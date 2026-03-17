Puseyizm'den Epstein'a bir müesses nizam matruşkası

Dr. Damla Taşkın/ Akademisyen, Yazar

Yüzyıllar boyunca "gizem, gizlilik ve ayrıcalık" üzerine inşa edilen meşhur İngiliz düzeni, Oxford'un teolojik mirasından monarşinin en karanlık skandallarına uzanan ciddi bir krizle sarsılıyor. Oxford Hareketi'nin kurucularından Edward Pusey'den Jeffrey Epstein'a uzanan bu zincir, yalnızca bireyleri değil, köklü İngiliz sisteminin genetik kodlarını da kritik şekilde sorgulatıyor. Öyle ki bu süreç aslında 1100 yıldır var olan monarşi modelinin matruşka gibi iç içe geçmiş katmanlarını analiz eden bir otopsi niteliği de taşıyor.

19 Şubat 2026: Dokunulmazlık kültünün infazı

19 Şubat 2026 tarihinde Birleşik Krallık tarihinin en uzun süre(70 yıl 214 gün) tahta kalan monarkı Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew Mountbatten-Windsor, tam da 66. doğum gününde gözaltına alındı. Prens'in reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar suçlamalarından uluslararası şantaj ağına, kamu görevini suistimalden istihbarat sızdırmaya kadar uzanan ağır iddialarla gözaltına alınması dünya gündeminde büyük bir türbülansa yol açtı. Bu gözaltı kararı İngiliz monarşi sisteminde alışılagelmiş bir skandal olmamakla birlikte; 1100 yıldır süren "dokunulmazlık" kültünün çöküşünün de ilanını yansıtıyor. Öyle ki The Sun gibi gazetelerin "Sıradan Bir Suçlu Gibi" haber başlıklarıyla duyurduğu bu gözaltı, Jeffrey Epstein dosyasının salt bir yerel ahlak krizi olmadığını; tam aksine Oxford elitizmi, kilise muhafazakârlığı ve hanedan reflekslerinin nasıl bir istihbarat sarmalına dönüştüğünü açığa çıkarmış oldu.

Bu istihbarat sarmalı, rastlantısal bir tanışıklıktan ziyade kökleri Oxford Balliol College koridorlarına ve Bullingdon Club'ın güçlü elitizmine uzanan dokunun parçası gibi okunabilir. Nitekim bu ağ dokusunun örülmesinde Ghislaine Maxwell'in Oxford kimliği Epstein'a elitist aristokrasi kapılarını açarken, Mandelson gibi güçlü siyasi figürlerde tarihi Puseyist gizlilik kalkanını sağlamış görünüyor. Hatta buyapı, Stephen Hawking, Martin Nowak ve Richard Dawkins gibi dünya çapındaki dehaları kendi 'bilimsel meşruiyet' sahnesinde figüran kılarak, kurduğu şantaj ağına entelektüel bir dokunulmazlık kazandırmaya çalıştığı da gözlemleniyor. Esasında karşımızdaki tablo; kökleri Oxford'un teolojik derinliklerine uzanan ve hanedan dokunulmazlığıyla korunan devasa bir karanlık yapının ciddi bir çözülme emaresi olarak değerlendirilebilir.

Başbakan Starmer'ın özrü ve "Karanlıklar Prensi" Mandelson

Epstein şantaj ağının çözülme emarelerini tescilleyen bu süreçte; Eski Prens Andrew'un parmak izinin alınması ve bir sabıka fotoğrafına yansıması, asırlık 'yüce İngiliz hiyerarşisinin' sıradanlaşarak tarihe karıştığının sembollerinden biri olarak okunabilir. Bu sayede Pandora'nın kutusu açıldığında sivil siyasetteki en sarsıcı kırılma, Başbakan Keir Starmer'ın resmi özrüyle yaşandı. Öyle ki Starmer, "hiçbirimiz bu ilişkinin derinliğini ve karanlığını bilmiyorduk" dedi. Esasen bu özür, monarşinin bu süreçteki koruma kalkanı olan Müesses Nizam'ın geri durduğuna da işaret ediyor. Ayrıca "Mandelson'ın yalanlarına inandığım için özür dilerim" diyerek, sistemin sivil ayağındaki büyük bir sarsıntı geçirdiğinin ilanı olarak değerlendirilebilir.

İngiliz siyasetinde propaganda ve manipülasyon gücü ile gölge yönetim kurmasından dolayı "Karanlıklar Prensi" lakabıyla anılan Peter Mandelson'ın, bu matruşkanın en kilit figürlerinden biri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Nitekim Mandelson'ın Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi sadece bir "tanışıklık" da değildir. Öyle ki Epstein'ın hapisten çıkışını "Nasıl kutlayacağız?" mesajıyla selamlayan Mandelson, Pusey'in 19. yüzyılda Oxford'da kurguladığı "kapalı kulüp sadakat" ağının modern ve sivil yüzü gibi görülüyor. Nitekim Mandelson'ın Oxford Üniversitesi Rektörlük adayı olarak en güçlü isimler arasında yer alması ve eş zamanlı olarak Epstein ile finansal/sosyal trafik içinde olması, Oxford'un bir çeşit Gölge Yönetim karargâhı olduğunun tezini destekler nitelikte bir gösterge olarak değerlendirilebilir.

Gölge yönetimin kökleri: Puseyizm, Oxford, Epstein

Monarşi içindeki "gizlilikle hayatta kalma stratejisi" fikrînin kökleri, 19. yüzyıl Oxford Hareketi'nin kurucularından Edward Bouverie Pusey'e kadar izlenebilir. Pusey, Oxford'u bir eğitim kurumundan ziyade, İngiliz Monarşisi'ni yönetecek seçkinlerin "ruhani karargâha" dönüştürme eğilimindeydi. Öyle ki Puseyizm; saf bir teolojik hareket olmanın ötesinde, yapısal bir 'Gölge Yönetim' mekanizmasının erken dönem bir yansıması olarak değerlendirmeye müsaittir. Bu kurgunun merkezindeki 'hiyerarşik sadakat' ve 'ezoterik kapalılık' gibi temel ilkelerin; aslında 1820'li yılların gizli cemiyetlerindeki o 'kapalı devre' anlayışının dini bir zemine taşınmış hali olduğu ve zamanla bu yapıyı adeta sarsılmaz bir bağlılık mekanizmasına dönüştürdüğü varsayılabilir.

Günümüzde ise Pusey'in 19. yüzyıldaki 'hiyerarşik sadakat' doktrini, bugün Epstein ve Maxwell'in kurduğu şantaj ağında karanlık bir simetriyle karşımıza çıkıyor. Eski Prens Andrew'un ve "Karanlıklar Prensi" Mandelson'ın Oxford çevresinden tevarüs ettiği "asilzade/elit dokunulmazlığı", Epstein'ın özel arşivindeki itiraflarla birlikte hem kendisi hem de monarşi için adli türbülansa evrildiği yeni bir sürece işaret ediyor. Ayrıca Pusey'in teolojisindeki "dışa sızması günah, içeride kalması sadakat" kabul edilen sırların, Epstein'ın ve Maxwell'in küresel şantaj ağına dönüşerek Oxford'un "gizlilik kültü"nü 21. yüzyılın soğuk plazalarına ve suç adalarına taşındığını gösteriyor.

Prens Andrew'un savrulmuşluğu, babası Prens Philip'in Nazi aristokrasisiyle örülü aidiyet krizinden; Peter Mandelson'ın ise İngiliz seçkinleri arasındaki 'yabancı' kimliğinden beslenen bir köksüzlüğün yansıması olarak görülebilir. Her iki figürün de bu aidiyet boşluğunu, Epstein'ın sunduğu o vatansız ve 'her şeyin meşru olduğu' Gölge Yönetim modelinde sönümlemeye çalıştığı söylenebilir. Kraliçe II. Elizabeth, Puseyist 'günahı aile içinde saklama' refleksinin son temsilcisi gibi dururken; Kral III. Charles'ın monarşinin bekası adına radikal bir 'cerrahi müdahaleyi' benimsediği hissedilmektedir. Zira Prens Harry'nin kraliyetten tasfiyesinden Prens Andrew'un 19 Şubat 2026'daki tarihi gözaltı sürecine uzanan bu hamleler dizisi, Saray'ın artık o asırlık 'gizlilik teolojisine' sığınmayacağı bir dönemin habercisi olarak değerlendirilebilir.

Sonuç: Tarihsel bir çözülme ve yeni dünya

İngiliz düzeninin temelindeki o 'gizlilik ve seçkinlik' modeli, dijital çağın şeffaflığı karşısında artık hükmünü yitiriyor görünmektedir. Oxford'un taş duvarları arasında üretilen o 'dokunulmazlık' kültürü, bugün Londra sokaklarında kelepçe sesiyle yankılanan yeni bir gerçekliğe evrilmektedir. Pandora'nın kutusu aralandıkça, matruşkanın her katmanı monarşi modelinin farklı cephelerdeki çözülme emarelerini temsil ediyor gibidir. Esasen gelinen noktada (Eski Prens) Andrew'un sabıka kaydı; sadece bir statünün düşüşü değil, Oxford koridorlarında kutsanan o dokunulmaz hiyerarşinin kendi kibri altında sarsıldığı bir dönemin eşiği olarak tarihe yazılmaktadır.