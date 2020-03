Oturma odasından mutfağa gitmenin sebepleri

Küresel bir mülteci melodisi *'Hey ain't nobody want to go'

27.03.2020

Zor zamanlardan geçiyoruz. Millete, ırka, dine, mensubiyete, ideolojiye, hiçbir ekonomik sınıfa dönük yüzü olmayan hepimizi kuşatan çok zor bir zamandan. Bundan sonra dünya nereye gider bilinmez. Korona öncesi ve sonrası diye ikiye ayrılır mı dünya tarihi orası da muamma. Ama muammalar zincirine eklenen başka bir muamma daha var: Mülteciler.