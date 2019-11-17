Körfez ülkelerinin Barış Pınarı rahatsızlığı

Suudilerin liderlik ettiği Körfez ekseninin Suriye politikası, İran ve Türkiye gibi rakip iki bölgesel aktörün Ortadoğu’da oluşan güç boşluklarını doldurmasını engellemek ve Suriye krizinin her iki aktör için de maliyetini artırarak bölgesel rekabette avantaj kazanmak üzerine bina edilmiştir.

Arap Baharı sürecine kadar Ortadoğu bölgesi revizyonist Şii eksen ve statükocu Sünni eksen olmak üzere kabaca iki eksene ayrılmıştı. Şii eksene İran liderlik ederken BAE, Bahreyn gibi ülkelerden oluşan Sünni eksene Suudi Arabistan liderlik ediyordu. Suudi liderliğindeki statükocu eksen için statüko; içeride yönetici ailelerin devleti yönetme imtiyazına, iktidar ve servet dağılımı üzerinde yönetici ailelerin tekeline, yönetilenlerin kısıtlı siyasi ve medeni haklarına dayanmaktadır. Dışarıda ise Batı ile ılımlı ilişkilere, ABD ve İsrail tarafından tanımlanan bölgesel statükonun İran gibi revizyonist güçlere karşı korunmasına dayanmaktadır.

2003’te başlayan süreç

2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgali ve 2010 yılında başlayan Arap Baharı süreci Ortadoğu bölgesinin önemli güçleri olan Irak, Mısır, Suriye gibi ülkelerin zayıflayarak bölgesel güç denkleminden çekilmesi ile sonuçlandı. Bölgesel güç denkleminde kısa sürede yaşanan bu köklü değişimin birbiri ile bağlantılı iki önemli sonucu ortaya çıktı;

1-Ortadoğu’nun Irak, Mısır ve Suriye gibi başat güçlerinin zayıflaması, Ortadoğu bölgesindeki geleneksel güç dengesini Türkiye ve İran gibi Arap olmayan ülkeler lehine değiştiren bir süreci başlattı. Bu süreçte, özellikle bölgenin en büyük ekonomisine, en gelişmiş askeri/endüstriyel kapasitesine, tarihsel olarak bölgede liderlik rolü oynamış engin bir askeri tecrübeye sahip olan Türkiye’nin yönünü Ortadoğu’ya dönmesi Sünni dünyada statükocu Körfez eksenini zayıflatan bir etken oldu.

Alternatif demokrasi

2-ABD’nin Irak işgali ve Arap Baharı sürecinde Ortadoğu bölgesinde oluşan güç boşluğundan da yararlanan Türkiye’nin, Katar ve bölgenin en geniş toplumsal tabanına sahip yapısı olan Müslüman Kardeşler hareketini de yanına alarak alternatif demokrasi yanlısı Sünni bir eksen oluşturmaya çalışması, Suudilerin liderlik ettiği Körfez eksenini zayıflatan başka bir etken olmuştur. Oluşturulmaya çalışılan bu yeni eksenin Sünni dünyayı ortadan ikiye bölmesine ve bölgesel statüko karşısında İran ile benzeşen taraflarının, gelecekte bu iki eksenin işbirliğine imkan hazırlayabilecek olması, Körfez eksenini bölge siyasetinde yalnızlaştıracak bir sonuç doğurabilirdi.