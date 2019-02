Mülteci yük değil, güçtür

Bugün Türkiye, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp topraklarımıza sığınan 3 milyon 600 bin Suriyeliyi misafir ediyor. Bu nüfusun çok büyük oranı genç; yarım milyon Suriyeli çocuk bizim topraklarımıza dünyaya geldi. Bu genç nüfusun eğitim hakkından yoksun bırakılması söz konusu değildi; evrensel ölçekte kabul gören temel bir insan hakkı çünkü eğitim. Geçici eğitim merkezleriyle başlayıp devlet okullarıyla devam eden kapsamlı bir kamu politi-kası uygulandı. Dünya literatüründe ‘lüks’ kavramıyla ifade edilen yükseköğrenimde de Türkiye önemli başarılara imza attı. Ülke genelinde birçok üniversitede yabancı öğrenciler için kabul ve uyum odaklı projeler geliştiriyor. Peşinen söyleyelim sosyal medyada yansıtıldığı gibi ‘sınavsız’ girip kimsenin önüne geçmiyorlar…

İstanbul Üniversitesi bu alanda yaptığı uygulamalarla dikkat çeken bir kurum. Prof. Dr. Ayşegül Çıtıpıtıoğlu, Prof. Dr. Yeşim Özer Yürür ve Dr. Zeynep Özde Ateşok ile İstanbul Üniversitesi uygulamalarını detaylı olarak konuştuk.

Ülkemizdeki geçici koruma altındakilerin eğitime ulaşma oranı nedir?

Prof. Dr. Ayşegül Çıtıpıtıoğlu: Bugün itibariyle Türkiye dünyada en fazla mülteci barındıran ülke. Göç İdaresi verilerine göre 3 milyon 600 bin geçici koruma altındaki Suriyeliyi misafir ediyoruz. 577 bin çocuk da bu topraklarda doğmuş görünüyor. Sınıflarını daha gecikmeli okuyan öğrenciler de var. Aşağı yukarı topladığımız zaman 1 milyon 700 gibi bir rakama ulaşılıyor.

Altı yaşından itibaren sizin projelerinizin alanına giriyorlar…

A.Ç: Evet bizim ilk TÜBİTAK projemiz ilköğretim çağındaki çocukları kapsıyordu. TÜBİTAK sahası için 2014’te çalışmaya başladık. Açık Kapı uygulamasından sonra ülkeye milyonlarca mülteci girişi oldu. Hemen o aşamada zaten kapsamlı bir acil bir kamu politikası beklenebilir bir şey değildi. O noktada eğitimden yoksun kalmamaları için bir geçici eğitim merkezi modeli uygulandı. Ardından yayınlanan yol haritasında önce geçici eğitim merkezleri sonra devlet okulları vardı. Bu kademe kademe uygulandı. Şimdi devlet okulları merkeze geldi. Biz projeyi ‘devlet okullarına ağırlık verilmeli’ diyerek kapatmıştık. Zaten devlet politikası da aynı anda, aynı yönde gelişti. Karar alındı ve ikili sistem sona eriyor.

Mülteci politikaları içinde eğitim nasıl bir yer edinir? Daha önceki tecrübeler bu konuda ne söyler?

Dr. Zeynep Özde Ateşok: Türkiye, Pakistan, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri en fazla mülteci barındıran ülkeler. Ortak özellikleri çatışma alanlarına yakınlık. Doğal olarak çatışmalardan kaçanlar komşu ülkelere sığınıyor. Daha sonra gelişmiş ülkelere geçiyorlar. Genelde ilk sığındıkları ülkede öğ-renciler ‘geçici’ olarak algılanıyor. Herhangi bir hakları yok ama sığındıkları ülke, eğitim vermek zorunda. Genel olarak geçici eğitim merkezlerinde eğitim alıyorlar. İlk sığınılan ülkeyle hedef ülke arasında bir fark var tabii literatürde. Literatürler genelde gelişmiş ülke kaynaklıdır. O ülkelerde de mülteci eğitimi ile göçmen eğitimi arasındaki fark daha yeni yeni oluşmaya başlıyor. Gelişmiş ülkelerde mülteci statüsü almak da çok zor.

Nasıl bir fark var?

A.Ç: Gelişmiş bir ülkede ‘geçici eğitim merkezi’ne rastlayamazsınız. Türkiye’de ise göç eden biriyle bir mültecinin sisteme girişi hemen hemen ay-nı. Geçici eğitim merkezi zaten Açık Kapı politikasından sonra bir refleks olarak gelişti. Ama sonra savaşın uzadığı gözlemlenince çözüme yönelik adım adım politikalar ilerledi. Bu tabii ciddi bir altyapı çalışması da gerektiriyor. Çünkü literatürde örneği olmayan rakamlar var karşımızda. Literatü-re bakıyoruz makalelerde, 10-50 öğrenciden bahsediliyor. Bizdeki rakam 1 milyon. Aksaklıklar mutlaka olacaktır fakat önemli olan süreci, sağlıklı yürümesi için desteklemek.

Eğitime ulaşmada dezavantajlı gruptan bahsetmek güç sanırım şu an için. İlk dönemlerde bu hangi grupta yoğundu?

A.Ç: Zaten burada doğanlar devlet okullarına gidiyor direkt. Fakat ilk geldiğinde lise 2’de olan bir çocuğu sisteme entegre etmek çok zor. En de-zavantajlı olanlar yaşı ilerideyken göç etmek zorunda kalanlar.

Sadece yaş değil sanırım burada sıkıntı. Savaş travması gibi bir geçmişi de yanlarında getiriyor bu çocuklar.

A.Ç: Savaşta travması da değil sadece göç travması da var. Oradan eşyalarını alıp gelen ilk mülteci çocuklarını düşünün. Bu şehirde tutunmaya çalıştılar. Sonraki nesiller bu acıyı yaşamadı.

Z. Ö.A: Göç öncesi ve göç sonrası olarak iki ayrı travma biçimi var. Savaşı görmüş, göç yolunda tacizi görmüş, Avrupa’ya gelmiş ayrımcılığı görmüş. Üstelik sürekli kaçıp saklanmak zorunda…

Toplumun bir kesiminde Suriyelilere karşı nefret söylemine varan şiddette sesler yükseliyor. Bundan öğrenciler nasıl etkileniyor?

A.Ç: Ben sosyal medyadaki tartışmaların, nefret söyleminin sokakla örtüşmediğini düşünüyorum. Eğitim alanında da bu böyle. Sistemin güzel işleyen taraflarını görmekte fayda var. Muhakkak ki soruları tespit edip çözüm odaklı düşüneceğiz ama olumlu yönleri sıklıkla dile getirmeliyiz.

Prof. Dr. Yeşim Özer Yürür: Yabancı düşmanlığı ırkçılıktan farklıdır. Herkes düşman olabilir ve her şey düşmana karşı yöneltilebilir. Kontrol edilebilir bir tarafı yoktur. Medyada daha çok finansal bağlamda öne çıkarılıyor. ‘Vatandaşın hakkına ortak olma’ vurgusu yapılıyor. ‘Bizim vergile-rimiz onlara gidiyor’ deniliyor. Ama bunun ucu çok açık. Yabancı düşmanlığının altını doldurmak çok kolaydır. Onunla mücadele etmek de çok zordur.

Bu zorlukla yaşamaya çalışan mülteci nüfus nasıl bir profil çiziyor?

A.Ç: Tüm bu zorluklar mülteciyi güçlü kılıyor. Mültecilerin gittikleri ülkenin ekonomisine katkılarına bakın. Amerika örneğin. Ne kadar büyük bir iş yükü kaldırıyorlar. ‘Güç’ altı çizilmesi gereken kelime burada. Ülkesinden kalkmış yürümüş, sınırı geçmiş, o zor günleri atlatmış, başını sokacak bir yer bulmuş, yardım mekanizmalarına ulaşmış ya da ulaşamamış ama bir şekilde hayatını kurmuş… Yaşamını devam ettirmeyi başarmış bu insan. Biz zihnimizde hep bir yoksulluk görüntüsü içinde görüyoruz mülteciyi. Ama aslında bu bir başarı hikayesi. Günlük yaşamdaki tartışmalarda bu mesele unutuluyor. Biz aynısını yapabilir miydik? Bunu kendimize soralım.

Z. Ö.A: Aslında onlara acıyarak ellerindeki çok önemli gücü almaya çalışıyoruz.

Kız öğrencilerin eğitime katılım oranı nasıl?

Z. Ö.A: Sınıf ilerledikçe erkek sayısı düşüyor. Çünkü erkekler aileyi geçindirmek için çalışmak zorunda. Üniversite eğitiminde kadın-erkek oranı-nın başa baş olduğu söylenebilir. Kadın öğrenciler üniversiteye kadar gelebilmişse çok başarılıdır zaten. Genelde evliler, çocukları var, dersleri de iyi. Dereceli Suriyeli kadın öğrencimiz bile var.

Yükseköğrenime ulaşım ne oranda?

A.Ç: En çok tartışılan kısım yüksek öğrenim. Projelerde çalışırken aslında yüksek öğrenimle ilgili de çok ciddi bir talep olduğunu gördük. Litera-türde bu konu tartışılırken “lüks” kavramı kullanılıyor. 2011-2012 döneminde öğrenci sayısı sadece 600’dü, bu yıl itibariyle 27 bin öğrenciye ulaştık.

Z. Ö.A: Çok az sayıda mülteci yükseköğrenime ulaşabiliyor. Dünyada son üç yılda bu oran yüzde 1. Türkiye’de bu rakam yüzde 3.8. En son Karabük’te katıldığımız bir toplantıda bu oranın yüzde 5’e dayandığı söylendi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp da Fakültemizde verdiği bir konferansta bunun altını çizdi. Türkiye’nin eğitim alanındaki uygulamalarının takdir edildi-ğini vurguladı.

Üniversiteye kabul şartları neler? Sosyal medyada yayılmaya çalışıldığı gibi “sınavsız” mı okuyorlar?

A.Ç: Tabii ki sınavsız girmiyorlar üniversiteye. Örneğin İstanbul Üniversitesi’nde, diğer uluslararası öğrenciler gibi üniversitelerin yaptığı YÖS sı-navıyla girebiliyorlar veya önceki öğrenme getirenlerin özellikleri tanınabiliyor. Türkiye Bursları’na başvurabiliyorlar. Bu sadece bir burs imkanı değil bu aynı zamanda üniversite yerleştirme imkanı da sağlıyor.

Hangi üniversiteleri, hangi bölümleri tercih ediyorlar?

A.Ç: Mühendislik ve tıp bölümlerini çok tercih ediyorlar. Ama hemen hemen her bölümde yabancı öğrenci var. İstanbul Üniversitesinde edebiyat ilk sırada, mühendislik çok tercih ediliyor. 4 milyona yakın bir nüfustan bahsediyoruz. Bu nüfusun içerisinde, daha önce derecesi olanlar hariç, üni-versite mezunu olmaması mümkün değil. Eğitimlerinin desteklememesi, kalsalar da gitseler de çok büyük bir sıkıntı oluşturur. Örneğin üniversite son sınıftayken savaş çıktı, öğrenci buraya göç etti. Eğitimine devam edememesi ciddi bir bilgi kaybı. Yatay geçiş kararı bu süreci destekliyor. Savaş başlamadan önce eğer Suriye’de bir üniversiteye kayıtlı ise Türkiye’de eğitim yapabilmesi için yatay geçiş imkânı tanınıyor.

Görünen o ki sadece Türkiye’nin kaygısı…

A.Ç: 1,5 milyonun üzerinde ve ağırlıklı olarak kentlere yerleşmiş, eğitim arayışındaki çocuk ve gencin eğitim sürecini düzenleme ve karşılama arayışının olumlu sonuç vermesi sadece Türkiye’nin değil, çok daha geniş bir coğrafyanın ortak hassasiyeti olmalıdır. Yarını olan genç nesiller için, süreçte pay sahibi olabilecek herkesin birlikte çalışması bir mecburiyettir.

Harran, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Fırat, Çukurova gibi üniversitelerde ciddi sayıda mülteci öğrenci var. Gaziantep Üniversitesinde farklı bir uygulama da var. Cerablus’ta meslek yüksek okulu açtılar. Bu saydığım okullar sınıra yakın. İstanbul Üniversitesi sınıra yakın olmamasına karşın ön sıralarda. Karabük Üniversitesi de sınıra uzak ama mülteci öğrenci potansiyeli yüksek okullardan. İstanbul Üniversitesinde rakam bin 241 şu an.

İstanbul Üniversitesi’nin mülteci odaklı projeleri de var. SUPREF ve WESREF-IU neyi hedefliyor?

A.Ç: SUPREF (Supporting Refugee Application and Admission to Higher Education Institutions in Turkey) ve WESREF-IU (Welcoming Syrian Refugees to Istanbul University:Improving Capacity and Knowledge Sharing) kurumsal kapasite artırımını, mülteci öğrencilerin gelişi ve sonrasındaki işleyişi güçlendirmeyi hedefliyor. Üniversite içerisinde bilinçlendirme toplantıları yaptık. Oryantasyon programları yaptık uyumu desteklemek için. Türk öğrencilerle de bir araya getiriyoruz yabancı öğrencileri. Dil desteği programımız var akademik bir Türkçe öğrenmeleri için. Halihazırda üniversi-tenin uluslararası öğrenci ofisi de var. Kabul politikalarının desteklenmesine çok önem veriyoruz. Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak raporlar hazırlıyo-ruz, iletişimde olduğumuz tüm kurumlarla projelerimizin sonuçlarına dair veri paylaşımında bulunuyoruz.

Türkiye’nin bu alandaki hassasiyetini ortaya koyabilmek için farklı kurumlar tarafından da birçok proje geliştirildi. YÖK’ün Akademik Mirası Des-tekleme Projesi bunlardan biri. Mülteci ve eğitim meselesine sadece öğrenci odaklı bakmamak lazım. Üniversitelerde çalışan yüksek sayıda öğretim üyesi de var. Ortadoğu’nun savaş bölgelerinde akademik miras zarar görüyor. Kendi tarihimizin de ilişkili olduğu coğrafyalarda yaşanan savaşlar, insanlığın ortak mirasını yok ediyor. Kütüphaneler bombalandı, yıkıldı. Bu konuyla ilgili hassasiyeti artırmak için projeyi çok önemli buluyorum.

TÜRKİYE BiZE GELECEK VERDİ

Esma Şerşi (Karabük Üniversitesinde Biyomedikal Mühendisliği Bölümü): Savaş başladığında Lazkiye’de öğrenciydim. Eğitimim de güzeldi ama can güvenliğim olmadığı için köyümüze gittik. Köyümüz ÖSO’nun elindeydi. Orada 1,5 yıl okudum. Okulumuz çadırdandı ama çok şükür okudum, yıllarım boşuna geçmedi. Liseyi Türkiye’de okudum sonra üniversiteye başvurular açıldı. Bursa kabul olundum. Bu Türkiye’nin verdiği en büyük fırsat. Bize Türkiye bir hayat verdi, bir gelecek verdi. İnşallah ileride bir mühendis olurum hem bu ülkeye hem kendi ülkeme hizmetlerde bulu-nurum.

Dr. Salah Hac Ismail (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/ Akademisyen): 2002’de mimarlık diploması, 2005’te inşaat mühendisliği diplo-ması aldım. 2011 yılında İtalya’da Koruma ve Restorasyon bölümünde doktora yaptım. Ülkeme döndüm ve çalışmaya başladım akademisyen olarak. 2014 yılında DEAŞ tarafından tutuklandım. 27 gün alıkonuldum ve bu süre içerisinde işe gitmediğim için işimden oldum. Akabinde İtal-ya’daki üniversiteme gittim bir süre orada çalıştım. Fakat Avrupa’da yaşam Suriyeliler için karmaşık bir hal aldı. Çalışma izniniz olsa bile bu durum böyle. İki tane de kızım var. Kendi kültürüme daha yakın bir ülkede yaşamayı tercih ettim… Ortak yaşam, eğitim ve gelişim. Bugünün Türkiye’si bunlar.

Hadael Al-safadi (İs-tanbul Üniversite-si İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü) : Üç buçuk yıl önce ai-lemle Tür-kiye’ye geldim. Türkiye en büyük ha-yalimdi ama bu şe-kilde gel-meyi plan-lamamış-tım. Ül-kemde İn-gilizce ede-biyat öğ-rencisiy-dim. Savaş çıkınca okulu bı-raktım. Ön-ce Mısır’a gittim. Devlet üni-versitesi bi-ze yasaktı. Bu sebeple Türkiye’ye geldik. Türkiye’de sinema kurslarına gittim. İki kısa film çektim, biri ödül ka-zandı. Bu-rada ken-dimi vata-nımda gibi hissediyo-rum. Türki-ye benim için umut-tur.