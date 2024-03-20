Sürdürülebilir monarşi için Kate'in önemi

Monarşinin devam edebilmesi, kraliyet ailesinin veya en azından içlerinden önde gelen bazı figürlerin halkın çoğunluğu tarafından sevilip benimsenmesine bağlı. Bunu en ziyade temin etme kabiliyet ve potansiyeli ise Kate Middleton'da.

Kate Middleton'ın Ocak ayında geçirdiği ve iki hafta hastanede kalmasına neden olan cerrahi operasyonun akabinde aylardır kendi ülkesinde ve sonrasında ülkemiz dâhil diğer memleketlerde gündem oluşturan birçok iddialar ve haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Aslında ameliyat sonrası uzun bir müddet etkinliklere iştirakten mahrum kalacağı ve bir müddet kamuya açık alanda arz-ı endam edemeyeceği malumdu. Ancak insanlar, ilk haftaların akabinde biraz toparlanmasını müteakip kendisini görmeyi ve vaziyeti net şekilde öğrenmeyi umuyorlardı. Bunun umulan dönem içinde gerçekleşmemesi bir yana, sarayın yaptığı açıklamalarda sebep gösterilmeden William'ın da birtakım katılması gereken organizasyonlarda bulunmayacağının beyan edilmesi soru işaretleri doğurdu. Üstüne üstlük Mart ayının ikinci haftasına gelinmişken Kate'ten intikal eden ilk resmin belki tarih olarak değilse de, neticede fotoşoplu olduğunun anlaşılması (ve itirafı) işleri iyice karıştırdı. Hemen her şeyi alaya alan ve her türden teori ile iddiaları rahatlıkla savuran kimselerin bulunduğu sosyal medya ortamında kimisi eğlence maksatlı, kimisiyse ciddi yapılan sorgulama ve paylaşımlar ise kibrit çapındaki ateşi yangın boyutuna getirdi.

William'ın dahi önünde

Meselenin dışarıya da yansıyacak derecede haftalardır İngiltere'de ciddi derecede gündem olmasının mühim bir sebebi esasen Kate'in şahsiyetiyle alâkalı. Daha 13 Mart'ta Ipsos tarafından yayınlanan bir ankete göre Kate Middleton, tüm kraliyet ailesi mensupları içerisinde halk tarafından en çok sevileni. Çeşitli zamanlarda yapılan muhtelif anketlerde de benzer sonuçlar görülmüştü. Diana'nın büyük oğlu olup bebekliğinden beri taht varisi olarak bilinen ve Diana'nın trajik ölümü sonrası hususi sempati ve ilgiyle halk tarafından takip edilegelen kocası William'ın dahi önünde olması önemli bir husus. Bunda Kate'in güler yüzlü, sıcakkanlı, halkla iç içe ve içlerinden biri gibi veregeldiği görüntüler, çocuklarla olsun yaşlılarla olsun ayırt etmeden samimâne zaman geçirmesi, hâsılı hem sûret hem sîrette zarif birisi olarak telakki edilmesi büyük rol oynuyor.

Gerçekten kraliyet ailesinin özetlediğimiz biçimdeki izlenimi onun gibi verebilen başka bir ferdi olduğunu söylemek zor. Bilakis soğuk, itici ya da en azından kendisine kan ısındırmayan tavırlar daha yaygın görülebiliyor. Farkı çok iyi özetlediğini düşündüğümüz bir kare, 27 Nisan 2022'de William'ın teyzesi Prenses Anne ile Kate'in ortaklaşa yaptıkları ilk etkinlik sırasında görülmektedir. Burada Anne, kendilerini çiçekle karşılayan siyahi kız çocuğuna karşı hiçbir tebessüm bulunmayan, tepeden ve soğuk bir bakışla görünürken Kate, pek güler yüzlü ve diz çöküp çocuklarla aynı hizaya gelmiş şekilde karşımıza çıkıyor.

Kraliyet ailesinden farklı

Kate'in böyle yakınlık ve samimiyet yansıtan görüntü ve anları pek çoktur. Kendilerini görmek için geçtikleri yolun kenarında toplanan insanlarla alâkadar olur, çocuklara diz çöküp sevgi ve ilgi gösterir, bazen bu çocukların utanıp annelerine sığınması karşısındaki reaksiyonlarıyla yakınlık uyandırır. Bir seferinde kraliyet vazifesinde olmasına mukabil rastladığı ve bulmacasını çözemeyen bir talebeye yardım etmesi, bir başkasında Amerika'dan gelen ve kendilerinin hayranı olan ancak gelemeyen teyzesinden bahseden bir ABD'liyi dinleyip, orada telefonla arayıp teyzesiyle dostane muhabbet kurması, bir diğerinde ise Paddington Ayısı denilen maskotla dans etmesi gibi nice beğeni celp eden anları ve hallerine şahit olunmuştur. Şubat 2022'deki Danimarka ziyaretinde LEGO Foundation Playlab'e ziyaretinde kaydıraktan kayarkenki hali de zikre şayan. Kısacası onun saymakla bitmez bu tip görüntüleri ve tutumu, insanlarla kalben yakınlık tesisini ve içlerinden biri olarak algılanmasının teminini sağlamıştır ki, bu denlisi pek çok diğer kraliyet ailesi mensubu için mevcut değildir.

Yine şahsiyetiyle ilintili başka işlerin ve özelliklerinin de bu pozitif imajına artı kattığını belirtmek gerek. Mesela kendi çocuklarıyla ilişkisi enteresan biçimde takdir alabiliyor. 2019'da kızı Charlotte'ın izleyenlere dil çıkardığı anda verdiği aksülamel, sosyal medyada birçok genç İngiliz tarafından "fantastik" ve "zarif" bir tavır olarak methedilmiş ve haberlere yansımıştı. Kate'in çocuklarının eğitiminde ihtimam ettiği hususlar ve koyduğu kurallar da alâka toplayıp özel haberlerin mevzusunu teşkil etmiştir.

17 senelik ayakkabı

2020'de bir çiftliğe ziyaretinde kendisine vatandaş büyükçe bir yılan getirmiş, Kate tedirginlik emaresi göstermeden ve biraz hayretle karışık güler yüzlülüğünü koruyarak bu yılanı ellerine almış, bu sebeple "cesaret" gösterdiği vurgulanarak videosu paylaşımlara konu edilmiştir. Kate'in bazen büyükçe haberlerde "tutumluluğu" ile ön plana çıktığı da ortadadır. Mükerreren giydiği kıyafetler bu duruma dikkat çekilerekhaber yapılır. Bunlar içinde hassaten göze batanı ise William'la evlenmeden evvel kullanmaya başladığı dizine kadar uzanan kahverengi çizmeleri. Neredeyse her sene bunları giyer ve kaç seneden beri giymekte olduğu "bir" rakamının ilavesiyle yeniden haberleştirilir. 2021'de Daily Mail'in bu çizmeleri 17 seneden beri giymekte olduğunu anlatan haberi tam 84 bin paylaşım almıştır.

Diana'nın ayak izlerinden yürüdüğü ve ondan çok etkilendiği de üzerinde durulan bir nokta. Zaman zaman onun çeşitli eşyalarını veya benzerlerini giydiği görülüyor. Çeşitli insanların Diana'nın yaşasa onu gelin olarak pek seveceği yorumu yaptıkları ve onda Diana'yı gördükleri de fark ediliyor.

Onun halkın ekseriyeti üzerindeki hülasaten aktardığımız müspet tesiri ve topladığı sevgi ile ortaya koyduğu karaktere bakarak şunu söyleyebiliriz: İngiltere'de genç nesilde destek kaybı yaşayan kraliyet ailesi ve monarşinin geleceği büyük ölçüde Kate Middleton'a bağlıdır. Nitekim 2019'da VanityFair'e ismi açıklanmayan bir kraliyet kaynağı, Kraliçe II. Elizabeth'in Kate Middleton'ın "bir fanı", bir hayranı olduğunu ifade etmişti. Sebebini açıklarken kullandığı bir cümledeyse, "Kraliyet ailesini hemen hemen normal ve (halkla) irtibat içinde gösteriyor" demişti. Kraliçeye atıfla yapılan bu yayının bilhassa onun şahsiyet ve konumu düşünülünce "çarpıcı" bir dereceye ulaştığını ve Kate söz konusu olunca özel olarak göz önüne alınmasının faydalı olacağını belirtelim. Kate'e böyle ehemmiyet atfeden başka birçok değerlendirmeler de mevcuttur. Nitekim 26 Mayıs 2023'te Daily Mail'de kraliyet uzmanlarının, Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın, yüksek popülaritesinden rahatsız olsalar da Kate'i "monarşi için harika model" olarak gördükleri tespiti neşredildi. Bu ifadeler, kendilerinden fazla sevilmesinden memnun olmamakla beraber onun zarar görmemesine muhtaç olduklarını düşündükleri biçiminde de değerlendirilebilir.

Kurtarıcı figür

19 Ocak'ta önemli İngiliz yazarlardan Richard Kay Middleton için, monarşide insanların "en kendinden bir şey bulabilecekleri figür" tavsifi yaptı. 6 Mart'ta TalkTv Youtube hesabından, "Kraliyet ailesi ona dayanıyor" başlıklı bir yayınını paylaştı. Aynı kanala bağlanan Kate'in amcası Gary Goldsmith de, o ve William'ın "Kraliyet ailesinin kurtarıcısı olacaklarına inandığını" belirtti.

Görüldüğü üzere Kate Middleton, kendi halinde ve nefsanî istekleri peşinde yaşamaya çalışan alelade bir gençten, ülkenin rejimi üzerine kafa yoran ve yorum yapan siyasi analistler ve ülke tarihinin bazı açılardan tepesine konulan II. Elizabeth'e kadar oldukça geniş mikyastaki insanlarda karşılık bulmuş, ilgi ve takdir odağı olmuş ve bazı beklentilerle ilişkilendirilmiş bir isim. Sağlıklı zamanında haftanın birçok günü çeşitli etkinliklere katılıp ziyaretler düzenlemesiyle İngiliz medyasının aşağı yukarı 15 senedir mutad haberlerini oluşturan, gündemden inmeyen bir isim. Dolayısıyla başka açılardan ehemmiyet vermeyenler, hatta sevmeyenler için bile çok ünlü bir şarkıcı veya oyuncununkine benzer bir konumda ve magazinsel haber olma yönüyle de ilgi odağında. Hal böyle olunca kendisini umursasa da umursamasa da ismi etrafında dönen iddialar ve cevapsız kalan sorular insanlarda bir anda merak alevlendirip alâka yağmuru husule getirebiliyor. Vurguladığımız öneminden dolayı onunla ilgili tarih akışının İngiltere'yle ilgili tarih akışını dahi belli derecede değiştirme ihtimalinin bulunması, durumu daha da ilginç kılıyor. Nihayetinde monarşinin devam edebilmesi, kraliyet ailesinin veya en azından içlerinden önde gelen bazı figürlerin halkın çoğunluğu tarafından sevilip benimsenmesine bağlı. Bunu en ziyade temin etme kabiliyet ve potansiyeli ise Kate Middleton'da.