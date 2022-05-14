PKK'nın aparat grupları ve Kurden Nasyonalist

Kurden Nasyonalist adlı grup, şimdilik şiddet eylemleriyle anılmasa da PKK ideolojisiyle Nazi ideolojisini birleştirerek kamusal alanda toksik etki yaratmak için kullanılacak bir aparata benziyor. HDP ile Türk Solu arasındaki yakınlaşmayı eleştiren örgütün, yerel seçimler öncesinde PKK tarafından HDP çevresini dizayn etmek için kullanılacağı düşünülüyor.

Bilindiği gibi PKK terör örgütü 2000''li yıllarda kent merkezlerinde planladığı saldırıları gerçekleştirmek için yeraltı teşkilatı marifetiyle kendine bağlı ama faklı isimler taşıyan bir dizi örgüt-altı aparat grup kurdu. Bu gruplar metropollerdeki saldırıları gerçekleştirmek için doğrudan PKK güdümünde hareket etmelerine rağmen bir taraftan sivil hedeflere düzenlenen saldırıları üstlenip PKK'nın sivillere saldırmayan bir örgüt olduğu algısını oluşturmaya çalışıyor, bir taraftan da ideolojik benzerliklere sahip farklı bağımsız örgütlerin de PKK'ya paralel şekilde hareket etmesiyle şiddeti normalleştirmeyi hedefliyordu. PKK'nın aparat gruplarından en öne çıkanı 2004 yılında Bahoz Erdal kod adlı Suriyeli terörist Fehman Hüseyin sorumluluğunda kurulan ve Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) adında faaliyet gösteren grup oldu. Bu grup 2016 yılının Şubat ve Mart aylarında Ankara'da ve aynı yılın Aralık ayında İstanbul'da PKK-PYD koordinesinde gerçekleştirilen saldırıları üstlenmesiyle adından bahsettirdi. Bu günlerde ise PKK'nın yeni bir aparat grup ile hem Türkiye'de hem de Irak kuzeyinde yeni bir aparat grubu kamusal alana sürmeye çalıştığı görülüyor. Kurden Nasyonalist adlı grup şimdilik şiddet eylemleriyle anılmasa da PKK ideolojisiyle Nazi ideolojisini birleştirerek kamusal alanda toksik etki yaratmak için kullanılacak bir aparata benziyor.

Kurden Nasyonalist, ideolojik olarak Iraklı bir Kürt olan Remzi Nafi'nin İkinci Dünya Savaşı sıralarında takip ettiği ideolojik oryantasyonu takip ettiğini ifade etmektedir. Remzi Nafi Ankara'da Nazi İstihbaratı ile tanışmasıyla birlikte Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti kurma hayaliyle Nazilerle ilişkisini derinleştirdi. 1943'te Nazi Almanya'sı ile petrol karşılığında bağımsız bir Kürdistan kurmak için bir anlaşma yaparak operasyonel angajmanlara girdi. Altı ay boyunca Berlin'de Nazi Komandoları ile birlikte eğitim aldı ve 1943'ün ortalarında Irak'taki İngiliz otoritesine karşı "Mammut Operasyonu" adı verilen gizli bir operasyonda paraşütle atlayarak Erbil'e sızdı. Operasyon başarısız oldu ve Nafi, 1949'da tutuklu bulunduğu İngiliz nezaretinde öldü. Avrupa ülkelerindeki bazı PKK sempatizanlarının Remzi Nafi'nin İkinci Dünya Savaşı sıralarındaki girişimine atıfta bulunarak PKK kontrolünde Kurden Nasyonalist'i kurduğu değerlendirilmektedir. Bunda PKK ile Avrupa'daki aşırı sağcı gruplar arasındaki yakınlaşmanın da rol oynadığı değerlendirilebilir. Kurden Nasyonalist'in Avrupa'daki üyelerinin, bir süre dağlarda kalan, daha sonra PKK saflarından ayrılarak Avrupa'ya gelen ancak Avrupa'daki PKK saflarına dönen kişilerden oluştuğu ifade edilmektedir.

Anlaşmazlık sonucunda mı kuruldu?

İstanbul 2023 Nevruz kutlamalarında Nazi selamı ile gündeme gelen ve kendilerine "Kurden Nasyonalist" adını veren oluşum, önceleri bir öfke hareketi olarak adlandırılmıştı. Grubun, PKK-KDP ve PKK-PYD dinamiklerine dayalı anlaşmazlıklar sonucunda kurulduğu değerlendiriliyor. KCK Yürütme Konseyi üyelerinden terörist Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Cemil Bayık ve Murat Karayılan'ın KDP'nin Türkiye ile geliştirdiği güvenlik ve ekonomik iş birliği nedeniyle Barzani Ailesi'ni ihanet şebekesi olarak adlandırdığı bilinmektedir. Bu iş birliğine dayalı bir şekilde, 2018'den bu yana PKK'nın Irak kuzeyindeki varlığına bir seri askeri ve istihbari operasyonla ağır kayıplar verdirilmiş, örgüt yaşamsal bir tehditle karşı karşıya kalmıştır. PKK'nın Erbil çevresinde KDP'nin etkisini zayıflatmak için Kurden Nasyonalist grubunu alternatif ideolojik bir aparat olarak tayin ettiği değerlendirilmektedir. Kurden Nasyonalist'in IKYB'de herhangi bir yasal temele sahip olmadan faaliyet gösteren ve kendine bezer "Hawpa" (İşbirliği) adlı bir grup ile etkileşim içinde olduğu ve PKK-Kurden Nasyonalist-Hawpa ekseninde KDP'ye dönük eleştiri temelinde şimdilik söylemsel çerçevede bir ortaklık geliştiği söylenebilir.

Kurden Nasyonalist'in PKK-PYD dinamiği içindeki yerinin ise örgüt-içi çekişmeden kaynaklandığı ifade edilebilir. Bir dönem KCK Yürütme Konseyi üyesi olan ve şimdilerde ise Suriye'de faaliyet gösterdiği bilinen terörist Fehman Hüseyin'e bağlılığıyla tanınan TAK'ın KCK'ın mevcut Yürütme Konseyi üyelerine hiyerarşik bir bağı tanımadığına dair çeşitli spekülasyonlar bulunmaktadır. TAK'ın PKK güdümünden PYD güdümüne kaydığı, bu yüzden de PKK'nın da bu grubun eylemlerini desteklemediği bunun yerine Kurden Nasyonalist'i mobilize ederek TAK'ın yerine Kurden Nasyonalist'i tayin etme gayretinde olduğu da değerlendirilmektedir. Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Cemil Bayık ve Murat Karayılan ile eski KCK Yürütme Konseyi üyesi Fehman Hüseyin arasındaki rekabetin PKK'nın TAK'a alternatif olarak Kurden Milliyetçileri kurmasına öncülük ettiğine inanılıyor.

TİP'i tehdit etmişti

HDP ile Türk Solu arasındaki yakınlaşmayı eleştiren Kurden Nasyonalist HDP'nin PKK temelli bir siyasi parti olarak varlığını devam ettirmesi gerektiğini de mesajları arasında vermektedir. Öte yandan Kurden Nasyonalist'in sosyal paylaşımlarında Nazi söylemlerinden yoğun bir şekilde etkilendiği de göze çarpmaktadır. Paylaşımlarında faşist bir dil kullanan Kurden Nasyonalist'in, PKK'nın Türkiye'deki bölücü ve Irak'taki yıkıcı ideolojisini ırkçı bir ideolojiyle tahkim etmeye çalıştığı da görülmektedir.

Kurden Nasyonalist grubu henüz bir şiddet eylemini üstlenmiş olamamasına rağmen tıpkı Fehman Hüseyin'in TAK'ı gibi şiddet odaklı bir gruba dönüşeceği öngörülüyor. Grubun şu anda 13 ila 17 yaşları arasında birkaç bin civarında takipçisi olduğu düşünülüyor. Türkiye'deki 14 Mayıs seçimlerinden önce TİP üyelerini tehdit eden Kurden Nasyonalist, TİP ile Yeşil Sol Parti arasındaki ittifakı Yeşil Sol Parti lehine çevirememiş ve Yeşil Sol Partinin seçimlerdeki başarısızlığını TİP ile olan ortaklığına bağlayan değerlendirmelerde bulunmuştu. Bu PKK'nın acıktan savunduğu bir durumdu. Yerel seçimlerden önce Kurden Nasyonalist grubunun HDP siyasi çevresini dizayn etmek için PKK tarafından etkili bir aparat olarak kullanılacağı beklenebilir.

@necdet4059