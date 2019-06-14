Sonbahardan kışa:Türk-Amerikan ilişkilerinde S-400 Krizi

74 krizi, 1 Mart tezkeresi, çuval hadisesi, YPG/PKK ve FETÖ konuları gibi birçok krizle mücadele edebilme kabiliyetine sahip olan iki ülkenin bu krizi de toptan bir kopuşa gitmeden hal yoluna koyması gerektiği açıktır. Ancak ABD’nin şunu kırmızı kitabın ilgili yerine yazması şarttır: Türkiye, kendi ulusal güvenliğiyle ilgili hayati kararları kendisi alır. Bu bakımdan ne ABD düşman ne de Rusya dosttur.

70 yıllık ittifak sürecinde birçok önemli krizi atlatan Türk-Amerikan ilişkileri, son yılların en derin ve yapısal sorunuyla karşı karşıya. Türkiye’nin varoluşsal bir mesele olarak gördüğü hava savunma sistemini Rusya’dan temin etme yoluna gitmek durumunda kalması ABD ile iplerin oldukça gerilmesine neden oldu. Türkiye kendisine uzun yıllar Patriot’ları satmayan ABD’ye haklı olarak tepki gösterirken, Washington ise NATO ittifakının en büyük ikinci ordusunun Rusya ile kurduğu yakın ilişkiden oldukça rahatsız. Her iki tarafın da geri atmaya razı olmadığı, dahası geri adım alanının da çok az olduğu bir atmosferde geriye şu kritik soru kalıyor: Eğer Temmuz ayında Türkiye ilk S-400 rampasını teslim alırsa ABD’nin vereceği tepki ikili ilişkilerin en büyük krizine dönüşür mü? Yoksa daha önce atlatılan krizler gibi bir çıkış yolu bulunabilir mi?

Biri ‘haklı’, biri ‘tok satıcı’

Yaklaşık 10 yıldır farklı dönemlerde farklı şekillerde gündeme gelen Patriot talebi, Türk-Amerikan ilişkilerindeki gizli kamburlardan biri olarak listede hep yer aldı. Fakat 2011 yılında patlak veren Suriye savaşı, DEAŞ, YPG/PKK ve diğer güvenlik tehditleri Türkiye’yi “acilen hava savunma sistemi almaya” mecbur bıraktı. Türkiye özellikle 2015’ten itibaren hava savunma sistemi alma konusuna ciddi şekilde eğilmeye başladı.

Başta ABD olmak üzere bu sistemleri alabileceği Fransa-İtalya ortaklığı ve Çin gibi alternatiflere bakan Türkiye, S-400’leri üreten Moskova ile de temaslara aynı dönemde başladı. ABD’ye 2017’de Patriot konusunda niyet mektubunu gönderen Türkiye, aynı yıl ilk kez S-400’lerle ilgilendiğini açıkça dile getirdi.

Çinlilerle hemen hiç başlamayan süreç, İtalya ve Fransa ile EUROSAM konsorsiyumu tecrübesi ve Ankara’nın mektubuna yanıt vermemekte direnen ABD derken Ankara, Moskova ile gerekli anlaşma zeminini yakaladı. Hem fiyat ve ödeme konusunda ortak bir noktada buluşulması, hem teknoloji transferi ve füzelerin bazı bölümlerinin Türkiye’de üretilecek olması, hem de füzelerin kısa bir vadede teslim edilebilecek olması gibi nedenler Türkiye’yi S-400 konusunda ikna etti.

Öte yandan Türkiye’ye tam 17 ay sonra Ocak 2019’da olumlu yanıt veren Washington’ın Patriot önerisi Ankara’da kimseyi memnun etmedi. Hem fiyat, hem teknoloji transferinin olmaması hem de “satış Kongreye takılabilir” maddesi dolayısıyla Ankara, ABD’nin Patriot önerisini Rusya’nın S-400 anlaşmasından çok geride buldu. Ocak ayındaki ilk öneride ilk Patriot’ların teslim tarihini 2026 olarak belirten ABD, Türkiye’nin tepkisi üzerine teklifini revize etti ve başka bir ülkeye vermeyi planladığı füzeleri 2019 sonuna kadar Türkiye’ye verebileceğini belirtti. Türkiye henüz ABD’ye net olarak Patriot konusunda yanıt vermezken, Haziran ayı sonuna kadar bu konuda olumlu veya olumsuz bir cevabın verilmesi bekleniyor. Dolayısıyla yıllardır Türkiye’ye karşı “tok satıcı” gibi davranan ABD yönetiminin son birkaç ayda harekete geçmesi ne kadar anlamlı orası şüpheli.

Tüm bu sıcak gelişmeler yaşanırken Doğu Akdeniz’deki güncel durum da Türkiye’nin neden acilen bir hava savunma sistemine sahip olması gerektiğini açıkça göstermektedir. Türkiye gibi kritik bir coğrafyada yaşayan bir ülkenin, hiçbir zaman kullanmasa bile bir hava savunma caydırıcılığına sahip olması kuşkusuz bir beka meselesidir.

Temmuz’dan sonra ne olur?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın son günlerde de net bir şekilde ifade ettiği üzere Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşması artık “tamamlanmış” bir anlaşma. Dolayısıyla Türkiye bu sistemleri almaktan vazgeçmeyecek gibi gözüküyor.