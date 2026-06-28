Sevr Mağarasındaki ilâhî maiyeti günümüze taşımak

Hz. Peygamber (sav), bütün dünyevî sebeplerin tükendiği bir anda, mağaranın içinde yalnızca Hz. Ebû Bekir ile birlikteydi. Düşmanlar ise mağaranın ağzına kadar gelmişti. Buna rağmen Kur'an bu tabloyu bir yenilgi değil, ilâhî yardımın başlangıcı olarak sunmaktadır. "Üzülme!" hitabı, sadece Hz. Ebû Bekir'e söylenmiş tarihî bir teselli değildir. Aynı çağrı bugün yurdundan edilen, geleceğinden endişe duyan ve yalnızlık hissi yaşayan bütün müminlere yöneliktir.

Prof. Dr. Vasfi Aşur Ebû Zeyd/ Mardin Artuklu Üniversitesi

İslam ümmeti bugün tarihinin en ağır imtihanlarından birini yaşamaktadır. Milyonlarca Müslüman, savaşlar, baskılar, zulüm ve siyasal istikrarsızlık sebebiyle yurtlarını terk etmek zorunda kalmış; hicret artık ferdî bir tercih olmaktan çıkıp ümmetin ortak kaderine dönüşmüştür. Filistin'den Suriye'ye, Irak'tan Yemen'e, Mısır'dan Libya'ya, Doğu Türkistan'dan dünyanın farklı bölgelerine kadar geniş bir coğrafyada Müslümanlar, yalnızca topraklarını değil; kimi zaman güvenlerini, düzenlerini ve alıştıkları hayatı da geride bırakmaktadır.

Ancak asıl tehlike, coğrafyanın değişmesi değil; kalbin savrulmasıdır. Çünkü gurbet, sadece mekân değiştirmek değildir. Aynı zamanda kimliğin, inancın ve ahlâkın ağır bir imtihanıdır. Yeni toplumlara uyum sağlama baskısı, yalnızlık, özlem, ekonomik sıkıntılar ve gelecek kaygısı, müminin iç dünyasını derinden sarsabilmektedir.

İşte tam bu noktada Kur'an'ın sunduğu en büyük çözüm, kalbin imarıdır. Allah'a güvenle dolan bir kalp, sürgünü eğitim mektebine, gurbeti davet sahasına ve zorluğu ilâhî bir fırsata dönüştürebilir. Tarih boyunca büyük dönüşümler önce kalplerde başlamıştır.

Sevr Mağarası: Maddî sebeplerin tükendiği yerde ilâhî maiyet

Müslümanlar sıkıntı dönemlerinde yönlerini vahye çevirirler. Çünkü Kur'an, sadece geçmişi anlatan bir kitap değil; her çağın krizlerine ışık tutan ilâhî bir rehberdir. Hicret hadisesi ve özellikle Sevr Mağarası'ndaki o eşsiz sahne, zor şartlar altında yaşayan bütün müminler için tükenmez bir umut kaynağıdır.

Yüce Allah şöyle buyurur: "...Üzülme! Şüphesiz Allah bizimle beraberdir..." (et-Tevbe, 9/40)

Bu ayetin merkezinde askerî güç, sayı üstünlüğü veya maddî imkânlar değil; Allah'ın maiyyeti yer almaktadır. Hz. Peygamber (sav), bütün dünyevî sebeplerin tükendiği bir anda, mağaranın içinde yalnızca Hz. Ebû Bekir ile birlikteydi. Düşmanlar ise mağaranın ağzına kadar gelmişti. Buna rağmen Kur'an bu tabloyu bir yenilgi değil, ilâhî yardımın başlangıcı olarak sunmaktadır.

Burada üç temel hakikat öne çıkar: Birincisi, gerçek zafer önce kalpte başlar. Sebeplere sarılmak kulluğun gereğidir; fakat güvenilecek olan yalnızca sebepler değil, onların sahibi olan Allah'tır.

İkincisi, "Üzülme!" hitabı, sadece Hz. Ebû Bekir'e söylenmiş tarihî bir teselli değildir. Aynı çağrı bugün yurdundan edilen, geleceğinden endişe duyan ve yalnızlık hissi yaşayan bütün müminlere yöneliktir.

Üçüncüsü, ilâhî maiyyetin tabiî sonucu sekînedir. Allah'ın kalbe indirdiği huzur, dış şartların değişmesini beklemeden insanı ayakta tutan en büyük manevî güçtür. Bu yüzden Kur'an, görünmeyen ilâhî yardımdan söz ettikten önce kalbe indirilen sekîneyi zikretmektedir. Çünkü fetihler, önce gönüllerde başlar.

Sevr Mağarası bize şunu öğretmektedir: Müslüman için asıl güvenli alan coğrafya değil, Allah'ın maiyyetidir. Kalp bu hakikatle mamur olduğunda gurbet yalnızlığa değil; kulluğa, davete ve yeni medeniyetlerin inşasına açılan bir kapıya dönüşür.

Müfessirlerin ışığında Sevr Mağarası'nın mesajı

Kur'ân müfessirleri, Sevr Mağarası kıssasını yalnızca tarihî bir hadise olarak değil, bütün zamanlara hitap eden bir iman ve direniş modeli olarak değerlendirmişlerdir. Onlara göre bu ayetin en büyük mesajı, Allah'ın yardımının maddî imkânların çokluğuna değil, iman, teslimiyet ve ihlâsa bağlı olduğudur.

İbn Kesîr, Allah Teâlâ'nın Resûlünü en zor şartlarda bile koruduğunu vurgulayarak, mağarada Hz. Ebû Bekir'in duyduğu endişenin şahsı için değil, İslâm davasının geleceği adına olduğunu ifade eder. Bu sebeple Hz. Peygamber'in ona söylediği, "Allah iki kişinin üçüncüsüdür." anlamındaki müjdesi, yalnızca bir teselli değil, ilâhî güvenin en güçlü ilanıdır.

Çağdaş müfessirlerden Seyyid Kutub ise bu sahneyi, hak ile bâtıl arasındaki mücadelenin evrensel bir tablosu olarak yorumlar. Ona göre mağara, maddî güç ile ilâhî destek arasındaki farkı bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır. Dış görünüşte bütün imkânlar düşmanın elindedir; fakat zafer yine de Allah'ın yanında olanlara aittir. Çünkü görünmeyen ordular, görünen güçlerden daha etkilidir.

Bu yorumlar günümüz Müslümanları için üç temel ilkeye işaret etmektedir.

İlk olarak, gerçek güvenlik dış şartlarda değil, kalbin Allah'a bağlılığındadır. İnsan vatanını, malını veya makamını kaybedebilir; fakat Rabbine olan güvenini kaybetmediği sürece asıl sermayesini korumuş olur.

İkinci olarak, "Allah bizimle beraberdir." sözü, belirli bir döneme ait tarihî bir ifade değildir. Allah yolunda sabreden, hicret eden, dinini ve değerlerini korumaya çalışan her mümin için canlılığını koruyan ilâhî bir ilkedir.

Üçüncü olarak ise, mümin karşılaştığı sıkıntıları yalnızca bir musibet olarak görmemelidir. Sevr Mağarası, en büyük açılımların bazen en dar mekânlardan başladığını göstermektedir. Nitekim mağaradan Medine'ye, Medine'den de insanlık tarihini değiştiren büyük bir medeniyet doğmuştur.

Bu sebeple bugün dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan muhacir Müslümanlar, kendilerini yalnızca sürgün edilmiş insanlar olarak değil, Allah'ın yeni imkânlar ve yeni hizmet alanları açtığı bir ümmetin fertleri olarak görmelidir. İlâhî maiyyet bilinci, mağduriyet psikolojisini davet, üretim ve medeniyet inşası ruhuna dönüştüren en güçlü manevî kaynaktır.

Bir hayat modeli

Sevr Mağarası'nda yaşanan ilâhî maiyet tecrübesi, yalnızca geçmişte yaşanmış bir hatıra değildir. O, bugün farklı ülkelerde hayat kurmaya çalışan milyonlarca Müslüman için yol gösterici bir eğitim modelidir. Bu model, özellikle dört temel alanda hayata geçirilmelidir.

1-Kimliği korumak ve imanla yükselmek

Muhacirin en büyük mücadelesi çoğu zaman geçim değil, kimliğini korumaktır. Farklı kültürler içinde yaşarken dinî ve ahlâkî değerlerini muhafaza edebilmek, Sevr Mağarası'nın öğrettiği ilâhî maiyyet bilincinin en önemli sonucudur.

Bu bilinç, Müslümanı içine kapalı biri hâline getirmez; aksine onu güven veren, ilkeli ve örnek bir şahsiyet yapar. Namazına bağlı, ailesini koruyan, helâl-haram hassasiyetini sürdüren ve yaşadığı topluma fayda üreten bir Müslüman, bulunduğu ülkenin en güçlü davetçisi olabilir.

2-Kardeşlik bilincini yeniden inşa etmek

Sevr Mağarası, aynı zamanda sadakatin ve kardeşliğin sembolüdür. Bugün farklı milletlerden gelen Müslümanların ortak kimliği milliyet değil, ümmet bilinci olmalıdır.

Camiler, İslâm merkezleri, eğitim kurumları ve yardım kuruluşları yalnızca ibadet edilen veya hizmet verilen mekânlar değil; muhacirlerin birbirine güç verdiği, yalnızlığını paylaştığı ve yeni nesilleri yetiştirdiği merkezler hâline gelmelidir. Kalpler arasındaki bağ güçlendikçe, gurbet de dayanışmaya dönüşecektir.

3-Umudu üretime dönüştürmek

Zorunlu göçün en büyük tehlikelerinden biri umutsuzluk ve edilgenliktir. Oysa Sevr Mağarası bize, en karanlık anların bile yeni başlangıçların habercisi olabileceğini öğretmektedir.

Bu sebeple Müslüman, yaşadığı ülkenin dilini öğrenmeli, eğitimde ve meslek hayatında başarılı olmalı, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla İslâm'ın ahlâkını temsil etmelidir. Böylece hicret, yalnızca güven arayışı olmaktan çıkar; bilgi, hizmet ve medeniyet üretme sürecine dönüşür.

4-Manevî hayatı derinleştirmek

Sevr Mağarası aynı zamanda bir tefekkür ve kulluk mekânıdır. Bu yönüyle gurbet yılları, mümin için Rabbine daha güçlü bağlanma fırsatı da sunmaktadır.

Kur'ân ile sürekli beraber olmak, gece ibadetine önem vermek, dua ve istiğfarı hayatın merkezine yerleştirmek, kalbin diriliğini koruyan en önemli kaynaklardır. Çünkü dış dünyanın fırtınalarına karşı insanı ayakta tutan esas güç, içeride inşa edilen manevî dengedir.

Sonuç olarak, ilâhî maiyyet bilinciyle imar

edilen bir kalp, sürgünü çaresizliğe değil; hikmete, hizmete ve yeni ufuklara dönüştürebilir. İşte Sevr Mağarası'nın günümüz muhacirlerine bıraktığı en büyük miras da budur.

Mağaranın darlığından fetih ufuklarına

Hicret, İslâm tarihinde yalnızca bir göç hareketi değildir. O, zorlukların nasıl yeni imkânlara dönüştürülebileceğini gösteren ilâhî bir eğitim sürecidir. Sevr Mağarası ise bu sürecin en derin sembollerinden biridir. Çünkü burada verilen en büyük ders, zaferin önce kalplerde başladığı gerçeğidir.

Bugün milyonlarca Müslüman farklı coğrafyalarda muhacir olarak yaşamaktadır. Kimileri savaşlardan, kimileri baskı rejimlerinden, kimileri de inançlarını özgürce yaşayabilmek için ülkelerini terk etmek zorunda kalmıştır. Böyle dönemlerde en büyük ihtiyaç, yalnızca güvenli bir barınak değil; güvenle dolu bir kalptir.

Kalbi Allah'ın maiyyetiyle mamur olan insan, bulunduğu her yeri bir sorumluluk alanı olarak görür. Gittiği toplumun yükü değil, değeri olur; yalnızca yardım bekleyen biri değil, iyilik üreten, güven veren ve çevresine umut taşıyan bir mümin hâline gelir. Böylece hicret, kaybedilmiş bir hayatın değil, yeniden inşa edilen bir medeniyetin başlangıcına dönüşür.

Nitekim İslâm tarihi bunun en açık şahididir. Sevr Mağarası'nın daracık atmosferi, Medine'nin kuruluşuna; Medine ise insanlık tarihini değiştiren büyük bir medeniyetin doğuşuna kapı aralamıştır. Bu sebeple mümin, bugünün zorluklarını geleceğin ilâhî hazırlığı olarak okuyabilmelidir.

Sonuç olarak, ümmetin karşı karşıya bulunduğu dağınıklık ve gurbet hâli, kalpler yeniden iman, yakîn ve Allah'a güven ile imar edildiğinde bir zayıflık değil, yeni bir dirilişin başlangıcı olabilir. Çünkü tarihin akışını değiştiren şey, çoğu zaman büyük ordular değil; Allah'ın "Bizimle beraberdir." hakikatine gönülden iman edenküçük ama sağlam kadrolardır.

Bugün de ihtiyaç duyduğumuz şey, işte bu maiyyet şuurudur. Kalpler bu bilinçle dirildiğinde, mağaraların darlığı fetihlerin genişliğine; gurbetin hüznü ise ümmete hizmet eden bereketli bir hicrete dönüşecektir.

"Şüphesiz Allah, takvâ sahibi olanlar ve iyilikte bulunanlarla beraberdir." (en-Nahl, 16/128).