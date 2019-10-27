“Irak, Suriye, Hicaz bölgesi ve diğer Arap ülkeleri iç işlerinde bağımsız olarak, hükümetlerinin yönetimi altında olmalı. Hilafetle bağları bir konfederasyonla sağlanmalı ve Osmanlı sancağında Amerikan bayrağındaki yıldızlar gibi hükümetlerin sayısınca hilal taşımalıdırlar”

Ahmet Cevdet Paşa

Konu ne zaman Suriye ve Irak’a gelse rahmetli Ahmed Arif’in ‘Pasaporta ısınmamış içimiz’ dizesi çakılıp kalır zihnimde. 1908/1920 arası bu coğrafyada olup bitenler, bizim millet olarak, coğrafya olarak içinde bulunduğumuz halin adeta tohumlama yıllarıdır ve neredeyse aynı ile tekrarlanıp duran bir tür simulakrumdur. Milletin böğrüne saplanan cinsten, unutulması namümkün şeyler yaşanmıştır ama o yaşanmışlıktan sonraya dair akan, canlı bir şey inşaa edilememiştir sanki, varılacak yere varılamamış, beklenen her ne ise gerçekleşmemiş. O yüzden aradan yüzyılı aşkın zaman geçmiş olmasına rağmen, aradan nesiller geçmiş olmasına rağmen, kimi çevirsek yoldan bir bekleyen buluruz, gözlerinde insanı biraz ürküten, biraz bedbin ama hala âteşin bir umudun da harelendiği bir bekleyiş. Sağından soluna, Şii’den Sünni’ye, Arap’tan, Türk’ten, Kürt’ten Ermeni’ye, Süryani’ye, hepsi bir bekleyiş içinde. Yakın tarihimizin bu kara günlerinde olan biteni yeni nesillere aktaramazak bu kötü, insanın içini çürüten bekleyiş devam edecek maalesef.

‘Halifeye karşı savaşın’

Dostlarla Türkiye’nin icra ettiği üç harekattan sonra Suriye’deki durumu konuşurken akla ilk gelen sorulardan biri Türkiye’de misafir ettiğimiz Suriyelilerin, münhasıran da Kürtlerin evlerine dönüp dönmeyeceği mevzuu oldu. Bu konu etrafında ilişkide bulunduğum epey sayıda Suriyeli arkadaşımla hasbihal ettim. Bu yazıda biraz bu mevzu üzerine dostlardan edindiğim intibaı paylaşmak istiyorum. Kendisine büyük bir Arap imparatorluğu vaad edilerek Halifeye isyana teşvik edilen Şerif Hüseyin’in önce Suriye, ardından Irak kralı olan oğlu Emir Faysal, Paris’te davet üzerine katıldığı İtilaf Devletleri’nin toplantılarından hayal kırıklığı ile ayrıldığını ve Batılıların asıl niyetlerinin Suriye ve diğer Arap topraklarını parçalayarak, sömürgeleştirmek olduğunun ayan beyan ortaya çıktığını ifade eder ve yol arkadaşlarına kanaatini şöyle dile getirir: “Müslüman dünyasının önüne çıkamayacağım. Kendilerinden Halifeye karşı savaşmalarını, fedakârlık yapmalarını istedim. Oysa şimdi görüyorum ki, amaçlarına hizmet ettiğimiz Avrupa devletleri Arap ülkelerini bölüyor.”

Tanıdık bir resim

Ne kadar tanıdık resimler. İki hafta evvel, insanı utançtan helak edercesine, Suriye ve Irak’ta bazı şahıslar çekilmekte olan Amerikan sömürge güçlerine ait tankların önüne yatarak engellemeye çalışıyordu. Bu kötü resimlere Ruslar, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve daha nice sömürgeci devlet tarafından kullanılıp yüzüstü bırakılmış, kimi nadan, kimi lakayt, onlarca resim ekleyebiliriz. Sadece Müslüman ahali değil. İslam, bu topraklara geldiği andan itibaren kaderlerini Batı ile değil Müslüman halklar ile birleştirmiş kadim doğu Hıristiyan cemaatleri, Süryani, Ermeni, Keldani, Asuri ve diğer inanç ve ekalliyetleri de katmalıyız.

Halep, yeni nesillerimiz için muhtemelen çok uzak, mesela Frankfurt’tan, Paris’ten daha uzak bir yer olarak algılanmaktadır. Arapça da muhtemelen İngilizceden çok daha yabancı bir dil. Ama Halep ve hemen dibimizdeki ilçeleri Anadolu’nun hem coğrafi hem de sosyolojik/kültürel doğal uzantısı, adeta dışarıda kalmış/bırakılmış doğal parçasıdır. Ayıntap, namı diğer Gaziantep Halep’e bağlı ilçelerden biridir. Ayıntap’ın gaziliğinden çok daha önemli gaziler, ilk Kuvai Milliye teşkilatlarından birinin kurulduğu Halep ve ilçeleri. Mesela Rasulayn, mesela Menbij, Azez ve diğerleri. Suriye Heyeti Milliyesi’nin teşkil ettiği bu hareketler, Anadolu’nun savunmasını mümkün kılan en temel yapılardır. Her biri için ayrı ayrı tezler, ayrı ayrı araştırmalar yapılmalıdır. Özdemir Bey’i, Polat Bey’i, Şakir Nimet Bey’i, Yasin el Haşimi Bey’i, Ali Hulki Bey’i ve adlarını sayamayacağımız daha nice kahramanın oralarda şehit olan binlerce vatan evladının çabası, mücadelesi ve savaşı olmasa, Anadolu gerçekten savunulabilir miydi? O dönem başta Halep olmak üzere sınır illerimizde yayınlanan ed - Defa, Müfid, eş Şaab ve Hedef gazetelerinin çok büyük fedakarlıklarla yaptıkları işleri takdir makamından epey uzakta olduğumuz açıktır.