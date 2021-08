'Özgür dünyanın lideri' Merkel!

Azalıyor ama bitmiyor

14.08.2021

Son 18 yılda, ülkemizde gerçekleştirilen 1.2 trilyon TL'lik ulaştırma yatırımı sayesinde milletimiz çok yüksek standartlı otoyol ve bölünmüş yollara, köprü, tünel ve viyadüklere kavuşmuştur. Otobüs sektöründe de önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Her geçen gün daha ileri teknolojiye sahip yeni nesil otobüsler hizmete girmektedir. Hal böyle iken, büyük kazaların meydana gelmesi düşündürücüdür. Her gün 14 vatandaşımız trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Her yıl yaşanan can kayıplarına bakıldığında yıllara göre bir azalma söz konusu. Trafik kazalarındaki toplam ölü sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11,1 azalma göstermiş. Türkiye'de 2020 yılında ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 177 bin 867 kusurun yüzde 88,3'ü sürücülere ait.