Sosyal ağlar, kitle psikolojisi ve linç kültürü

Kendi cemaatlerinin hakikatini mutlak kabul eden şebekelerin sosyal ağlarda farklı olana tahammüllerinin asgari seviyelerde seyretmesi, demokratik olduğu iddia edilen bu alanların gerçekte ne denli dışlayıcı olduğunu göstermektedir. Kutuplaşma söylemi içerisinde anlamlı bir yere oturan bu sosyolojik görünüm aslında Türkiye’nin bugüne kadar tek kutuplu bir sosyal yapı arz ettiğini de ortaya koymaktadır.

Sosyal teorinin yaşayan en büyük isimlerinden olan Alman Sosyolog Jürgen Habermas, Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü çalışmasında, kamusal alan fikrinin en önemli bileşeni olarak kitle iletişim araçlarını göstermektedir. Habermas’a göre kitle iletişim araçlarının (basının/gazetenin) 17. yüzyılda ortaya çıkması ile birlikte, burjuva kendi fikirlerini özgürce ifade edebileceği bir mecraya kavuşmuş ve siyasi iktidardan bağımsız tartışma alanları ve haber dolaşımı ortaya çıkmıştır. Önceleri kamusal alanda canlı bir tartışma olanağı yaratan gazeteler zamanla ticari kaygıları olan sınıfların sözcülüğünü yapmıştır. Kitle iletişim araçlarının kamusal olanı yönlendirmesi, örgütlerin piyasalardaki hakimiyetini iletişim araçları vasıtasıyla sürdürmeleri, “kamusal alanın yeniden feodalleştirilmesi” şeklinde kavramsallaştırılmıştır.

Yeniden feodalleşme

Habermas’ın yeniden feodalleşme olarak yorumladığı bu yeni durum etik ilkeler üzerinden uzlaşmaya, rasyonaliteye ve müzakereye dayalı kamusal alanın tahrip edilmesi anlamına gelmektedir. Gazetelerin ticarileşmesi ve piyasa güçlerinin bu alanı kontrol etmeleri, kamusal alanın dönüşmesi ve işlevini yitirmesine neden olan bir olgu olarak değerlendirilmiştir. Kamusal alan ve düşüncenin yayılmasında vazgeçilmez unsurlarından olan gazetenin zamanla kapitalist ticarileşme dalgasından etkilenmesi ve özel çıkarların egemenliği altına girmesi kamusal alanın adeta yıkıcı bir istilası (destructive invasion) olarak yorumlanmıştır. Ticarileşme ve tekel olma durumunun yarattığı bu durum, fikirlerin özgürce ifade edilebildiği bir araç olan medyanın kamusal alanın yaratılmasındaki etkisini de ortadan kaldırmaktadır. Sosyal teorideki kamusal alan tartışmalarına soluk getiren yeni internet teknolojilerinin yarattığı yapısal değişim, kamusal alanın yeniden canlandırılması ihtimalini söz konusu kılmıştır.

Demokrasi ve iletişim

Turuncu devrim, İran’daki Yeşil hareket, Occupy hareketleri, Arap İsyanları ve Gezi gibi toplumsal hareketlerde sosyal ağların etkin biçimde kullanılması kamusal alan tartışmalarının ivmesini artıran olaylar olmuş ve demokrasi ile iletişim araçları arasındaki pozitif ilişki yeniden kurularak bu bağlam üzerinden büyük ölçekli bir literatür ortaya çıkmıştır.