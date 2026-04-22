Stratejik sınırlara doğru: Yeni Türk dış politikası

Doç. Dr. Muhammet Yıldız/Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Uluslararası sistemin çok boyutlu rekabet dinamikleriyle şekillendiği günümüzde, Türkiye'nin dış politikası belirgin bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Özellikle son on yılda yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin klasik "milli sınırlar" merkezli güvenlik anlayışından uzaklaşarak daha geniş bir perspektifle "stratejik sınırlar" yaklaşımına yöneldiğini ortaya koymaktadır.

Bu dönüşüm, yalnızca tehdit algılarındaki değişimle değil, esas itibarıyla Türkiye'nin etki alanını genişletme kapasitesiyle ilişkilidir. Nitekim bu süreç, literatürde sıkça vurgulandığı üzere, "jeopolitik sıkışmışlık" kavramının ötesinde, kontrollü bir "jeopolitik genişleme" eğilimi çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Ankara, içinde bulunduğu coğrafyanın dayattığı sınırlamaları aşmaya çalışırken, buna paralel olarak yeni bir diplomatik ve stratejik eksen inşa etmektedir.

Jeopolitik eksen inşası

Geleneksel dış politika anlayışında devletlerin güvenlik öncelikleri büyük ölçüde mevcut sınırların korunmasına dayanır. Ancak günümüz güvenlik ortamında tehditler çoğunlukla sınırların ötesinde şekillenmekte, etkileri ise doğrudan ulusal sınırlar içerisine yansımaktadır. Ankara'nın son yıllarda geliştirdiği dış politika yaklaşımı da bu dönüşümün bir gereğidir.

Stratejik sınır kavramı, güvenlik projeksiyonunu yalnızca ulusal topraklarla sınırlamayan; çevre coğrafyalardaki siyasi, askeri ve ekonomik gelişmeleri ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak ele alan bir anlayışı ifade etmektedir. Bu yaklaşım, Türkiye'nin dış politika reflekslerinde daha proaktifve çok boyutlu bir tutum benimsemesine zemin hazırlamıştır.

Bu çerçevede Türkiye, hem güvenlik kaygıları hem de yeni politik anlayışın bir sonucu olarak dış politika stratejisini belirli bir coğrafyayla sınırlamak yerine geniş bir jeopolitik hat üzerine inşa etmeye çalışmaktadır. Balkanlar'dan Afrika'ya, Körfez'den Türkistan coğrafyasına uzanan bu hat, Ankara'nın etki alanını genişletme çabasını açık biçimde ortaya koymaktadır.

Arz edilen jeopolitik yaklaşım, tesadüfi değil, belirli bir stratejik planlamanın sonucudur. Türkiye, çeşitli bölgelerde doğrudan varlık göstermeyi tercih etmek yerine, kritik ülkeler aracılığıyla çok katmanlı bir etki ağı kurmayı sürdürmektedir. Bu ülkeler, dış politika hedeflerinin gerçekleştirilmesinde birer "sıçrama tahtası" rolü üstlenmektedir.

Afrika kıtasında Libya ve Somali, Türkiye'nin askeri, ekonomik ve insani diplomasi araçlarını eşzamanlı olarak uyguladığı iki temel örnek olarak öne çıkmaktadır. Bu ülkeler aracılığıyla Türkiye, yalnızca bölgesel krizlere müdahil olmakla kalmayıp, aynı zamanda kıta genelinde kalıcı bir varlık oluşturmayı hedeflemektedir.

Körfez bölgesinde, Katar ve Suudi Arabistan ile geliştirilen ilişkiler, enerji, finans ve güvenlik alanlarında derinleşen işbirliği modellerini somutlaştıran uygulamalar olarak öne çıkmaktadır. Özellikle son yıllarda bu ülkelerle yaşanan normalleşme süreci, Türk dış politikasında meydana gelen kritik paradigma değişimiyle açıklanabilir.

Balkanlar özelinde ise, Sırbistan gibi ülkelerle kurulan dengeli ilişkiler, Avrupa ile bağlantı noktalarını güçlendirmeye yönelik adımlar olarak ifade edilebilir. Bu yaklaşım, tarihsel bağların yanı sıra güncel ekonomik ve yeni siyasi oluşumlara dayalı bir politika izlendiğini ortaya koymaktadır.

Pakistan ile geliştirilen işbirliğinin kapsamı, Türkistan bölgesi başta olmak üzere Ankara'nın daha geniş bir Avrasya vizyonu inşa etme çabasının önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Savunma sanayii, güvenlik ve diplomasi alanlarındaki derinleşen ilişkiler, söz konusu hinterlandın giderek daha stratejik bir öneme sahip olduğunu göstermektedir.

Stratejik özerklik

Ortaya konulmaya çalışılan çok katmanlı dış politika yaklaşımı, sıklıkla "stratejik özerklik" kavramıyla açıklanmaktadır. Ancak bu özerklik, soyut bir bağımsızlık iddiasından ziyade, reel politik koşullarla uyumlu bir esneklik kapasitesine dayanmaktadır.

Türkiye, farklı güç merkezleriyle eş zamanlı ilişkiler kurabilme yeteneğini sürdürmekte ve ilişkilerini, somut kazanımlara dönüştürme çabası içinde hareket etmektedir. Bu durum, dış politikanın söylem düzeyinde kalmadığını, uygulama evresiyle de desteklendiğini izah etmektedir.

Özellikle Suriye, Libya, Karabağ ve son olarak İran çevresinde yaşanan yüksek yoğunluklu mücadele alanları, belirtilen anlayışın sınandığı örnekler olarak öne çıkmaktadır. Ancak negatif etki potansiyeli taşıyan bu süreçler, Türkiye'nin hareket alanını daraltmaktan ziyade, yeni fırsatlara kapı aralayacak olasılıkları da barındırmaktadır.

Nitekim Ankara, arabuluculuk girişimleri ve çok taraflı diplomasi çabalarıyla gelişmelere aktif biçimde müdahil olmakta ve kullandığı politik araçlarla krizleri fırsata dönüştürmeyi hedeflemektedir.

Bununla birlikte, bu yaklaşımın sürdürülebilirliği, ekonomik maliyetler ve çok cepheli dış politikanın yol açabileceği stratejik aşınma riskleri açısından tartışmaya açıktır.

Ankara'nın yeni paradigması

Türkiye'nin mevcut dış politika yönelimi, sıklıkla "jeopolitik sıkışmışlık" çerçevesinde değerlendiriliyor olsa da, sahadaki gelişmeler bu yaklaşımın eksik kaldığını göstermektedir. Eş zamanlı olarak birden fazla bölgede etkinlik gösterebilen Türkiye, bu etkinliği sürdürülebilir işbirlikleriyle destekleyen bir siyasi model geliştirmektedir.

Klasik güç projeksiyonundan farklı olarak tanımlanabilecek bu anlayış, askeri, ekonomik ve diplomatik araçların birlikte kullanıldığı hibrit bir stratejiye dayanmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'nin dış politikası, pasif bir denge arayışından ziyade, aktif bir genişleme süreci olarak değerlendirilebilir.

Bu bakımdan Ankara'nın temel hedefi, yalnızca krizlere müdahale eden bir aktör olmak değildir. Aynı zamanda bölgesel düzeni şekillendirici bir rol üstlenmeyi de kapsamaktadır. Esasen bu teori Türkiye'yi, arabulucu konumundan kademeli olarak "düzen kurucu" bir aktöre dönüştürme potansiyeli taşımaktadır.

Stratejik sınır anlayışının kurumsallaşması

Türkiye'nin dış politika pratiği, son yıllarda belirgin bir biçimde olgunlaşarak, daha geniş bir vizyon kazanmıştır. Bu vizyon, milli sınırların ötesine geçen ve çok katmanlı bir etki alanı oluşturmaya dayanan bir anlayıştır.

Söz konusu süreç, yalnızca jeopolitik bir genişleme değil, aynı zamanda diplomatik kapasitenin ve stratejik aklın yeniden yapılandırılması anlamına gelmektedir. Türkiye, farklı coğrafyalarda kurduğu işbirlikleri ve geliştirdiği esnek diplomasi araçlarıyla bu perspektifi reel bir zemine oturtmaya çalışmaktadır.

Sonuç olarak Türk dış politikası, giderek daha belirgin hale gelen "stratejik sınırlar" paradigması etrafında şekillenmektedir. Uygulamada ısrar edilen bu strateji, bulunduğu coğrafyanın bir parçası olmaktan öte, farklı bölgeler arasında bağlantı kuran ve kurulan bağlantıları yönlendiren bir temel üzerinde yürütülmektedir.

Bu yönüyle Türkiye, 21. yüzyılda değişen uluslararası sistemdeki yerini yeniden tanımlamakta, dengeleri izleyen değil, belirleyen bir güç olma yolunda kararlı adımlarla ilerlemektedir.