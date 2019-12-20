Küresel satrançta Keşmir krizi

Pakistan’ın ulusal güvenlik stratejisi,bugüne dek hepHindistan üzerinden ve Hindistan ile olasıbir nükleer veya konvansiyonel savaşa kurgulanmışolarakyapılandırılmışve güncellenmiştir.Bu bağlamda, son yaşanan Keşmir krizi de gösteriyor ki Pakistan ordusunun milli duruşuna karşılık, ISI'nın net bir duruşsergileyememesi ve bunun sonucunda ulusal ve stratejik bir istihbarat yaklaşımıyerine, karmaşık bir enformasyonla, ülke güvenliği açısından kuşkulu olarak nitelendirilebilecek bazıangaje faaliyetlerini sürdürmesi, hem Pakistan'ın hem de dolaylıolarak Türkiye'nin gelecekteki Avrasya stratejisi açısından ciddi risk ve tehlike oluşturmaktadır.

Türkiye ve dünya kamuoyu son üç aydır oldukça yoğun ve gergin bir sürerçten geçiyor. Ülkemizde ve dünyada ağırlıklıolarak, bu süreçte tartışılan gündem maddeleri BarışPınarıHarekatı, Donald Trump'ın azil süreci, ABD Senatosunda tartışılan Ermeni tasarısıve son olarak Türkiye-Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasıve bunun hemen ardından Libya'da Türkiye müttefiki UMH yönetimine karşı, Tobruk merkezli isyancıgeneral Hafter'in saldırıya geçmesi. Doğal olarak, aslında hem bizim ve hem de tüm Avrasya coğrafyasıiçin oldukça önemli bir gündem olan Keşmir krizine sıra gelmesi zor oluyor. Halbuki, Keşmir krizi, tüm bu gündem maddeleriyle ülkemizin milli güvenlik stratejisi açısından ilintilidir. Zira, Pakistan, Türkiyeolarak bizimAvrasya coğrafyasında kuracağımızyeni bölgesel dengeler açısından özel bir jeostratejik önem taşımaktadır. Ayrıca, hem Çinve hem de ABD ile ilişkilerini de daima diri tutmaya ve güncellemeye çalışan Pakistan’ın, artık Avrasya coğrafyasındaki en önemli stratejik ortaklarımızdanolduğu da rasyonel bir durumdur. NATO'da masaya güçlü şekilde oturabilmemiz için, Avrasya coğrafyasında daima yakın ve müttefik olmamız gereken üç ülke var; Azerbaycan, Kazakistan ve Pakistan.

Günümüzde, Pakistan iki yüz milyona dayanmışolannüfusu ve stratejik coğrafyası ile küresel politikanınoldukça önemli ülkelerinden birisidir. Orta Doğu, Orta Asya ve Güney Asya’nın kesişme noktalarında yer alan Pakistan’ın stratejik önemi,son yıllarda komşu bulunduğu coğrafyaların dünya siyasetindeki konumuyla orantılıolarak artışgöstermektedir. Ayrıca bir diğerbölgesel güç olan Hindistan ile yaşanan sınır gerilimleri, öte yandan Afganistan sınırında süreklilik arz eden çatışmalar ve El-Kaide ve Taliban’ın varlığı Pakistan’ı dünya gündeminin üst sıralarına taşımaktadır.

Ordu ve istihbarat arasındaki kopukluk

Hindistan ve Pakistan arasındaki tartışmalı Keşmir bölgesi üzerine olan son çatışmalı süreçte şimdilik silahlar susmuşgörünürken, Keşmir'de yeni çatışmaların alevlenmesian meselesi.

Daha önce bu konuda kaleme aldığım yazılarımda belirttiğim hususu tekrar vurgulamak istiyorum; Pakistan ordusu ve Pakistan istihbarat servisi arasında yaşanılan kopukluk, görüşve mantalite farklılığıve hatta karşıtlık bir ulusal güvenlik sorunudur. Keşmir krizinin yeniden alevlenmesiyle de bu ulusal güvenlik sorunu, Pakistan devleti için can alıcıbir noktaya ulaşmıştır.

Pakistan istihbarat teşkilatının ismi; 'İnter Services İntelligence'. Kısaltılmışadıyla ISI. Bugün, dünyadaki en güçlü istihbarat servislerinden ilk beşini sıralar mısınız diye bir araştırma veya anket yapılsa, muhtemelenkimse ISI'nın ismini telaffuz etmez. Yahut bu teşkilatın hangi ülkeye ait olduğu bile bilinmez. Fakat, sanılanın aksineISI, her yıl önemli araştırma merkezlerince en başarılı istihbarat teşkilatları arasında gösterilmektedir. Bu bağımsız kaynakların başında ABD merkezli RAND Corporatıon gelmektedir. Pakistan istihbaratıISI, dünyada hakkında en az bilginin olduğu istihbarat teşkilatlarında biridir. Zira, gizlilik şeffaflık dengesini çok iyi kurmayı başaran bu teşkilatın tarihinde MOSSAD, BND, MI6, KGBvb. servislerdençok daha az bilgi ve asparagas haber vardır. Pakistan istihbaratının bu gücünün nereden kaynaklandığını incelerken, servise bu gücü veren kişilerden kısaca bahsetmek gerekiyor. En önemli isim Albay Jerry King. Albay King,80’li yıllarda hem Pentagon’da hem de RAND Corporatıon'da görevaldı. İkinci önemli isim ise John Deutch. O da, yine 80'li yıllarda aktif çalışan Alman kökenli bir CIA direktöryardımcısıydı.

Jerry King ABD Ulusal Güvenlik Ajansı(NSA) tarihinde oldukça önemli bir askerdir. 1981 yılında ABD’nin ilk “askeri istihbaratı teşkilatı” olan ve adı çok fazla bilinmemesine rağmen sahada çok aktif olan İntelligence Support Activity(ISA)adlı oluşumu kurmuştur. Yıllar içinde çok daha güçlü bir hale gelen İntelligence Support Activity, birçok operasyonda CIA’yı yetersiz buluyordu. Sonunda CIA rakip olarak gördüğü ISA'ya karşısavaşilan etti. Ayrıca, CIA oldukça sert bir suçlamayıdaha ISA'ya karşıyöneltti: CIA'nin elindeki angaje raporlarına göre, ISA özellikle Pakistan ve Hindistan'da, Pentagon'a bilgi vermeden bazıözel operasyonlar yürütüyordu. Pakistan operasyonlarıise genellikle petrol bölgeleri ve Keşmir üzerinde yoğunlaşıyordu. Özellikle Keşmir'deki Peştun Türkleri hakkında inceleme, espiyonaj ve angaje çalışmalarıJerry Kıng'in üzerinde önemle durduğu konulardı. Amerikan istihbarat yapısında artık bir iç çatışmaya dönüşmüşistihbarat savaşları tüm hızıyla devam ederken Pakistan’da başka bir operasyona daha girişilmişti. 2001 yılında CIA’nın kendisine tehdit olarak gördüğü ISA, 'Gri Tilki' kod adıyla yürütülen bir özel operasyon çerçevesinde Pakistan istihbaratı ISI ile ortak çalışmaya başlamıştı.Dolayısıyla yukarıda verdiğim bu bilgiler bağlamında, ISI'nın nasıl bir yapıya ve mantaliteye sahip olduğunu da gayet açık ve net olarak anlayabiliriz. Ayrıca, yine bu bilgiler doğrultusunda ISI'nın Pakistan ordusuna bile kafa tutabilen ve Keşmir konusunda atalet halinde kalan tutumunun köklerini de net olarak algılayabiliyoruz. (Tım Weıner, Bir CIA Tarihi - Küllerin Mirası)

Avrasya stratejisi

Pakistan’ın ulusal güvenlik stratejisi,bugüne dek hepHindistan üzerinden ve Hindistan ile olasıbir nükleer veya konvansiyonel savaşa kurgulanmışolarakyapılandırılmışve güncellenmiştir.Bu bağlamda, son yaşanan Keşmir krizi de gösteriyor ki Pakistan ordusunun milli duruşuna karşılık, ISI'nın net bir duruşsergileyememesi ve bunun sonucunda ulusal ve stratejik bir istihbarat yaklaşımıyerine, karmaşık bir enformasyonla, ülke güvenliği açısından kuşkulu olarak nitelendirilebilecek bazıangaje faaliyetlerini sürdürmesi, hem Pakistan'ın hem de dolaylıolarak Türkiye'nin gelecekteki Avrasya stratejisi açısından ciddi risk ve tehlike oluşturmaktadır.

İki düşman ülke olan Pakistan ve Hindistan'ın Keşmir konusundaki net tutumlarışu şekildedir:

Pakistan haklıolarak, nüfusunun çoğunluğu Peştun Türk'ü (Peştun Türkleri, geçmişte Gazneliler, Timurlular ve nihayetinde Babürlüler'den arta kalan bir Türk topluluğudur. Konuyla ilgili olarak, Prof. Erdoğan Merçil'in 'Gazneliler:Siyaset-Teşkilat-Kültür' adlıçalışmasıoldukça önemli bilgiler içermektedir. Ayrıca TİKA'nın 1994 tarihli Pakistan raporu da detaylıbilgi vermektedir) ve Müslüman olduğu için Keşmir’in Pakistan’ın bir parçası olması gerektiğini savunuyor. Ayrıca sayısız BM kararının da gösterdiği gibi Keşmir’in, Hindistan veya Pakistan’a katılımı için referanduma gidilmesi gerektiğini ifade ediyor.Hindistan ise bu duruma, 1972 Simla Antlaşması’ndaki koşullar altında, her iki ülkenin Keşmir Sorunu’nun, BM gibi uluslararası kurumlarla değil, ikili görüşmelerle çözüleceği üzerine uzlaştığını savunarak karşılık veriyor. Bu yaklaşım aslında siyasi bir manipülasyondur. Zira Hindistan, aynı zamanda herhangi bir referandumun Keşmir’de yapılmaması gerektiğini çünkü seçimlerin gösterdiği üzere, bölgede halkının Hindistan’ın bir parçası olarak kalmak istediğini söylüyor.Halbuki bölge halkının neredeyse tamamıHindistan'ın saldırgan ve istikrarsız tutumundan şikayetçidir.

Referandum talebi

Hindistan tarafından tutuklanan bağımsızlık yanlısı Jamnu Keşmir Kurtuluş Cephesi (JKLF) lideri Yasin Malik’in eşi Meşal Malik, Keşmirlilerin özgürlüğü için kampanya yürütüyor. 29 Eylül 2019'da yapmışolduğu açıklamayıaktarıyorum: “Eşim silahlı örgütün lideriydi ancak yaklaşık 25 yıl önce barışçıl siyasi platforma geçmeyi tercih etti. Şu anda ölüm hücresinde kapalı. Oradaki insanların dünyayla bağlantısı kesik; radyo, televizyon, telefon, hepsi karartıldı. Cammu Keşmir’de isyan edenler tutuklanıyor. Genç, çocuk, kadın ve yaşlılar da işkence görüyor. 4 binden fazla insanın ortadan kaybolduğunu duyuyoruz. Siyasi tutuklular serbest bırakılsın, dışarı çıkma yasağı kalksın, artık sahte bir görüşme silsilesi değil, özgürlüğümüz için plebisit yapılmasını istiyoruz.”

Bu açıklamadan çıkaracağımız sonuç; Keşmir krizinin büyük bir konvansiyonel veya nükleer savaşa yol açmamasıiçin mutlaka plebisit yapılmalıdır. Çıkacak olan sonuç hem Keşmir halkının hem de Pakistan'ın güvenlik ve istikrarıiçin sağlıklıolacaktır.

Keşmir krizi, küresel satrançtaki jeopolitik adımlarının Avrasya coğrafyası üzerinde yarattığıyüksek basınçtan da etkilenerek zaman içerisinde çapını büyütmüştür. Çin ile1962 yılında yaşadığı savaştaki toprak kayıpları Hindistan’ı küresel aktörlerle işbirliği yapmayamecbur bırakmıştır. Hindistan-Çinsavaşından sonra Pakistan’ın Çinile ittifak kurarak, kendikontrolündeki Keşmir topraklarından bir bölümünü Çin'ebırakması da Çin'in Keşmir krizinde taraf olmasına neden olmuştur. Çin'in bu tutumuküresel aktörlerin bölgeyeyönelik yeni hamleler yapmasına yol açmıştır.Ayrıca Soğuk Savaş sonrasında Hindistan ve Pakistan'ın daha rahat hareket imkanına kavuşmasıda çözüm zeminini değerlendirmenin aksine, krizi savaşla çözme eğilimlerinin artışına yol açmışve her iki ülkenin ordularının da nükleer gücekavuşmasıylasonuçlanmıştır. DolayısıylaKeşmir krizi de, tüm dünyayı etkileme kapasitesine sahip bir nükleer tehdit kaynağı haline gelmiştir. Bununla beraber, böylesine sancılıbir süreçte, Pakistan E. Devlet BaşkanıPervez Müşerref için idam kararının çıkmasınıdoğru okumak gereklidir. Uluslararası siyasetin çalkantılarla dolu zor bir döneminde Pakistan'a liderlik eden Pervez Müşerref, görev süresi boyunca uluslararası barış ve güvenlik ile bölgesinin güvenlik ve istikrarına katkıda bulunmak ve Türkiye ile ilişkileri daha da ileriye götürmek konusunda daimasamimi ve takdire şayan bir gayret göstermiştir. Cumhurbaşkanı Müşerref, demokrasiye dönüş yönündeki vaatlerine debağlı kalarak, Pakistan'da genel seçimlerin sorunsuz biçimde gerçekleştirilmesinde de belirleyici bir rol oynamıştır. Pervez Müşerref, Pakistan ordusu için oldukça önemli bir ulusal figür konumundadır. Ayrıca, görev yaptığısüre boyunca ülkenin istihbarat teşkilatıISI'nın gerçek anlamda milli ve orduyla uyumlu bir teşkilat haline gelmesi için çalışmışve bu nedenle ABD'nin daima olumsuz baktığıve suçladığıbir lider olmuştur. Keşmir krizinin deyim yerindeyse 'Küresel satrancın pik noktası' haline geldiği son süreçte, Müşerref'in idamıPakistan'ın büyük ölçüde güç ve moral kaybetmesi ve dolaylıolarak da Yeniden Asya açılımınıkısa süre önce ilan eden Türkiye'nin kurgulayacağımuhtemel havza politikalarının riske girmesi anlamınıtaşımaktadır. Dolayısıyla, Müşerref'in idamının engellenmesi için dünya kamuoyu nezdinde gerekli diplomatik angajmanıyapmamız gerekmektedir. Keşmir krizi'nde son durum analizi olarak görülen; Hindistan ve Pakistan arasında sınırlar kapatılmışdurumdadır. Savaş riski de daimamasadadır. Buna rağmensavaş zamanı bile devam eden ve umut veren bir ritüel de halen devam ediyor. Wagah Sınır Kapısı'ndaki 'Bayrakların düşürülmesi töreni' bu ritüelin uygulanışşeklidir. 1947'den beri yapılan bu törende, sınırın bir tarafında Hint diğer tarafında Pakistan askeri var. Tören, iki ülke askerlerinin tokalaşmasıyla son buluyor. Elbette umulan şu ki; artık askerlerin değil, siyasilerin el sıkıştığı bir tablo gereklidir. Bu amaçla Çin, Türkiye veya Kazakistan'ın garantörlüğünde (hatta üçlü bir garantörlük de mümkün) bir Keşmir Krizi Zirvesi toplanmasıelzem görünmektedir. En azından, emperyal odakların değil, Avrasya'nın yerlisi olan bölge halklarının barışve istikrarıiçin bunu başarmak tarafların elindedir.

umutsen91@outlook.com

Konuyla ilgili okuma tavsiyesi:

-E. Albay Dr. Cengiz Topel Mermer, 'Keşmir Sorunu ve Pakistan-Hindistan İlişkileri Üzerine Etkisi', TASAM, 2019

-Hakan Hançer, 'Gerçek Burada:ABD ve Emperyalizmin 70 Yıllık Yalanları', Atatyurt Yayınevi, 2019.

-MGK Genel Sekreterliği, 2030-Küresel Eğilimler Raporu, 2012.

-MGK Genel Sekreterliği, Strateji Yazıları-1, 2014.

-MGK Genel Sekreterliği, Milli Hedefler ve Menfaatler, 1998.