Körfez güvenliğinde yeni arayış: Türkiye bir alternatif olabilir mi?

Dr. Berat Keskin/ Türk Alman Üniversitesi

Orta Doğu'da son dönemde yaşanan gelişmeler bölgenin zaten kırılgan olan güvenlik mimarisini yeniden tartışmaya açtı. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın buna misilleme olarak İsrail'i ve bölgedeki Amerikan üslerinin bulunduğu ülkeleri hedef alması, yalnızca taraflar arasındaki gerilimi değil, aynı zamanda Körfez ülkelerinin güvenlik problemini de yeniden gündeme taşıdı. İran'ın attığı füzelerin ve insansız hava araçlarının Körfez'deki bazı hedeflere ulaşabilmesi ise, yıllardır milyarlarca dolar harcanarak kurulan savunma sistemlerinin gerçek etkinliğine dair ciddi bir sorgulamayı beraberinde getirdi.

Bu noktada ortaya çıkan temel soru şu: Körfez ülkeleri yıllardır büyük ölçüde ABD'nin sağladığı güvenlik şemsiyesine ve Amerikan savunma teknolojilerine dayanıyordu. Peki son gelişmeler bu güvenlik modelinin sorgulanmasına yol açabilir mi? Ve daha önemlisi, bu ülkeler savunma alanında yeni ortaklar aramaya yönelirlerse Türkiye bu denklemde daha önemli bir aktör haline gelebilir mi?

Körfez ülkelerinin güvenlik stratejisi uzun süre oldukça net bir çerçeveye sahipti. Soğuk Savaş sonrasında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Bahreyn gibi ülkeler güvenliklerini büyük ölçüde ABD ile kurdukları stratejik ilişkiye dayandırdı. Amerikan askeri üsleri, gelişmiş hava savunma sistemleri ve milyarlarca dolarlık silah anlaşmaları bu güvenlik mimarisinin temelini oluşturdu. Patriot ve THAAD gibi sistemlere yapılan yatırımların arkasındaki düşünce basitti: İran gibi bölgesel rakiplerden gelebilecek füze tehditlerine karşı güçlü bir savunma kalkanı oluşturmak.

Mutlak bir garantisi yok

Ancak son gelişmeler bu güvenlik anlayışının mutlak bir garanti sunmadığını gösterdi. İran'ın geliştirdiği balistik füze kapasitesi ve özellikle insansız hava araçları teknolojisi, bölgedeki savunma dengelerini önemli ölçüde değiştirdi. İran'ın doğrudan ya da dolaylı olarak gerçekleştirdiği saldırıların bazı durumlarda Körfez ülkelerindeki hedeflere ulaşabilmesi, savunma sistemlerinin sınırlarını da gözler önüne serdi. Bu durum yalnızca askeri bir zafiyet meselesi değil, aynı zamanda stratejik bir güven meselesi haline geldi.

Elbette Körfez ülkelerinin ABD'ye olan bağımlılıklarından kısa vadede uzaklaşması beklenemez. Washington hâlâ bölgedeki en güçlü askeri aktör ve Körfez güvenlik mimarisinin ana dayanağı olmaya devam ediyor. Ancak son gelişmeler, bu ülkelerin güvenlik politikalarında daha çeşitlendirilmiş bir yaklaşımı düşünmelerine yol açabilir. Başka bir ifadeyle, güvenliklerini büyük ölçüde ABD merkezli bir savunma mimarisine dayandırmak yerine farklı ortaklarla iş birliğini artırmak daha cazip bir seçenek haline gelebilir ve gelmelidir.

Tam da bu noktada Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii alanında kaydettiği ilerlemeler tüm dünyada dikkat çekmeye devam ediyor. Ankara uzun yıllar boyunca savunma teknolojilerinde büyük ölçüde dışa bağımlıydı. Ancak özellikle son 15-20 yılda savunma sanayii alanında gerçekleştirilen yatırımlar, bu tabloyu önemli ölçüde değiştirdi. İnsansız hava araçları, elektronik harp sistemleri, akıllı mühimmatlar ve yerli üretim savunma platformları Türkiye'yi küresel savunma pazarında daha görünür bir aktör haline getirdi.

Türk yapımı SİHA'lar

Türk savunma sanayiinin en dikkat çekici alanlarından biri şüphesiz insansız hava araçları teknolojisi oldu. Türk yapımı SİHA'lar farklı coğrafyalarda yürütülen operasyonlarda gösterdikleri performansla dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Bu sistemler yalnızca askeri başarılarıyla değil, aynı zamanda maliyet-etkin çözümler sunmalarıyla da birçok ülke için cazip bir alternatif haline geldi. Özellikle hava savunma tehditlerinin arttığı bir dönemde, erken tespit, istihbarat ve hedefleme kabiliyetleri sağlayan bu teknolojiler stratejik önem taşıyor.

Körfez ülkeleri açısından bakıldığında ise bu teknolojilerin önemi daha da belirgin hale geliyor. İran'ın son yıllarda geliştirdiği füze ve drone kapasitesi, bölgedeki güvenlik denkleminde yeni bir tehdit boyutu ortaya çıkardı. Geleneksel hava savunma sistemleri çoğu zaman yüksek maliyetli ve belirli türdeki tehditlere karşı tasarlanmış durumda. Oysa günümüz savaşlarında düşük maliyetli ama etkili insansız sistemler giderek daha büyük bir rol oynuyor. Bu nedenle savunma stratejilerinin de buna uygun şekilde değişmesi gerekiyor. Türkiye'nin geliştirdiği savunma teknolojileri tam da bu noktada Körfez ülkeleri için dikkat çekici bir alternatif oluşturuyor. Türkiye yalnızca silah ihraç eden bir ülke değil; aynı zamanda teknoloji geliştiren ve bunu operasyonel tecrübeyle birleştiren bir aktör haline geldi. Bu durum savunma iş birlikleri açısından Ankara'yı birçok ülke için daha cazip bir ortak haline getiriyor.

Son yıllarda Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki siyasi ilişkilerde yaşanan normalleşme de bu ihtimali güçlendiriyor. Bir dönem siyasi gerilimlerin yaşandığı Ankara ile bazı Körfez başkentleri arasındaki ilişkiler son yıllarda belirgin şekilde iyileşti. Ekonomik anlaşmaların yanı sıra savunma alanındaki iş birlikleri de giderek daha fazla gündeme gelmeye başladı. Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığı bu ilişkilerin askeri boyutunun en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Türkiye'nin savunma sanayii ihracatında Körfez ülkeleri giderek daha önemli bir pazar haline geliyor. Yüksek savunma bütçelerine sahip olan bu ülkeler, güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte yeni teknolojilere daha fazla yatırım yapmak zorunda kalabilir. Bu durum Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında daha kapsamlı savunma iş birliklerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir.

Çok aktörlü yapı mümkün

Elbette Türkiye'nin Körfez ülkeleri için kısa vadede ABD'nin yerini alması gerçekçi bir senaryo değil. Washington'un bölgedeki askeri varlığı ve stratejik etkisi hâlâ çok güçlü. Ancak bölgedeki güvenlik dengelerinin giderek daha çok aktörlü bir yapıya dönüşmesi de mümkün görünüyor. Bu çerçevede Türkiye'nin rolü tamamlayıcı bir güvenlik ortağı olarak giderek daha fazla önem kazanabilir.

Sonuç olarak İran ile İsrail ve ABD arasında yaşanan gerilim yalnızca taraflar arasındaki askeri bir mücadele olarak görülmemeli. Bu çatışma aynı zamanda Orta Doğu'daki güvenlik mimarisinin nasıl şekilleneceğine dair daha geniş bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. İran'ın gerçekleştirdiği saldırılar Körfez ülkelerinin mevcut savunma sistemlerinin sınırlarını yeniden değerlendirmelerine yol açabilir. Bu değerlendirme sürecinin sonunda ortaya çıkabilecek en önemli sonuçlardan biri, bölgedeki güvenlik ilişkilerinin daha çok boyutlu bir yapıya dönüşmesi olabilir. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii alanında elde ettiği ilerlemeler ve geliştirdiği teknolojiler, Ankara'yı bu yeni denklemde dikkatle izlenen bir aktör haline getiriyor. Körfez ülkeleri için Türkiye belki tek başına bir güvenlik garantisi olmayacaktır; ancak önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin bölgesel güvenlik mimarisindeki rolünün giderek daha fazla önem kazanması ihtimal dahilinde görünüyor. Bu nedenle İran'ın attığı füzeler yalnızca askeri bir saldırı değil, aynı zamanda Orta Doğu'nun gelecekteki güvenlik dengelerini şekillendirebilecek bir gelişme olarak da okunmalıdır.