Söylenebilir olanla görünür olan arasındaki ‘ilişkisiz’ ilişki

Gilles Deleuze, Türkçe’ye Bilgi başlığıyla çevrilen ilk sekiz dersinde Foucault’nun bilgiye erişmek için birbirine bağlanması gerekli iki heterojen form olarak gördüğü söylenebilir olanla görünür olan arasındaki ‘ilişkisiz’ ilişkileri irdeliyor.

Çağdaş Fransız düşüncesinin son elli yılında en sık anılan isimlerden biridir Michel Foucault. Deliliğin Tarihi, Hapishanenin Doğuşu, Bilginin Arkeolojisi, Cinselliğin Tarihi gibi birçok kitabı başta Türkçe olmak üzere birçok dile çevrilmiş bu düşünürün 1960’lardan 1984’teki ölümüne dek süren düşünme serüveninde bilgi, iktidar ve özneleşme (arzu) süreçlerine dair çözümlemeleri merkezi bir pozisyonda yer alır. Yakın dostu Foucault’nun ölümünden yaklaşık bir yıl sonra, Vincennes Üniversitesi’nde 1985 yılının Ekim ayından 1986 yılının Mayıs ayına dek verdiği derslerle onun düşünce sistematiğini felsefi bir bakışla kapsamlı bir şekilde şerhetmeye girişen Gilles Deleuze, Türkçe’ye Bilgi başlığıyla çevrilen ilk sekiz dersinde Foucault’nun bilgiye erişmek için birbirine bağlanması gerekli iki heterojen form olarak gördüğü söylenebilir olanla görünür olan arasındaki ‘ilişkisiz’ ilişkileri irdeliyor.

Özne ve kuvvet

Bu ilk sekiz derste Deleuze, Foucault’nun birçok farklı eserine yayılmış fikirlerini yine ona ait ‘arşiv’, ‘sözce’, ‘epistem’, ‘ışık’, ‘arkeoloji’, ‘soykütüğü’, ‘kapatılma’, ‘dışarı’, ‘disiplin’ vb. kavramların nasıl oluşturulup bütün bu kavramların nasıl anlaşılması gerektiğine dair bir bakışla ve kendine özgü bir yöntemle şerh ediyor. Böylelikle 1960’lardan başlayıp 1970’lerin ikinci yarısına, ‘biyoiktidar’ ve ‘yönetişimsellik’ kavramlarına gelene dek Foucault’nun düşüncesinde önemlice bir rol oynamış iktidar-bilgi sisteminin ikinci kısmına, bilgi kısmına eğilen Deleuze Foucault’nun bilgiye dair çözümlemelerinin sözcenin tarafında kalan ‘söylenebilir’ ile ışığın tarafında kalan ‘görünür’ün birbirine hangi şartlarla bağlanıp bilgiyi mümkün kılabileceğine dair bir girişim haline dönüştüğünü gösteriyor.

Foucaault’nun yönelimsellik eleştirisi yoluyla fenomenolojiden, tarihe yönelik çözümleme ve göstermeleriyle ve her şeyden önce arşiv ve arkeoloji kavramlarını içeriklendiren bakışıyla yapısalcılıktan, tamamen kendine özgü bir yaklaşımla oluşturduğu sözce anlayışıyla da genel bir dilbilimden nasıl uzaklaştığını dersleri boyunca yeri geldikçe vurgulamaktan geri kalmayan Deleuze, Foucault’daki bu kaçış çizgilerinin oluşumunda etkin roller üstlenmiş Immanuel Kant, Raymond Roussel, Maurice Blanchot ve Hakikat Sineması akımının önemli yönetmenleri Duras, Straub ve Syberberg’in film çekme teknikleriyle yakınlaşmasını da inceliyor.

Sekizinci dersin sonunda Foucault’nun kendini Nietzscheci görmesinin sebebini ‘gerçek özneyi kuvvet’ addetmesi ve şiddetten titizlikle ayırmasında gören Deleuze, bilginin indirgenemez iki formunun, yani söylenebilir olan ile görünür olanın iç içe geçmesini sağlayabilecek tek şey olan boyutun da kuvvet veya güç ilişkileri olduğunu ileri sürer. Foucault’nun düşüncesinde son derece önemli bir tema olarak beliren bilgi ve iktidardan oluşan ve bu ikilinin birbirinden ayrıştırılmasının imkansız olduğu bir sistem olarak iktidar-bilgi sistemine değinir.

Foucault’nun düşüncesinin, koordinatlar icat eden, eksenlerin arkasında kendini geliştiren bir düşünce olduğunu vurgulayan Deleuze derslerini dinleyenleri de bu düşünüre güvenmeye davet ediyor.

Bir Fransız filozof bir Şii alime demiş ki... Heidegger’i Fransızca’ya ilk çeviren filozof olarak bildiğimiz Henri Corbin’in İran’daki felsefi araştırmaları esnasında Şiiliğin ünlü alimi Allame Tabatabai ile yaptığı söyleşileri içeriyor kitap. Şia’nın itikad, ibadet ve siyaset boyutlarına ilişkin kapsamlı müzakereleri içeren kitapta felsefe, irfan ve tefsir alanlarında önemli sayılabilecek eserler kaleme almış Allame Tabatabai ile ünlü Fransız oryantalist Louis Massignon’un halefi olarak da İslam felsefesi tarihi araştırmalarına damga vurmuş, geliştirdiği fenomenolojik-hermenötik anlayışı bu alana uyarlamış Corbin’in söyleşileri günümüz Şiiliği’nin dünyayı kavrayış biçimlerini anlamak bakımından da önemli. Söyleşiler-Allame Tabatabai ve Henryn Corbin, çev. Ahmet Demirhan, İnsan, 2019 Osmanlılar ile Vatikan arasındaki ilişkiler Din ile siyaset arasındaki ilişkiler Türkiye’de çokça tartışılan konuların başında gelir. Özellikle günümüz dünyasında siyasetin dini, dinin siyaseti etkileme biçimleri hakkında sürekli gündemde kalan bir tartışma vardır. Zaman zaman dinin reel siyaset üzerindeki etkisinin devre dışı bırakıldığını görürüz sözgelimi ya da tersine din üzerindeki siyasal baskıların bu etkileşim kanallarını ortadan kaldırdığına şahit oluruz. Fatih döneminde Osmanlı’nın Otranto’ya asker çıkartması ve İtalya’nın fethine girişmesi kadar Rönesans papalarının Osmanlılarla sürdürdükleri işbirliği ve ilişki bilinmez. Kitap hem bu izi sürüyor hem de günümüzdeki tartışmalara tarihsel bir ışık düşürüyor. Rönesans Papalarının Türklerle İş Birliği, H. Pfeffermann, Pınar, 2019

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