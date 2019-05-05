Sudan darbesi ve Türkiye

Sudan darbesine giden yolda her ne kadar Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’ın direkt dahli varsa da asıl icazetin alındığı adres hiç şüphesiz Amerika ve İsrail. Darbe gerçekleştikten sonra, geçtiğimiz hafta görevinden istifa eden Sudan Güvenlik ve İstihbarat Servisi (NISS) şefi Salah Abdullah Gosh, 11 Eylül saldırıları sonrası CIA ile yakın ilişkiler kurmuş, Amerika’nın şüphelendiği isimlerin yakalanmasını sağlamış ayrıca el-Kaide ile ilgili bilgi akışında bulunan bir isimdi. Hatta 2005 yılında yaptığı Amerika ziyareti bazı kongre üyeleri tarafından protesto (Darfur katliamından dolayı) edilse de etkin işbirliği ile Salah Gosh’tan “CIA’nın Hartum’daki adamı” olarak bahsediliyordu.

“Afrika İstihbaratı” isimli bir web sitesinin darbeden iki ay önce yayınladığı bir raporda (https://www.africaintelligence.com/ion/corridors-of-power/2019/02/08/america-s-plan-b-if-bashir-is-toppled,108343807-art ) “CIA’nin Sudan’da rejimin değişmesi için çalışmadığını zira Sudan istihbaratının Somali’de El-Şebab örgütü, Libya ve Müslüman Kardeşler ile ilgili değerli bilgiler sunduğunu ancak protestolar sonrası el-Beşir’in tutumunun aşılmaz bir hale gelmesi durumunda ise istihbarat şefi Salah Gosh’un, el-Beşir’in yerine geçmesi için çalışacağını” yazdı. Bu rapordan yaklaşık bir hafta sonra gerçekleşen Münih Güvenlik Konseyi’nde ise Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla Sudan İsithbarat Şefi Salah Gosh, Mossad şefi Yossi Cohen ile gizli bir görüşme gerçekleştirdi. (Darbeden önce Sudan hükümeti bu görüşmeyi yalanlamak durumunda kalsa da bugün yaşananlar göz önüne alındığında bu görüşmenin gerçekleştiği çok güçlü bir ihtimal) “Middle East Eye” sitesine konuşan bir kaynak, “Suudi Arabistan, BAE ve Mısır’ın, Sudan istihbarat şefi Gosh ile güçlü bağları olduğunu ve El-Beşir devrildikten sonra yerine O’nu geçirmek istediklerini” belirtti.

Perde arkasındaki isim

Sudan darbesinin başındaki isim olan Savunma Bakanı Avad Muhammed bin Avf, Darfur katliamı sırasında istihbaratın başında olduğundan ve birinci derece sorumluluğundan dolayı Amerika tarafından 2007 yılında kara listeye alınmıştı. (https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/pages/20070529.aspx )Bu yüzdendir ki, darbeyi yaptırdıkları Muhammed bin Avf, kısa süre sonra askeri geçiş konseyi başkanlığından istifa ettirilmiş yerine Orgeneral Abdulfettah el-Burhan getirilmişti. Birkaç gün sonra da darbe sürecinin perde arkasındaki isimlerinden olan Sudan Güvenlik ve İstihbarat şefi Salah Abdullah Gosh istifa etmişti ki muhtemeldir, Temmuz ya da Ağustos gibi Sudan’ın başına getirilebilir.

El-Beşir’in darbeyle devrilme sürecini tetikleyen olay hiç şüphesiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 sonunda Sudan’a gerçekleştirdiği ziyaret oldu. Özellikle Kızıldeniz’in en stratejik noktasında bulunan Sevakin Adası’nın Türkiye’ye tahsisi, hemen akabinde Katar’ın, 4 milyar dolarlık bir bedelle Sevakin Limanı rehabilitasyon projesini finanse etmesi ve de yüzde 49’luk paya sahip olması deyim yerindeyse Mısır, Suudi Arabistan , BAE’yi ve “Türkiye Osmanlı’nın görkemini yeniden tesis etmeye çalışıyor” diye uyarılarda bulunan İsrail’i (dolayısıyla Amerika’yı) çıldırtmaya yetti. (Sadece Sudan değil, Somali ve Katar’daki askeri üsler, yine Kızıldeniz’in Aden Körfezi’ne açıldığı noktada stratejik bir konumda bulunan Cibuti’de bize 99 yıllığına tahsis edilen alanda bayrağımızın dalgalanacağı dev bir ekonomi üssü…)

Oysa ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sudan ziyaretinden yaklaşık bir hafta önce Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyaz er-Ruveyli, Hartum’da el-Beşir ile bir araya gelmişti. (Ruveyli daha sonra darbeyi gerçekleştiren dönemin Sudan Savunma Bakanı Avad Muhammed bin Avf ve dönemin Genelkurmay Başkanı şu an askeri geçiş konseyi başkan yardımcısı olan Kemal Abdulmaruf ile de görüştü.) Bu ziyaret sonrası yapılan el-Beşir “Sudan’ın, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona daha fazla askeri güç göndermeye hazır olduğunu, Harameyn’in güvenliğinin kırmızı çizgi olduğu ve Suudilerle dayanışmanın kutsal bir görev olduğunu” vurgulamıştı.