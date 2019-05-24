Takiye siyaseti versus kurucu siyaset

Türkiye’nin önünde yeni dönemde ikili bir yol vardır; ülke siyaseti ya popülist, pragmatist, takiyeci siyasete mahkûm olacaktır ya da blokların inşa edileceği zemini sağlam, kurucu söylemlerin yarışacağı bir politik kültürle yoluna devam edecektir. Bunlardan ikincisini daha önce ve hızlı bir şekilde kotarabilen de yeni dönemin kurucu aktörü olacaktır.

16 Nisan 2017 referandumunda getirilen, Cumhurbaşkanlığı için seçilme şartı olan yüzde 50 artı bir ve bu koşulun bir sonucu olan ittifaklar sistemi yeni dönemin temel politik parametresi oldu. Türkiye siyasetinde pek de olumlu çağrışımlar yapmayan koalisyonlardan farklı olarak seçim öncesi ittifak sistemi ve seçmenin bu sistem içerisinde nasıl bir oy verme davranışında bulunabileceği merak ediliyordu. Seçmenin bu tavrını anlayabileceğimiz bir genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ile bir yerel seçim yapıldı. Bu seçimler sonucunda, ittifaklar sisteminin aslında Türkiye siyasetini beklenmeyen yönlerden de dönüştürebileceği hususunun gözden kaçırıldığı görüldü.

Çünkü Türkiye’de aslında siyasal tartışmalar çok sığ ve dar bir çerçeveden yapılır çoğunlukla; söz gelimi yeni cumhurbaşkanlığı sisteminin yeni bir sultanlık rejimi olduğundan tutun da bu sistemde muhalefetin hemen hiç kazanma şansının kalmayacağına kadar bazı olağanüstü kehanetler çokça yapıldı bu iki yıllık süre zarfında. Oysa iki yıllık tecrübede ne sultanlık rejimi ihdas edildi ne de muhalefet ülke siyasetindeki konumundan silinmiş oldu. Son yerel seçimlerde de görüldüğü gibi, seçmen ister muhalefet adaylarını desteklediği için olsun ister AK Parti’ye tepkili olduğu için olsun Ankara, Adana, Mersin gibi yerlerde mevcut iktidar adayını değil muhalefetin adaylarını işbaşına getirdi.

Oysa tartışmalara biraz daha geniş zaviyeden bakınca ortaya daha farklı bir manzaranın çıktığı görülebilir. Bu farklı siyasal manzarayı anlamlandırabilmek için seçmen tercihlerini etkileyen dinamikler ile siyasal partilerin yeni sistem dahilindeki, biraz zorunlu olarak da olsa, değişen ya da değişemeyen söylemlerine bakmak gerekir.

Değişen seçmen algısı

Türkiye’de genel olarak seçmen çoğunlukla yakın zamana kadar kabaca kimlik politikaları olarak kodlayabileceğimiz saiklerle hareket etmekte idi. Bu kimlik politikalarının altında dinî/İslâmî saikler, geçmiş dönemde yaşanan ve çoğunlukla hayat tarzından, insanların inancından dolayı oluşan mağduriyetler ve etnik tercihleri sıralayabiliriz. Bunun karşılığında da katı laikçi, devletçi, adeta devleti daha doğrusu Kemalist müesses nizamı koruma güdüsüyle hareket eden, etnik ve dini taleplere karşı son derece alerjili ve fakat kendi tercihinde temel olarak milliyetçi ve laikçi hassasiyetlerden yola çıkan bir kesim tespit edebiliriz. Ve son olarak her dönem bir şekilde geçer akçe olduğu düşünülen ekonomi, yoksulluk, yolsuzluk gibi yoğun popülizm soslu temalar da dönem dönem artan faktörlerdir.

Çevre merkeze taşındı

2017’deki düzenlemelerden sonra da esas olarak bu temel yarılma noktalarının daha da muhkemleşeceği sol/seküler cenah adına en büyük tereddüt kaynağı idi. Zira kabaca 65’e 35 olarak gördükleri (bu oranlar artı 5 ya da eksi 5 olarak da kodlanabilir) sağ ve sol seçmen skalasında kendilerine iktidar alanı kalmayacağını düşünüyorlardı.

Ancak yüzde 50 artı bir şartı beklenenden farklı hatta tam tersi gelişmeleri beraberinde getirdi. Yüzde 50 artı bir öncelikle ittifakları zorunlu kıldı; ittifaklar da marjinal ve çeperdeki söylemleri merkeze itti. Toplumsal çoğunluğu oluşturan değer ve beklentilerin siyasetin merkezine taşınmasına vesile oldu. Kabaca oluştuğu gözlemlenen iki ya da iki buçuk bloklu bu yapıda artık siyasetin merkezi genişledi; çevredekiler de merkeze taşınmak zorunda kaldı.