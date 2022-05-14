Pembe Hıristiyanlar ve Rusya

Dostoyevski ve Tolstoy'u "pembe Hıristiyan" olmakla suçlayan Konstantin Nikolayeviç Leontyev'in kitabında Rusya'nın "özgül bir yol"a sahip olduğunu ispatlamaya çalıştığını, bu özgüllüğün içeriğini de Bizans mirasçılığına dayandırdığını söyleyebiliriz.

Dostoyevski, Tolstoy, Turgenyev, Çehov, Puşkin gibi birçok edibin eserlerinin Türkçeye çevrilmiş olmasına karşın on dokuzuncu yüzyıl Rus düşünce dünyası hakkında yeterli bilgilere Türkçede sahip olmadığımız söylenebilir. Özellikle onyedinci yüzyıl sonrasında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Rus devrimine dek süren büyük savaşların gerçekleştiğini ve bu iki devletin handiyse birbirinin can düşmanı olduğunu hatırlarsak Osmanlı devletinin bakiyesinin yön verdiği Türk düşünce dünyasında düşman komşunun fikri hayatının ihmal edildiğini görmek üzücüdür. Osmanlı'da olduğu gibi Rus düşünce hayatı bakımından en zengin ve karmaşık dönemi oluşturan ondokuzuncu yüzyılın toplumsal ve siyasal bakımlardan da epey hareketli geçtiği düşünülürse tıpkı Osmanlı devletinin bekası için türeyen siyasal akımlar gibi Rusya'da da Çarlık rejiminin bekası için birtakım akımların türediği, bu akımların ve tartışma konularının modern Rus siyasi düşüncesinin zeminini oluşturduğu açıktır.

Otokrasi savunusu

Napolyon savaşlarının ardından Rus entelektüelleri ve devlet adamlarının üzerinde en çok söz sarf ettikleri kavram olan "otokrasi"yi savunan Konstantin Nikolayeviç'in 1863'te başlayıp yaklaşık 10 yıl süren diplomatik kariyerinin sonlarında yazdığı eseri Bizansçılık ve Slavlık bir açıdan Rus siyasi tarihinin önemli kavramlarının edebi, dini ve tarihsel bir yorumu olarak değerlendirilebilir. Fransız ihtilalinin imparatorluk rejimlerini tehdit eden ilkelerine karşı olarak ilk kez 1833'te Çar I. Nikolay'ın Eğitim Bakanı Sergey Uvarov tarafından önerilen "Ortodoksluk, Otokrasi ve Milliyet" meşhur üçlemesinin de otokrasiyi devletin bekasının ayrılmaz bir parçası olarak gördüğüne şüphe yok. İngiltere ve Fransa gibi dönemin önemli batılı devletlerinin desteğini alan Osmanlı devleti ile Rusya arasında gerçekleşen Kırım Savaşı sonrasında, Rusya'nın Batı'dan izole edilişini jeopolitik bir dille yorumlayan ve Rusya ile Batı arasında antagonist bir ayrım olduğunu düşünen Nikolay Yakovleviç Danilyevski'nin akıl hocası olduğu Konstantin Nikolayeviç'in tıp öğretimini Kırım Savaşı sebebiyle yarıda bırakıp askeri doktor olarak cephede görev aldığını da belirtmeli. Fransız İhtilali'nin ilklerinin içerdiği tehditlere karşı "Peki biz ne diye endişeleniyoruz? Avusturya ve Türkiye ayakta durmuyor mu en nihayetinde? Avusturya ve Türkiye'nin ömrü uzun olsun (bilhassa bu sonuncusunun). Türkiye'nin varlığını sürdürmesi hem bizim için hem de Doğu'da bizle aynı inancı paylaşan çoğunluk için faydalı bir şey olduğunun bugün dahi pek çok kişi farkında" satırlarını kaleme almasının sebebi de bu.

Slav dünyasında Orta Avrupa Cermenlerine, Roma Kilisesine ve en nihayetinde Batı medeniyetine karşı Bizansçılığı savunmaya dönük bir eğilim yaygındır. Konstantin Nikolayeviç'in benimsediği tarih görüşünün bu eğilime yaslandığı gayet açık, bu tarih görüşüne göre fenomen tarihte asla yok olmaz, belki zaman ve mekân şartlarına ayak uydurup yeni bir forma girer, varlığını böyle idame ettirir. Dostoyevski ve Tolstoy'u "pembe Hıristiyan" olmakla suçlayan Konstantin Nikolayeviç Leontyev'in kitabında Rusya'nın "özgül bir yol"a sahip olduğunu ispatlamaya çalıştığını, bu özgüllüğün içeriğini de Bizans mirasçılığına dayandırdığını ifade edebiliriz.

Bizansçılık ve Slavlık, Konstantin Nikolayeviç Leontyev, çev. Alihan Büyükçolak, Vakıfbank Kültür, 2022

Malazgirt'ten sonraki ilk beylik İzmir'de

Malazgirt Zaferi'nden hemen on yıl sonra kurulan ilk dönem Türk beyliklerinin başında gelir Çaka Beyliği. İzmir'i merkez üssü seçen Çaka Bey, güçlü bir donanma kurarak Ege Denizi diye bildiğimiz Adalar Denizi'ndeki çeşitli kıyıları, adaları da fethetmiştir. Türkiye Selçuklu Sultanı ve damadı I. Kılıç Arslan'ın güvenini Bizans entrikalarıyla kaybeden Çaka Bey'in ölümü de Kılıç Arslan'ın elinden olmuştur. Çaka Beyliği'ni konu edinen Mutlu Adak eserinde Çaka Beyliği'nin kurulduğu bölgenin 11. yüzyıldaki tarihi ve siyasi coğrafyasını ihmal etmeden Çaka Bey'in hayatını, kişiliğini ve harp sanatındaki ustalığını da ele alıyor.

Çaka Bey ve Emirliği, Mutlu Adak, Çizgi Kitabevi, 2022

Diyalog yoluyla felsefe ve inanç tartışmaları

Skolastik Felsefe içinde Petrus Abelardus akılcılığı ile bilinir. Diyaloglar şeklinde kurgulanmış eserde Abelardus hakem, teistik inanca sahip bir filozof, Hıristiyan ve Yahudi olmak üzere dört karakter birbiriyle söyleşir. Bu karakterler arasında Abelardusçu aklı filozofun temsil ettiğine ise kuşku yoktur. İlk münazarada Yahudi ile filozof; ikinci münazarada ise Hıristiyan ile filozof çeşitli felsefi ve teolojik konular üzerine tartışırlar. Giriş bölümünde ise Hakem'in Yahudi ile filozofun, Hıristiyan ile filozofun tartışmalarını ayrı ayrı dinleyerek kimin haklı ve inanç bakımından doğru olduğuna karar verir, bu konudaki düşüncelerini dile getirir.

Filozof, Yahudi ve Hıristiyan Arasındaki Diyaloglar, Petrus Abelardus, çev. Fırat Çelebi, Doğu-Batı

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