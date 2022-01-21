Sezai Bey'in vefatının ardından üniversitede sordum: Biz kimi kaybettik? Çıt çıkmadı

Dr. Higashitotsu Kutluk / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
22.01.2022

Sınıfa girdim "Sevgili öğrenciler, dün biz Türkiye'de kimi kaybettik?" diye sordum. Hiçbir öğrencimden cevap gelmedi. Gerçekten çok şaşırdım. Çünkü 36 kişilik sınıf, iki öğrencinin dışında tamamen Türk öğrencilerden oluşuyordu. Kendi kendime "Ya Rabbim" dedim, "Türk Edebiyatı'nın geleceğinin sahibi olan bu öğrenciler, Sezai Karakoç gibi şairlerimizi bilmez ise onlara nasıl edebiyatımızı emanet edeceğiz?" Japon eğitiminde, okullarda ve üniversitelerde öncelikle milletlerin kendi tarihlerini, coğrafyasını, edebiyatını öğrenmeleri eğitim sisteminin olmazsa olmazıdır. Türkiye; tarihine, kültürüne ve milli değerlerine sahip çıkmak için Japon eğitim sisteminin bu konudaki tutumunu örnek almalıdır.



"Kör bir dilenci de hiç olmazsa çiçeklerin kokusunu duyar."

(Japon Atasözü)

Büyük şair ve mütefekkir Sezai Karakoç'un vefatı hakkında gazetelerde yazılmış haberleri gördükten sonra derin bir üzüntü duydum. Japonya'da bulunduğum zamanlarda, Türk edebiyatındaki şairlerden Mevlana Celâleddin-i Rumi, Nazım Hikmet, Atilla İlhan'ın şiirlerini ve yazılarını severek okuduğum gibi, rahmetli Sezai Karakoç'un şiirlerini de çok severdim. Hatta Ankara'ya geldiğim zaman kendisi ile görüşmek ve şiirleri hakkında onun ile hasbihal etmek, gelecekte "Monna Rosa" gibi şiirlerini Japoncaya çevirip, Japonya'da onu seven insanlar ile paylaşmak istedim. Maalesef, takdiri ilahi ile şairimiz Sezai Karakoç vefat etti. Kendisiyle görüşme hayallerimi ne yazık ki gerçekleştiremedim.

Onu öğrenmek, Türkiye'yi öğrenmek

Sezai Karakoç'un vefatının ikinci gününün sabah saatlerinde, üniversitede, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri için üç saat İngiltere edebiyatındaki İrlanda şiirleri hakkında dersim vardı. Sınıfa girdim. Öğrencilerimi karşıladıktan sonra, onlara "Sevgili öğrenciler, dün biz Türkiye'de kimi kaybettik?" diye sordum. Hiçbir öğrencimden cevap gelmedi. "Biz dün bir şair ve mütefekkirimizi kaybettik, kim olduğunu biliyor musunuz?" diyerek tekrar sordum. Yine sınıftan bir ses gelmedi. Gerçekten çok şaşırdım. Çünkü 36 kişilik sınıf, iki öğrencinin dışında tamamen Türk öğrencilerden oluşuyordu. Kendi kendime "Ya Rabbim" dedim, "Türk Edebiyatı'nın geleceğinin sahibi olan bu öğrenciler, Sezai Karakoç gibi şairlerimizi bilmez ise onlara nasıl edebiyatımızı emanet edeceğiz?" Acaba yanlış mı düşündüm diye kendimi sorguladım.

Sonrasında derse devam ettim ve öğrencilerime bugün üç saatlik dersimizde Sezai Karakoç'u işleyeceğimizi söyledim. Kendilerine şu şekilde hitap ettim: "Sezai Karakoç 88 yıllık ömrünün 70 senesini bizler için; güzel şiirlerini yazmak, Batı edebiyatındaki meşhur olan şiirleri çevirmek ve insanlık hakkındaki güzel fikirlerini bizlere anlatmak için çalıştı. Bu yüzden biz üç saatlik dersimizi onu tanımak için vermezsek, bu nankörlük olmaz mı? Bir milletin şairi; o milletin dili, edebiyatı ve tarihi demektir. Onu öğrenmek, Türkiye'yi öğrenmek demektir." Dersimiz, Sezai Karakoç'un şiirlerini ve hayatını işleyerek devam etti.

Gençlerle Monna Rosa'yı konuşmak

Öğrencilerim, Sezai Karakoç'un en güzel şiirlerinden birini ezberledi ve onun hayatını öğrendi. Dersin sonunda öğrencilerimin Sezai Karakoç'un hayatı ve şiirleri hakkındaki düşünceleri beni çok mutlu etti. Son olarak, Sezai Karakoç'un "Monna Rosa" şiiri üzerine konuştuk.

Batı edebiyatını öğrenmenin temeli

Şüphesiz Batı edebiyatını öğrenmek ve çeşitli milletlerin şairlerinin şiirlerini öğrenmek edebiyatımızın geleceği için çok faydalıdır. Ancak, öncelikle kendi şairlerimizin ve yazarlarımızın eserlerini ve hayatlarını öğrenmek Batı edebiyatını öğrenmenin temel esasıdır. Dersimizi bu şekilde sonlandırdım ve eve giderken aklımdan derste öğrencilerin Sezai Karakoç'u tanımamasının hem gençlerin hem toplumun hem eğitim sisteminin hem de aile eğitiminin eksikliğinden kaynaklanıyor olabileceğini geçirdim. "Tabii ki bu masum gençlerin sorunu olamaz, bu eğitimdeki eksiklikten kaynaklanıyor olmalı" diye kendi içimde karar kıldım. Japon eğitiminde, okullarda ve üniversitelerde öncelikle milletlerin kendi tarihlerini, coğrafyasını, edebiyatını öğrenmeleri eğitim sisteminin olmazsa olmazıdır. Türkiye; tarihine, kültürüne ve milli değerlerine sahip çıkmak için Japon eğitim sisteminin bu konudaki tutumunu örnek almalıdır.

[email protected]

Kirayı aşan aidat olur mu?
21.01.2022
Verilen hizmetler için bina ya da site aidatı yetmiyorsa elbette artırılabilir veya ek bir tutar daha talep edilebilir. Ancak bu maliklerin imkânını aşan, onları zora sokacak durumda olamaz. Bir kiracıya, kira bedeline yakın bir aidat yüklemek hukuka aykırıdır. Aslolan gider ne ise o tutarda aidat almaktır. Aidat kâr amaçlı kullanılamaz. Hatta mümkün ise yıl sonunda artan aidat iade edilmelidir. İşletme projesi dikkatli okunmalıdır, şikayetçi olmak yerine sürece aktif katılım sağlamak gerekmektedir.
Sezen Aksu ne demek istedi?
21.01.2022
Kriz arayanlar için söze, söz sahibine göre ele alınıyor. Ben hakikatin peşindeyim, onu savunuyorum. Sezen Aksu bu söyleyişi ile en azından Leman Sam değil diyorum. Samgiller otokolonizasyon ürünüdür.
E-Bülten’e Katılın
Tüm içeriklerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.
Hukukla millet ideali arasında devletin yeri
21.01.2022
Siyasetimizin trajedisi ulusla millet, ulusçu ontolojiyle milletçilik ontolojisi arasındaki gerilimi ve sürtüşmeyi gidermekle de alakalı. İki ayrı ontolojinin egemenlik mücadelesi siyasetin geleneksel çatışma zeminini oluşturuyor. Toplumsal ve siyasal hayatiyetimizi teşkil eden unsurların, millet idealiyle demokratik eşitlik arasında tesis edilen iki uçlu bir yapı ve ahenk içinde ontolojik bir güvenceye kavuşturulması, son derece zorlu ve kritik, fakat üstesinden gelinmesi gereken bir mesele olarak önümüzde duruyor.
Kripto para ve enflasyon ilişkisi
21.01.2022
İleriye dönük enflasyon beklentileri ile hem Bitcoin hem de Ethereum arasında, COVID-19 krizinin ilk aşamalarına denk gelen kısa süreli pozitif bir ilişkiye rastlanmıştır. Bu dönemin dışında kripto paraların, artan enflasyon beklentilerinin olduğu dönemlerde bir riskten korunma enstrümanı olarak işlev gördüğüne dair yalnızca çok sınırlı kanıt bulunmaktadır. Kripto varlıkların merkezi muhatapları yoktur. Bu varlıklara yönelik düzenleme ve denetim mekanizmaları bulunmamaktadır. Piyasa değerlerinde yüksek volatilite gözlenmektedir. Yapılan işlemler geri dönülemez niteliktedir. Kara paranın aklanması ve terörün finansmanı gibi alanlara yönelik belirsizliklere sahiptir. Operasyonlarında güvenlik zafiyetleri olabilir. Hesap sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında hesaplar kötüye kullanılabilir.
© Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.