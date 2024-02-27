Mustafa Kemal'in askerleri yer değiştirirken

Meral Akşener “merkez parti” iddiasını uzun süredir devam ettirse de arzu ettiği kitleye ulaşamadı. İYİ Parti kendi siyasi iddiasını ortaya koymak ve sözünü söylemek yerine CHP'nin yedeğine girerek Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyasi alan tutmaya çalıştı. Hür ve müstakil kararından sonra ise bugün CHP'nin bile ‘merkez'e oynamak için bıraktığı söylem ve sloganları sahiplenen İYİ Parti en fazla “küçük olsun benim olsun” siyasetini uygular.

Milliyetçi Hareket Partisi içinde 2015'te değişim talep eden ancak bunu gerçekleştiremeyen siyasi hareket, 2017 yılında Türk siyasi arenasına Meral Akşener liderliğinde İYİ Parti olarak çıktı.

İYİ Parti'nin 2018'de yapılacak genel seçimlere katılabilmesi için CHP'den vekil transferi sağlandı. CHP ile yapılan Millet İttifakı çerçevesinde İYİ Parti yüzde 9.96 oy alıp meclise 43 vekil göndererek dikkatleri üzerine çekti. Millet İttifakı, 2019 yerel seçimlerinde muhalefetin özellikle de CHP'nin yıllardır arzu ettiği başarıya ulaşmış oldu. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 94'ten bu yana aynı geleneğin yönettiği büyükşehirler CHP'nin eline geçti.

Yerel seçimlerdeki bu başarı muhalefet için bir umut kaynağı olmuş, 2023 seçimlerinde Türkiye siyasetinde dengeleri değiştirecek nitelikte bir adım olarak görülmüştü. Nitekim temelini Millet İttifakı'nın oluşturduğu 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybedince umutlar söndü, masa dağıldı ve hesaplaşmalar başladı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu 2 Haziran'da yaptığı açıklamayla Millet İttifak'nın dağıldığını ilan ederken, İYİ Parti Genel İdare Kurulu 13 Eylül'de yerel seçimlerde "hür ve müstakil" yarışacaklarını açıkladı. İYİ Parti'nin bu kararıyla başarılı olup olmayacağını seçim sonuçlandığında göreceğiz ancak CHP'nin bu karardan çok etkileneceği muhakkak.

Kimin sayesinde kazandı?

CHP, 2019 yerel seçimlerinde HDP'den ziyade İYİ Parti sayesinde bir başarı elde etmişti. CHP salt HDP ile bir ittifak kurmuş olsaydı kamuoyunda bu birliktelik ters teper elinde olan kimi belediyeleri bile kaybedebilirdi. Ancak Türk milliyetçiliğinin patentini MHP'den alma iddiasıyla yola çıkan İYİ Parti ile ittifak yapıp dışarıdan HDP desteğini de alınca İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyükşehirde belediye başkanlıklarını kazandı.

İmamoğlu'nun 2019'daki seçimleri kazanmasında örgütsel anlamda ciddi katkı sunan iki isim vardı: Canan Kaftancıoğlu ve Buğra Kavuncu.

FETÖ üyeliği suçu ile siyasi ve askeri casusluk suçlarından hüküm giyen eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın yeğeni olan Kavuncu, nisan 2018'de İYİ Parti'de en tepeden Genel İdare Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. Sonrasında parti sözcülüğünü üstlendi ve aynı yılın sonunda İstanbul il başkanı olarak atandı. 2019 seçimlerinde Millet İttifakı çerçevesinde İmamoğlu'nun kazanması için çalıştı. Bugün ise İmamoğlu'nun rakibi.

"Gel bakalım"

Akşener, 24 Haziran 2023'te yapılan 3. Olağan Kurultayın ardından Teşkilat Başkanı olarak atadığı Kavuncu'yu 24 Ocak'ta İYİ Parti Meclis Grubunda İBB adayı olarak duyurdu. Akşener konuşmasında "Buğra Kavuncu bana geldi dedi ki 'Genel başkanım ben İstanbul'u istiyorum. Almak için, başarmak için ve orayı yönetmek için istiyorum' dedi. Ben de peki dedim" açıklamasından sonra "Gel bakalım" diyerek Kavuncu'yu kürsüye çağırdı. Bu durum Kılıçdaroğlu'nun 2018'de cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği Muharrem İnce'yi kürsüye çağırınca "Gel bakalım Muharrem" sahnesini hatırlattı. Kürsüye gelen Kavuncu'ya parmağıyla mikrofonu işaret eden Akşener "Konuşabilirsin" komutundan sonra konuşan Kavuncu "Haberim yoktu. Adaylığım konuşuluyordu ama bugün burada bu şekilde olacağından haberim yoktu" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti, Haliç Kongre Merkezi'nde 18 Şubat'ta "İstanbul Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı"nı gerçekleştirdi. Aynı salonda AK Parti ve CHP adayları da tanıtım toplantısını yapmıştı. İYİ Parti'nin toplantısı kalabalık ve coşku açısından iki partiden geri değildi.

Tekrar eden o slogan

"Atatürk'ün kızı geliyor" diye sahneye davet edilen Akşener, "İstanbul tarihimizi sırtında taşıyan bir şehir. İstanbul Peygamber Efendimizin müjdesine, Fatih Sultan Mehmet Han'ınımızın cesaretine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün iradesine şahit olan bir şehir" derken konuşması "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarıyla kesildi. Akşener de asker selamıyla "Sağ olun" diyerek karşılık verdi. Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde de bu slogan tekrarlandı.

İBB'nin 2021'de Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği programda "1453'te Fatih Sultan Mehmet, aynı senin (İmamoğlu'nu işaret ederek) gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım.' İki kararlı lider ve İstanbul alındı." ifadelerini kullanan Akşener bu sefer İmamoğlu'na adeta Bizans muamelesi yaptı. Akşener "Mesela eli genel merkezlerinde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez. Mesela, aklı şahsi siyasi hesaplarında, sureti İstanbullularda olanlar bu şehri yönetemez. Gelin artık İstanbul'u kendi kariyerleri için zıplama tahtası haline getirenlerin çıkardığı gürültü İstanbullunun sesini daha fazla bastırmasın." diyerek İmamoğlu'na karşılık Kavuncu'ya oy verilmesini istedi.

Akşener'den sonra kürsüye çıkıp projelerini anlatan Kavuncu'nun konuşması da "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarıyla bölündü. Kavuncu, konuşmasını "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet, adalet, müsavat, meşveret" diyerek bitirdi.

Akşener, 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra yaptığı değerlendirmede "İYİ Parti, Türkiye siyasetindeki merkez parti boşluğunu dolduruyor" açıklamasını yapmıştı. Nitekim Akşener sonraki süreçte de sık sık "merkez parti" iddiasını sürdürse de arzu ettiği kitleye ulaşamadı. İYİ Parti kendi siyasi iddiasını ortaya koymak ve sözünü söylemek yerine CHP'nin yedeğine girerek Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyasi alan tutmaya çalıştı. Hür ve müstakil kararından sonra bugün CHP'nin bile 'merkez'e oynamak için bıraktığı söylem ve sloganları sahiplenen İYİ Parti en fazla "küçük olsun benim olsun" siyasetini uygular.

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