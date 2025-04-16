Mahremiyetin metalaşması, utancın pazarlanması

Gündüz kuşağı programlarında sıklıkla görülen diz aralıkları, aralık sahneleri ve af ikilemleri, James Ferguson'un “performatif utanç” kavramıyla açıklanabilir. Katılımcılar sahnede utancını sergiler, izleyici ise bu küçüğü üzerinden kendini temizler. “Ben onlar gibi değilim” düşünceleri, bireysel olarak bir tür narsistik rahatlama sağlar. Ancak bu sahneler, mevcut için derin izlemeleri bırakır.

Muhmet Kırtorun/ Yazar

Gündüz kuşağında yer alan dramatik içerikler, yalnızca bireysel ayrılıklara değil; aynı zamanda toplumun kolektif bilincine, sınıfsal gerilimlerine ve mahremiyet anlayışına da aynayı kullanıyor. Görünürde "yardım" amacıyla kurgulanan bu yapımlar, bireyleri en kırılgan halleriyle ifşa ediyor ve mahremi teşhir nesnesine dönüştürülerek sıradanlaştırıyor.

Bu programların yalnızca medya içeriği değildir; Aynı zamanda bir gözetim sistemi, sınıfsal ayrım aracı ve modern tüketim ekonomisinin sahnesidir. Yazının amacı, bu sahnenin sonundaki eşitsizlikleri, psikolojik etkileri ve kültürel dönüşümleri ifşa etmektir.

Televizyon, eğlencenin ötesinde bir ideolojik propagandadır. Gündüz kuşağında öne çıkan yapımlar, yüzeyde "yardım eli" gibi görünse de, bölümler halinde mahremiyetin metalaşmasına, kişisel dramaların pazarlanmasına hizmet eder. Program formatları çok sayıda kayıp arama, aile üyelerinin ayrılması ya da ilişkilerin değişmesi iddiasındadır. Ancak ekranlara gösterilen bireyler genellikle düşük sosyoekonomik gruplardan, görünür kılınmış kişilerdir. Bunlardan görünenler, onurlu değil; damgalayıcıdır.

Ağlayan bir anne, ihanete uğrayan bir eş, geçmişiyle yüzleşen bir birey... Hepsi, ekranın karşısındaki izleyici için dramatik bir anlatıya dönüştürülür. Onun itirafı, itirafının reklam süresi boyunca çevrim içidir. Verilen görünümlü mesaj nettir: "Onlar gibi olma."

Sınıf, gözetim ve damgalama

Bu içerikler, özellikle alt sınıf aileleri "sorunlu" olarak çerçevelerken; Orta sınıf izleyiciye kendi bileşenleri ve üstünlüğünü yeniden onaylama alanı sunar. İngiliz sosyologu Beverley Skeggs'in (2004) İngiltere için tespit ettiği sınıfsal gözetim ve temsiller, Türkiye'de çok daha sert biçimde oluşur: Yoksullar sürekli gözetim altında tutulur, denetlenir; orta sınıf ise zaten "makul" sayılır.

Programlar aynı zamanda devletten bağımsız çalışan birer disiplin aygıtıdır. James Ferguson'un "yönetimsellik" (yönetişim) sözleşmesinin bu dosyadan ayrılabildiği, artık bireysel bireylerin ayrılması için resmî kurumlara gerek kalmamıştır. Televizyon, toplumsal vicdanı gibi çalışır. Mahkemede beraat etmiş biri dahi, bir kez "suçlu" olarak sunulsa damga kalıcıdır.

İncelikli bir susturma biçimi

Bu programlarda kendini savunmasını alan tanınıyor gibi görünse de bu savunma, medya tarafından çizilmenin kurgusunun sınırı içindedir. Birey "konuşur", ancak çoğu zaman zayıf ya da suçlu bir rolün içinden seslenebilir. Bu da savunmayı, aslında daha incelikli bir susturmayı başarmak.

Öte yandan bu süreç sadece medya yapımcılarının tercihiyle değil; çaresizlikleriyle de şekillenir. Bir eş, bir anne, bir baba... Kendini çaresizliğinden pek çok insan çözüm arayışıyla en mahrem hikâyesini ekranlara taşıyor. Dışarıdan teşhir gibi görünen bu anlatılar, ilişkilerin ilişkileri, insani kırılganlıkların ve umutsuzluğun bir dışavurumudur.

Foucault ve Panoptikon: Gözetim korkusu

Michel Foucault'nun panoptikon teorisi, burada doğrudan işler. Sürekli gözleniyor olma ihtimali, bireylerin kendi davranışları sürekli başarısızlıkye iter. Ekrandaki ifşa sahneleri, izleyiciye "sen de gözlemliyorsun" mesajı verir. Aile içinde dahi herkesi birbirini gözetmeye başlar. Böylece mahremiyetin alanları büyür, özel olan kamuya açılır.

Sonia Livingstone'un (2009) araştırmaları da medyada sürekli teşhir edilen mahremiyetin, izleyicinin kendi gözlerinin da aralıklarının gevşemesine yol açtığını ortaya koyar. Bugün ekran başında yalnızca seyirci olan bireyler, aynı normalleştirme çerçevesini kendi özel alanına da yabancılaşabilir.

Bu yapımlarda sıklıkla görülen diz süreçleri, aralıklı sahneleri ve af dilemeleri, Ferguson'un "performatif utanç" kavramıyla açıklanabilir. Katılımcılar sahnede utancını sergiler, izleyici ise bu küçüğü üzerinden kendini temizler. "Ben onlar gibi değilim" düşünceleri, bireysel olarak bir tür narsistik rahatlama sağlar. Ancak bu sahneler, mevcut için derin izlemeleri bırakır.

Toksik küçümleme, bireyin yalnızca eyleminden değil, varoluşundan utanmasından neden olur. Uzun süreli bu durum kaybı, içerideki bozulma, dayanıklılık ve ilişkilerin bozulmalara yol açmasına neden olur.

Bazen bu programlarda çocukların da gösterimi yapılır. Kimin çocuğunun olduğu tartışmaları, ağlayan yüzler, gözyaşları... Daniel J. Siegel ve duygusal zeka odaklı ebeveynlik tedavileriyle tanımlanmış Tina Payne Bryson'un (2011) çalışmaları, bu tarz teşhirin çocuk psikolojisinde derin travmalara, güven kaybı, çekilmeye ve okul başarısında sosyal başarıda düşüşe neden olduğunu gösteriyor.

Kadının aşağılanması ve cinsiyet rolleri

Bahsini yaptıkları yapımlarda çoğu zaman hedefte kadınlar vardır. Aldatıldığı için sorgulanan, "evini koruyamadığı" için suçlanan kadın, toplum önünde yetersiz ilan edilir. Rosalind Gill'in (2007) çalışmaları, medyada sürekli aşağılama temsillerinin değersizlik hissini içselleştirdiğini ve toplumsal cinsiyet rollerini katılaştırdığını göstermektedir.

Aslında aile ile çözümleri çözdükten çok dramatize ederler. Roger Silverstone'un (1994) kişisel, medyanın aileyi sürekli kriz içinde sunmasının, izleyicide aile kurumuna süt güveni zedelediğini ortaya koyuyor. "Aile" artık çözüm değil, kaosun merkezi gibi temsil edilir.

Bir diğer tema "arınma"dır. Hatalı kişi, pişmanlık sergiler, diz çöker, affedilir. Ancak bu törensel sahne, sürekli bir çözüm değil, yalnızca izleyici için tedavi edici bir illüzyondur. Bireyin sınıfı sürekli olarak; sadece "hatalı ama özür dilemiş" bir şekil hâline dönüşmüştür.

Empatinin aşınması

Bu tür içeriklerin sürekli olarak acısını sahnelemesi, izleyicide empati yetisini güçleştiriyor. Tania Singer ve arkadaşlarının (2004) araştırmaları, analitik acısına sürekli maruz kalmanın beyindeki empati merkezlerini körelttiğini ortaya çıkardı. Acı "içerik" hâline geldikçe, toplumsal üyelerine maruz kalıyorlar.

Bu tür programların savunucuları sıklıkla şu iddiayı sürdürüyor:

"Devletin çözemediğini biz çözüyoruz."

İlk bakışta bu ifade medyanın işlevsel bir boşluğunu doldurduğunu ima eder; fakat aslında çok daha büyük bir yapısal problem sessiz göstergesidir. Çünkü adaleti sağlamak, kayıpları bulmak, aileleri korumak ve toplumsal düzenin teminatını almak — tüm bunların hukuk kurallarının aslı sorumluluklarıdır. Eğer bireyler artık bu ülkede güvenliği ya da yargılananlardan değilse, bir televizyon kanalından bekliyorsa, ancak yalnızca medyanın gücüyle açıklanamaz; aynı zamanda kurumsal güvenin zayıfladığı bir toplumun fotoğrafıdır.

çözümlenmesindeki temel sorun, yalnızca çözümün Nereden geldiği değil, nasıl geldiğidir. Çünkü bu programlarda "adalet" alkışla sağlanır, "çözüm" kameraya konuşularak bulunur, "şahitlik" ise reytinge dönüşür. Hukuk kurumu sessizdir; çünkü artık duygu odaklı medya yargısı, genellikle kişisel hukuk yargısının yeri bulunmaktadır. Michel Foucault'nun panoptik denetim sistemi süt gözlemleri burada doğrudan kendini gösteriyor: Artık devlet değil, medya toplumun gözetleyici gücüdür. Ve gözetimde, sadece suçun değil; ahlâkın, kişiliğin ve yardımiyetin yeniden tanımlandığı bir araca dönüşümü.

Ayrıca adaletin kameralarının önünde ve kamunun açık biçimde sağlandığı izleniminin yaygınlaşması, devletine ve resmi kurumlara sağladığı güveni de temelden sarsar. Çünkü hukuk yalnızca sonuçla ilgili değildir, süreçle de ilgilidir. Hakimlerin yargısı kadar sükûneti, polislerin gücü kadar temsilcileri, mahkemelerin adaleti kadar saygınlığı önemlidir. Medyada bu denge yoktur. Orada "hakikat", çok sayıda çok konuşanın, daha çok bağıranın ve duyguyu daha iyi yönetilmesinin olur.

Bu nedenle adaletin medya bölgelerinin dağıtılması, uzun bireyleri bir hukuk sistemi değil, teşhirlerin bağları. Kaybolan çocuğunun bulunması elbette değerlidir, ama bunu stüdyo dekoru içinde yapmak, o çocuğun hikâyesini bir çözüme kavuşturmak değil; bir performansa dönüşür.

toplamda bu "çözüm üretir" pratiği, kamuoyunu da kapsar. Günbegün ekran karşısında "adaletin sağlandığına" inanan toplum, bir süre sonra mahkemeye değil, televizyon ortamına güvenmeye başlıyor. Artık karakola gitmeden önce yapımcılara ulaşmayı öğrenirler, çünkü artık ekran çözümünün yeri olarak kodlanmıştır. Bu durum, Tom R. Tyler'ın hukukun psikolojisine süt analizlerinde de vurguladığı gibi, sadece yargıya olan güveni değil, toplumsal adaleti algı biçimi biçimini temelden bozar. Adaletli görünmeye; doğruluk ise dramatik bir sunuma bağlanır.

Bu toplumsal noktada gözlemde dönüşüm. Bir dava, bir suç ya da bir kriz, yasaya göre değil, kamu tepkisine göre kullanmak. Medyada dağıtılan adalet ise, çoğu zaman prosedür değil popülizmdir.

Sonuçta toplumsal, çözümün adresini yanlış yerde kopyalamaya başlar. Asıl görev alanı yargı olan mekanizmalar etkisizleştirilerek, medya bir tür "duygusal yargı platformuna" dönüştü. Bu da yalnızca bireyleri değil, hukukun evrensel değerlerini medyanın varlığına feda eder.

Bu nedenle şu sorunun belirlenmesi kaçınılmaz hale gelir:

Bir para birimlerinin adaleti, kameralarla mı sağlanır; yoksa kurumlarla mı?

Ve daha önemlisi:

Kameraların çözüldüğü her vaka, sistem arızasında mevcut mu bulunuyor?

Gösteri devam ederken toplumsal yaralanıyor

Bu yapımlar, yalnızca "yardım" iddiası içeren programlar değil; mahremiyetin pazarlandığı, utancın satıldığı , sosyal adaletin estetik görüntüleri uğruna harcandığı bir gösteri rejimidir. Onun itirafı reklama dönüştürülürken; izleyici de farkında olmadan toplumun pasif öznesine dönüşür.

Gerçek yardım, günlük hayattaki performansı sahneye devam etmekle değil; onu görünmeyen zincirlerden kurtarıp onarıcı bir alana yönlendirmekle mümkündür. Ancak medya, yardım ile teşhiri bir araya getirerek, kırılganlığını sistematik biçimde yeniden üretmektedir.

Bugünün sorulması gereken soru şu:

"Bu gösteri devam ederken biz, toplumsal vicdanımızdan, empati yetimizden ve mahremiyet anlayışımızdan ne kaydediyoruz?"

Ve belki de en acısı:

Bu bilgiyi artık sormuyorsunuzdur.