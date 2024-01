‘Ortak iyi' hedefli ‘insan' mektebi

Türkiye Maarif Vakfı, kültür ve medeniyet etkileşimini, insanlığı ‘ortak iyi'ye ulaştıracak bir yol olarak gören bakış açısıyla Türkiye'nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan kapısıdır. Maarif Okullarında öğrencilere, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî'nin pergel metaforunda ifade ettiği gibi, bir ayağı kendi topraklarında ve kültürel köklerinde sabitken diğer ayağı ile tüm dünyaya ve kültürlere ulaşan bir ufuk ve ideal kazandırılmaktadır.

"Felsefesi olmayan milletin mektebi olamaz."

Maarif, insanın bilme ve tanıma sürecini, öğrenme ve öğretme heyecanını, öz benliğine ve kendisi dışındakine duyduğu saygıyı, toplumun faydasına kullandığı hüneri ve hakikat karşısında gösterdiği tevazuyu ifade eden bir kavramdır. Maarif; bilgi, hüner, teknik ve sanatın insanlığın hayrına kullanılmasını temin eden, insanı doğruya ve hakikate ulaştıran yolun adıdır.

Maarif'in zemini ilim ve irfan, iklimi de güzel ahlaktır.

Eğitimin temel gayesi; insanın öncelikle kendini bilmesine, yeteneklerinin farkında olmasına, varlık âlemini keşfetmesine, kendini yenilemesine ve sürekli geliştirmesine katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda toplumu tanıyıp iyi ilişkiler içinde olmasını, hayata ve dünyaya bakış açısını derinleştirmesini sağlayarak her yönüyle iyi bir insan olmasına vesile olmaktır.

İlmini ve irfanını insanlığın barış ve huzuru için kullanacak iyi insanlar yetiştiren, alanında öncü, güvenilir ve marka eğitim kurumu olmak vizyonu çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Türkiye Maarif Vakfı, yurtdışında örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri yürütmek amacıyla 17.06.2016 tarihli 6721 sayılı kanun ile kurulmuş bir kamu vakfıdır.

Vakıf, kuruluşundan günümüze kadar çok kısa bir süre geçmesine rağmen Ocak 2024 itibarıyla Balkanlar'dan Asya'ya, Afrika'dan Kuzey Amerika'ya, Güney Amerika'dan Avustralya'ya kadar 6 kıtada 67 ülkede faaliyet göstermeye devam etmekte, halihazırda 52 ülkede 465 eğitim kurumu bulunmaktadır. Bunların 443'ü okul öncesi, ilk ve orta öğretim, yani K-12 seviyesinde örgün eğitim veren okullardan oluşmaktadır. Aynı zamanda, Arnavutluk'ta bir üniversitesi ve 13 ülkede 22 Eğitim Merkezi bulunmaktadır.

Türkiye Maarif Vakfı; bütün dünyada insanlığın ortak birikimini ve Anadolu'nun irfan geleneğini esas alan kapsamlı eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

Anadolu'da ilim ve irfanla beslenerek yaşanan kültür; akıl ve kalp bütünlüğü içinde edep ve nezaketle bezenmiş, yaratılanı Yaratandan ötürü seven ve yaratılan her bir canlıya şefkat gösteren bir anlayışı ifade eder. Temelinde insan sevgisi olan Anadolu irfanında; Yunus Emre'nin 'yetmiş iki millete bir göz ile bakmak' ilkesi doğrultusunda ırk, din, mezhep, dil ve çeşitli fikirlere sahip insanlar arasındaki farklılıklar zenginlik olarak görülür ve karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde birlikte yaşayabilme ve birlikte iş yapabilme kabiliyetini geliştirme esas alınır. 'Önce ben değil biz' bilinciyle hareket edilir; etnik unsurları millet paydasında birleştirmek, sosyal ilişkilerde başkalarını kendinden önce düşünmek, diğerkamlık, paylaşmak, her tür aşırılıktan kaçınmak, dengeli ve mutedil olmak erdemli davranışlar olarak takdir edilir.

Maarif Eğitim Felsefesinde; karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde kültürel etkileşim ülkeler açısından zenginlik kaynağı olarak görülmektedir. Küreselleşme dalgasına karşı yerel olanı korumak, güçlendirmek ve dünyaya tanıtmak asli görevler arasında kabul edilmekte, dünyadaki değişim ve ilerlemeleri de dikkate alarak toplumların kültürel, sosyal ve ekonomik yönden gelişimine önem verilmektedir.

Türkiye Maarif Vakfı; Türkçenin öğretilmesi, Türk kültür ve medeniyetimize dair değerlerin dünyaya doğru bir biçimde anlatılmasına özel önem vermektedir. Bu çerçevede Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında uluslararası dil öğretimi standartlarına uygun, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan müfredat hazırlanmış, bu müfredatın esas alındığı ders kitap setleri, yardımcı okuma kitapları ve çeşitli materyaller üretilmiştir. Okul öncesinden başlamak üzere K12'nin her kademesinde sistemli bir biçimde Türkçe öğretilmekte, Maarif Okullarından mezun öğrencilerin en az B2 seviyesinde Türkçe kullanma becerisine sahip olmaları hedeflenmektedir. Türkçenin öğretilmesi dışında Türk kültürü ve medeniyetinin de doğru ve etkili biçimde tanıtılıp anlatılması ve zengin kültürel birikimimizin derli toplu biçimde bir araya getirilip sistemli hâlde sunulmasına yönelik olarak Türk Kültürü ve Medeniyeti Müfredatı hazırlanmıştır.

Uluslararsaı Maarif Programı

Türkiye Maarif Vakfı, insanlığın ortak mirası olan bilimi esas alarak; bilgi, beceri, duygu, estetik ve değerlerle yoğrulmuş, farklı kültürlere duyarlı, evrensel, millî ve yerel ögeleri önemseyen ve çağın gereklerine uygun yenilikçi bir eğitim anlayışını benimsemektedir.

Vakıf; faaliyet gösterdiği ülkelerde mevzuatlarla düzenlenmiş eğitim öğretim programlarını ve bazı ülkelerde dünyada geniş çapta kabul gören uluslararası programları uygulamanın yanı sıra eğitim standartları, ilgili ülkelerin mevzuatları, öğrencinin düşünce, duygu, tutum ve beceri gelişimi, fıtrî özellikleri, velilerin talepleri, çağın ve geleceğin gerekleri gibi kriterleri dikkate alarak esnek ve özgün eğitim programı da hazırlamaktadır. Bu kapsamda 52 ülkede edindiği eğitim tecrübesi ve Türkiye'nin eğitim birikiminin özgün bir sentezi olarak kısa adı IM olan Uluslararası Maarif Programı'nı geliştirmektedir. Eğitimde kalite odaklı sürdürülebilirliğe önem veren bir yaklaşımla gelenekten beslenerek geleceği inşa eden, dünle bugünü birleştirip yarının eğitim modelini oluşturmayı amaçlayan, 21. yüzyılın şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinlikte ve uluslararası kriterlere uygun bir akreditasyon sistemi olarak yapılandırılan IM Eğitim Modeli çeşitli ülkelerde uygulanmaya başlamıştır.

IM; evrensel ve yerel değerlerin, bilgi, görgü, yetkinlik ve günlük hayata dönük pratik becerilerin bütünsellik ilkesi temelinde dengeli ve etkili bir şekilde öğrencilere kazandırılmasını esas almaktadır.

IM Eğitim Modeli; öğrenen profili, müfredat çerçevesi, öğretmen ve yönetici mesleki gelişim programları, ölçme değerlendirme ve rehberlik programıyla desteklenen uluslararası bir akreditasyon sistemidir.

Maarif öğrenen profili

Türkiye Maarif Vakfına göre her insan bir cevherdir, eğitimin amacı da insandaki cevheri ortaya çıkarıp onu mücevher hâline getirmektir.

Kişiye özgü farklılıkları dikkate alan Maarif Vakfı, doğuştan istidat sahibi ve kendine özgü nitelikleri olan "biricik" öğrencilerini; içinde yetiştiği toplumun birikim ve zenginliğini özümseyen, düşünce ve sezgi bütünlüğüne önem veren, hakikat karşısında tevazu ile merakı birleştiren, çok yönlü bilgi, beceri ve yetkinlikle donanmış insanlar olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Yetiştirmek istediği insan tasavvuruna bağlı olarak Türkiye Maarif Vakfının temel amacı öğrencilerin;

inanç, kültür ve medeniyet değerlerine bağlı;

tarih şuuruna sahip, ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten;

ahlakî ve insanî değerleri içselleştirmiş;

zamanın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliklerle donanımlı;

çevreye, canlılara ve insan haklarına duyarlı;

akıl, kalp ve beden olarak dengeli;

bilimsel bakış açısına sahip, eleştirel ve analitik düşünebilen;

üretken, paylaşımcı ve sosyal sorumluluk bilinci olan;

hürmet, merhamet ve adalet duygularıyla hareket eden;

gelecek nesillere mutlu, huzurlu ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı ilke edinen

insanlar olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

Bu hedeflere ulaşmak için de somut göstergelere dayanan Maarif Öğrenen Profili geliştirilmiştir.

Türkiye Maarif Vakfı; aklı, vicdanı, iradesi ve fiilleriyle insana bütüncül bakarken bütün eğitim uygulamalarını erdemli insan yetiştirmeye dayalı bir eğitim felsefesi üzerine bina eder.

'Erdemli İnsan' olarak ifade ettiğimiz Maarif Öğrenen Profili, Anadolu'nun kadîm irfan geleneğinden ilham alınarak ve insanlığın ortak birikiminden istifade edilerek hazırlanmıştır.

Maarif müfredat çerçevesi

IM Eğitim modelinin bütün süreçleri; özgün, dinamik, modüler ve esnek özellikleriyle öğrenen profili merkeze alınarak yapılandırılmakta, müfredat yaklaşımımız da bu profile dayanmaktadır.

Müfredat Çerçevemiz; temel alanlar ve destekleyici uygulamalar olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmıştır.

Temel Alanlar; öğrencilerin kişisel, sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları temel yetkinlikleri ifade etmekte;

Dil (Anadili, Yab. Dil ve Türkçe)

Fen Bilimleri-Matematik,

Sosyal Bilimler,

Teknoloji ve

Kültür (Yerel, Ulusal ve Evrensel)

alanlarından oluşmaktadır.

Destekleyici Uygulamalar ise öğrencilerin temel alanlarda edindikleri teorik bilgileri, gerçek hayat uygulamaları ile beceri ve yetkinliğe dönüştürmelerini kapsamakta;

Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamaları,

Atölye ve Kulüpler,

Okuma Kültürü ve Çoklu Okuryazarlık Programları, Sosyal Sorumluluk ve Toplum Hizmeti Faaliyetleri,

Spor ve Sanat Etkinlikleri ve

Dijital Eğitim Uygulamaları

kategorilerinden oluşmaktadır.

Genel çerçeve bu şekilde belirlenmiş olmakla birlikte müfredat kavramının fert'ten geldiği, o ferdin de her bir öğrenci olduğu dikkate alındığında öğrencilerin ilgi ve yetenekleri, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda bire bir rehberlik yapılarak yetiştirilmesi için kişiselleştirilmiş eğitime de önem verilmektedir.

Türkiye Maarif Vakfı, kültür ve medeniyet etkileşimini, insanlığı 'Ortak İyi'ye ulaştıracak bir yol olarak gören bakış açısıyla Türkiye'nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan kapısıdır.

"Bize bir insan mektebi lâzım. Bir mektep ki bizi kendi ruhumuza kavuştursun; her hareketimizin ahlâkî değeri olduğunu tanıtsın; hâyâya hayran gönüller, insanlığı seven temiz yürekler yetiştirsin." diyen Nurettin Topçu'dan ilham alan bir yaklaşımla yapılandırılan ve kökleri Anadolu irfanına dayanan Maarif Okulları; gövdesi, dalları ve yapraklarıyla insanlığın ortak birikimine uzanan ve dünyanın farklı bölgelerine ulaşıp meyveler veren, içinde taşıdığı tohum uygun bir toprağa düşünce de yeni fidanlar filizlenen bir ağaç gibi yetiştirdiği ilim ve irfan sahibi öğrencileriyle hem ülkesinin maddi ve manevi yönden kalkınmasına hem de bütün insanlığın ortak birikimine değer katmaktadır.