ve yöntemler ortada. Kabul etmeliyiz ki dünyaya haklý ve adaletli bir düzen gerekiyor. Gördüðüm kadarýyla toplumlar uyanýyor, bir araya geliyor ve direnmeye baþlýyor.

Elon Musk'ýn bu sosyal, siyasal, teknolojik ve ekonomik çatýþma içerisindeki pozisyonunu netleþtirmesi bence çok kýymetli. Bu baðlamda Selçuk Bayraktar'ýn da yaklaþýmý, sunduðu vizyon önemli. Tabii bireylerin çaba ve katkýlarýný ancak toplumlar ve devletler çarpan etkiyle büyütebilir. Ýþte bu noktada Erdoðan'ýn liderliðindeki Türkiye'nin dünyaya söyleyeceði ve önereceði çok þey var. Afrika'ya da, Orta Doðu'ya da, dünyanýn diðer bölgelerine de... Adil ve sürdürülebilir bir düzenin mümkün olabileceðini Osmanlý'da deneyimledik... Þimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin son 15-20 yýldýr kurduðu iliþkilerde ve iþbirliklerinde ayný yaklaþýmý görmek mümkün... Ýstiyoruz ki bir daha "Ne oldu Paþinyan!" demek zorunda kalmayalým... Herkes hakkaniyetle davransýn ki çelik yumruða gerek olmasýn... Dostluk olsun, insanlýk olsun, paylaþým olsun... Hatta yapýlan paylaþýmlar, gösterilen dostluklar ve iyi iþler tekrar tekrar anlatýlsýn ki Ümit Özdað'ýn ýrkçý söylemlerine hiç alan kalmasýn...

Ah þu ekonomi

Düþünün ki Türkiye bütün bu sözünü yaklaþýk 1 trilyon dolarlýk bir ekonomiyle söylüyor, söylediklerini yapmaya çalýþýyor... Ya bir de 3-4 trilyon dolarlýk bir ekonomi olsaydýk... Ýþte o yüzden spordan ticarete, akademiden bürokrasiye, üretimden ihracata, kültürden finansa kadar her alanda daha çok çalýþýp üretmeliyiz...

[email protected]

