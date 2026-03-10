Mezopotamya'nın iktisadi mührü: Bölgesel niş turizm stratejisi

Dünya turizmi artık kalabalıkların değil, hikâyesi güçlü destinasyonların peşinden gidiyor. Mezopotamya Türkiye'nin kültür ekonomisi literatürüne örnek gösterilebilecek bir dönüşüm hikâyesi yazabilir. Ancak bunun için kitle turizmi reflekslerinden vazgeçilip, veri temelli, segment odaklı ve sürdürülebilir bir niş turizm stratejisine geçilmelidir. Mesele daha fazla turist değil; daha fazla katma değerdir- kalabalık değil; niteliktir.
Prof. Dr. Pelin Karatay Gögül/ Dicle Üniversitesi, İİBF Dekanı
Destinasyon
Niş Alanı
İktisadi Karşılığı
Zerzevan Kalesi
Arkeo-Astronomi / Ezoterizm
Nitelikli Bilim Turisti
Göbeklitepe
Arkeo-Antropoloji
Küresel Marka Değeri / Ar-Ge
Hevsel Bahçeleri
Agro-Turizm / Ekoloji
Sürdürülebilir Yerel Kalkınma
Eski Mardin
Mimari ve Zanaat
Yaratıcı Endüstriler
Halfeti / Rumkale
Su Altı ve Nehir Turizmi
Deneyimsel Sermaye