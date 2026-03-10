Mezopotamya'nın iktisadi mührü: Bölgesel niş turizm stratejisi

Dünya turizmi artık kalabalıkların değil, hikâyesi güçlü destinasyonların peşinden gidiyor. Mezopotamya Türkiye'nin kültür ekonomisi literatürüne örnek gösterilebilecek bir dönüşüm hikâyesi yazabilir. Ancak bunun için kitle turizmi reflekslerinden vazgeçilip, veri temelli, segment odaklı ve sürdürülebilir bir niş turizm stratejisine geçilmelidir. Mesele daha fazla turist değil; daha fazla katma değerdir- kalabalık değil; niteliktir.

Prof. Dr. Pelin Karatay Gögül/ Dicle Üniversitesi, İİBF Dekanı

Destinasyon

Niş Alanı

İktisadi Karşılığı

Zerzevan Kalesi

Arkeo-Astronomi / Ezoterizm

Nitelikli Bilim Turisti

Göbeklitepe

Arkeo-Antropoloji

Küresel Marka Değeri / Ar-Ge

Hevsel Bahçeleri

Agro-Turizm / Ekoloji

Sürdürülebilir Yerel Kalkınma

Eski Mardin

Mimari ve Zanaat

Yaratıcı Endüstriler

Halfeti / Rumkale

Su Altı ve Nehir Turizmi

Deneyimsel Sermaye