Önce Pençe sonra Kilit

Pençe Serisi operasyonlar ile teröristlerin ülkemize girmeye çalışacağı önemli noktalar kontrol altına alınmıştı, operasyon yapılmayan tek bölge olarak Zap bölgesi kalmıştı. İşte Pençe-Kilit Operasyonu ile Zap bölgesi teröristlerden temizlenmekte ve güvenliğin tam anlamıyla sağlanması için gerekli tedbirler alınmakta. Pençe-Kilit Operasyonu'nun başarıyla tamamlanması terör örgütü PKK'ya psikolojik olarak büyük zarar verecek olmasından dolayı ayrı bir öneme sahip. NATO'nun en büyük ikinci ordusu olma özelliğini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri, envanterine giren yerli silahlarla hem gücünü hem de yurt içi ve dışında terörle mücadeledeki etkinliğini artırdı, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla bunu belgeledi.

TSK ve MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Pençe harekatları ve özellikle Kandil'deki nokta operasyonları terör örgütü PKK'nın, güvenli olduğunu düşündüğü bölgelerde tarihinde ilk kez hakimiyetini kaybetmesini sağladı. Terör örgütü PKK'nın en üst yapılanmasında yer alan sözde yöneticileri MİT ve TSK'nın Kandil'deki ortak operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi, getirilmeye de devam ediliyor. Güvenlik güçlerimizin "proaktif" ve "entegre" yaklaşım üzerine inşa ettiği yeni doktrini sayesinde terör örgütleri kırsal alanda kontrolü tamamen yitirmeye başladı. Gerek savunma sanayisinde gerekse kurumlar arası koordinasyonda gelinen başarılı nokta "Terörle kaynağında mücadele" kapsamında başlatılan Pençe Harekatları ile taçlandırıldı.

İki Yaka Dağları'ndan başlayan ve bölgenin temizlenmesinin ardından "terörü kaynağında yok etme" anlayışıyla sınır ötesinde TSK tarafından çeşitli operasyonlar düzenlendi. Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına düzenlenen hava harekatları, Pençe1-2-3, Pençe-Kartal (Hava Harekatı), Pençe-Kaplan, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile devam etti. Operasyonlarda Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Hakurk, Metina, Avaşin-Basyan gibi bölgelerde terörist temizliği yapıldı. Önleyici vuruş stratejisi ile Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan sabotaj, suikast ve fedai türü eylemler engellendi, kanlı senaryolar yırtılıp atıldı. Örgütün istihbarat yapılanmasının öne çıkan yöneticileri arasında yer alan KCK'nın sözde yürütme konseyi üyelerinden bazı önemli isimler eş zamanlı nokta operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlarla Türkiye'de yaz aylarında gerçekleşen orman yangınlarıyla gündeme gelen "ateşin çocukları" adlı oluşumun eylemlerini yönlendiren sorumlu düzeydeki örgüt mensubu olduğu belirlenen teröristlerin de inlerine girildi.

Son olarak 17 Nisan 2022'de başlayan Pençe-Kilit Operasyonu ile Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki teröristlere yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Bu operasyonlar PKK/KCK terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını hâlen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilince başlatıldı.

Öncesinde teröristleri ve onlara ait sığınak, barınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargahlarını imha edecek şekilde hazırlık yapıldı. Yapılan hazırlıklar sırasında sivillerin ve çevre ile dini-tarihi yapıların zarar görmemesi için her türlü tedbir alındı.

Yerli strateji, yerli savunma

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen operasyonlarda olduğu gibi bu operasyonda da ağırlıklı olarak yerli ve milli silah, mühimmat ve teknoloji kullanıldı. Mehmetçik, kullandığı piyade tüfeğinden havadaki İHA-SİHA'lara kadar yerli ve milli teknolojinin gücünden faydalanarak terör yuvalarını yerle bir etti. Tek bir sivilin burnu kanamadı, operasyonlar uluslararası hukuka uygun yapıldı. Başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygılı, meşru müdafaa hakkı kapsamında hareket edildi. Sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alındı. Yapılan etkili terörle mücadele operasyonları sonucunda terör örgütünde çöküş hızlandı, bu durum elebaşları tarafından da açıkça ifade edilmeye başlandı. Özetle NATO'nun en büyük ikinci ordusu olma özelliğini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri, envanterine giren yerli silahlarla hem gücünü hem de yurt içi ve dışında terörle mücadeledeki etkinliğini artırdı, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla bunu belgeledi. Türk Silahlı Kuvveleri özellikle, taktik ve operatif sınıfta gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeydeki insansız hava araçlarıyla dikkati çekiyor. Terörle mücadele operasyonlarının sürdüğü bölgelerde yoğun kullanan insansız hava araçlarıyla hedef tespiti yapılıyor. Söz konusu hedefler Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarının yanı sıra yine yerli imkanlarla üretilen silahlı İHA'lar tarafından imha ediliyor.

Neden önemli?

Zap bölgesi terör örgütü PKK'nın yuvalandığı alanların merkezi konumunda bulunmakta, daha önceki operasyonlar ile Hakurk ve Metina'dan kaçan teröristler de bu bölgede toplanıyordu. Terör örgütünün bazı elebaşlarının da bu bölgelerde saklandığı biliniyor. Ayrıca daha önce terör örgütünün kamplarının bu bölgede bulunması dikkat çekici bir başka ayrıntı... Pençe Serisi operasyonlar ile teröristlerin ülkemize girmeye çalışacağı önemli noktalar kontrol altına alınmıştı, operasyon yapılmayan tek bölge olarak Zap bölgesi kalmıştı. İşte Pençe-Kilit Operasyonu ile Zap bölgesi teröristlerden temizlenmekte ve güvenliğin tam anlamıyla sağlanması için gerekli tedbirler alınmakta. Bu operasyonun başarıyla tamamlanması terör örgütü PKK'ya psikolojik olarak büyük zarar verecek olmasından dolayı ayrı bir öneme sahip.

Pençe ile gelen başarı

Altını çizmeden geçemeyeceğim; terör örgütü PKK/KCK, Pençe Serisi operasyonlar sonrası mağaradan kafasını dışarı çıkartamaz hale geldi. Örgüt, saldırı ve toplu hareket etme kabiliyetini kaybetti, yurt içine sızarak eylem yapamaz duruma getirildi. Pençe Operasyonları ile örgüt Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarını da kaybetti.. Mehmetçiğin nefesini ensesinde hisseden teröristler, artık Irak'ın kuzeyinde hiçbir yerin kendileri için güvenli olmadığını anladı.

Merhamet eli

Bir de parantez açalım. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarıyla, Suriye'nin kuzeyinde meydana getirilen terör oluşumları daha büyük sıkıntılara mahal vermeden engellendi. Millî Savunma Bakanlığının ilgili birlik ve kurumları Suriye Harekât Alanlarında terörden temizlenen bölgelerdeki mayın/EYP temizliği ile hayatın normalleşmesi maksadıyla insani yardım, altyapı ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerine de, devam ediyor. Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması, insani trajedilerin son bulması için her türlü gayret gösteriliyor.

Öte yandan hudutlarımız, modüler üs bölgesi, sedde, yüksek güvenlikli tel çit, modüler beton duvar, hudut devriye yolu ve hendeklerle Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle korunmaya başlandı.

@aslandegirmenci