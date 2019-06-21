Mursi’nin şehadeti ve yaktığı diriliş meşalesi

Özellikle Müslüman Kardeşler gibi geçmişten beri meşru alanda siyaset yapan bir anlayışın seçim kazanarak iktidara gelmesi Körfez’deki rejimler tarafından tehdit olarak görüldü. Müslüman Kardeşler’in ve dindar bir başkan olarak Muhammet Mursi’nin başarısı, onların ülke içerisinde ve toplum nazarındaki meşruiyetini temelden sarsacak bir potansiyele sahipti. Körfez’deki Arap siyasi elitlerin Mursi mitinden kurtulduklarını söyleyerek skandal ifadelere imza atmaları bundan.

Muhammet Mursi, pazartesi günü mahkeme salonunda savunmasını yaparken beklenmedik ve hala nasıl olduğu net olarak bilinmeyen bir şekilde ruhunu teslim ederek şehit oldu. Onun bir mahkeme salonunda vefat edecek noktaya gelmesi aslında 6 yıllık garabetler zincirinin bir sonucudur. Bu garabetler zinciri onun ölümünün arkasındaki sır perdesini daha da karmaşık hale getirmektedir. Dünyada hemen hemen hiç kimse onun normal bir şekilde öldüğüne inanmamaktadır. Peki onun ölümünü bu kadar gizemli kılan husus nedir? Mursi, Mısır ve bölge için ne anlam taşıyordu? Bu soruların cevapları, aslında bugün yaşananların ne anlama geldiği konusunda açıklayıcı olacağı gibi önümüzdeki günlerde bizi nelerin beklediğini anlamak için de önem arz etmektedir.

Aslen makine mühendisi olan Muhammet Mursi, dünyanın en önemli üniversitelerinden biri olarak kabul edilen Kaliforniya Üniversitesi’nde doktora derecesini almış ve akabinde ABD’de çeşitli üniversitelerde dersler vermiştir. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı’nda (NASA) çalışarak uzay mekiği motorlarının geliştirilmesinde ciddi katkılar sunan Mursi, 1985 yılında Mısır’a dönerek burada akademik hayata atılmıştır.

Davaya adanmış hayat

Bununla beraber ülkesinin içinde bulunduğu siyasi durumdan duyduğu rahatsızlık ve bu konuda bir şeyler yapma arzusu, onu siyasi hayatın içine çekmiştir. Bu amaçla seçimlerde aday olan Mursi, 2000-2005 yılları arasında milletvekilliği yapmıştır. Bu dönemde özellikle hitabet yeteneği ve yaptığı sert eleştiriler ile sürekli gündeme gelmiştir. Nitekim kendisinin tekrar seçilmemesi için özel gayret gösterilmiş ve siyasi alanın dışına itilmeye çalışılmıştır.

Mursi, özellikle Arap Baharı öncesinde siyasi alanda faaliyet gösteren Ulusal Değişim Derneği ve Mısır Değişim Derneği’nin kurucu üyeliğini yapmıştır. Bu faaliyetleri, Mursi’nin değişim taleplerinin aslında Arap Baharı’ndan çok daha öncelere uzandığını göstermektedir. Bunun yanı sıra Reformist Yargı Hareketi’ni desteklediği için tutuklanan Mursi, 7 ay hapis yatmıştır. 2010 yılında Müslüman Kardeşler’in sözcülüğünü yapan Mursi’nin cesareti ve fedakarlığıyla ülkede tanınırlığı giderek artmış, öyle ki 25 Ocak Devrimi’nden hemen önce Mübarek tarafından tehdit olarak görülmüş ve tutuklanmıştır. Mursi, devrim başladığı zaman Müslüman Kardeşler’in sözcüsü olarak gösterilere katılacağını açıklamıştır. Bu ifade sebebi ile Müslüman Kardeşler’in liderleriyle beraber tutuklanarak hapse atılmıştır. Cezaevlerinden kitlesel firarların yaşandığı devrimin en hararetli günlerinde kaldığı cezaevinden çıkmış, fakat bu durum daha sonra firar olarak değerlendirilerek idama mahkûm edilmesine gerekçe olarak sunulmuştur.

İhvan korkusu

Bununla beraber 25 Ocak Devrimi’nin başarıya ulaşması ve Hüsnü Mübarek’in devrilmesinden sonra Mısır’da çok sancılı bir süreç başlamıştır. Çöken siyasal sistem içerisinde devrimci güçler ve ordu arasında sürece dair yol haritasının nasıl olması gerektiği hususunda ciddi bir çatışma ortamı doğmuştur. Devrime kadar yasaklı olan Müslüman Kardeşler ve onun sözcüsü Muhammet Mursi, bir anda ülkenin ve dünyanın gündemini meşgul eden bir pozisyona gelmiştir. Müslüman Kardeşler ilk önce parlamento seçimlerine girmiş ve meclis çoğunluğunu elde etmiştir.