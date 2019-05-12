Tarz-ı hayatı, ilm-i siyasetiyle Darwin

Evrim teorisi, vakti gelmiş bir fikirdi. Darwin olmasa Wallace, o olmasa bir başkası bu teoriyi çerçeveleyecekti zaten. Çünkü pozitivist-materyalist asrın aktığı mecra bunu gerektiriyordu. Evrim, bilimsel bir keşfin fevkinde, kapitalizm ve emperyalizm için varoluşsaldı.

“Bir dokundu, bütün dünya akraba oldu.” En çok insan ile maymun arasında kurduğu akrabalık infial sebebi oldu. Şakirtleri, pirlerinin açtığı çığırda günümüze değin dinî bir aidiyet ve asabiye ile Evrim akidesi uğruna nice ter döktü, dil döktüler. Keza hasımları da tabii. Onu İblis’in çırağı bir komplocu veya muhteris bir şarlatan olarak yaftalama adına. Bunlar büyük davalar. Biz barut hakkını düşük tutup, bir beşer olarak Darwin Efendi’nin portresini çıkarmaya çalışalım, şu kısacık menzilde.

Zengin aile çocuğu Charles’ın hayatının en büyük talihsizliği erken yaşta annesini kaybetmesiydi. Daha sekizinde otoriter babasıyla baş başa kalması, ona kendini ifade ederken ölçülü ve dikkatli olmayı öğretmiş olsa gerek. İçe kapanık tabiatı ve tabiata açık çocukluğu da öksüzlüğünden izler taşır. Yatılı okulundan nefret edişi, onu “dar ve basmakalıp” olarak tanımlayışı, her fırsatta kırlara, at üstünde avcılığa kaçışı. “Babam, çocukken yalnız başıma uzun yürüyüşlere çıkmaktan hoşlandığımı söylerdi” diye yazsa da şu tür azarları daha fazla işittiği kesindi: “Anlaşılan, ava çıkma, köpeklerle eğlenme ve fare yakalama dışında hiçbir şey ilgilendirmiyor seni. İstikbalin, kendin ve ailen için yüzkarası olacak!”

Dedesi ve babası kadar ünlü bir doktor olamayacağı aşikâr olsa da tıp eğitimi için İskoçya’ya yollanır. Cerrahlığa içi ısınmaz; henüz anestezi kullanılmayan çığlık çığlığa ameliyatlar da içini kaldırır. Okulu bıraktığını babasından saklayarak kırlarda vakit öldürür. Afrikalı eski bir köleden hayvan postu doldurmayı öğrenmek tek kârı olur.

O günlere dair şöyle bir hatırası vardır: Yürürken iki değişik böcek türüne rastlar. Koleksiyonuna katmak için harekete geçer; birini bir eline, diğerini diğer eline. Bu sırada üçüncü bir böcek daha görmesin mi? Onu da ağzına atar. Gelgelelim ağızdaki böcek zehrini akıtınca heveskâr Darwin eldeki böcekten de olur.

Hayatının fırsatı

Tıp tahsilini bırakınca babası ona “saygınlığa giden başka bir yol” sunar. “Madem doktor olmak istemiyorsun bari rahip ol. İnançlı olmak zorunda değilsin, zaten birçok rahip de değil ama bunu karına söylememelisin. En önemli davetlere çağrılırsın, yüksek bir gelirin ve güzel bir evin olur.” 18’indeki Darwin söylendiğine göre tanrıtanımaz biri değildir. Zaten Cambridge ve Oxford da kiliseye bağlıdır ve doğa bilimcileri de birer rahiptir. Tuttuğu yeni yol da kendisini şevklendirmeyen Charles, vaktinin çoğunu gene börtü böcek toplayarak geçirir, koleksiyonu takdir toplar da. Üniversitenin gurme kulübünde ise olmadık hayvanların tadına alışır. Henüz bir adı dahi olmayan Evrim’i anlatmak üzere tedavüldeki Transmutasyon üstüne kafa yoran bilim adamlarıyla tanışır. 22 yaşında mektebi bitirmiş ama rahipliğe isteksiz yılgın ve vasat gencin karşısına ansızın hayatının fırsatı çıkar.

Majestelerinin gemisi Beagle, Güney Amerika sahillerinden başlayarak uzun bir araştırma gezisine çıkacaktır ve bir doğa bilimci aramaktadır. Botanik profesörünün referansıyla, masrafları kendisi karşılamak şartıyla, bu görev Darwin’e tevdi edilir. Ne var ki saygınlığa gittiği bellisiz ve tekinsiz bu yola destek vermeye babasını ikna etmek hiç de kolay olmayacaktır. Neyse ki adını bir köpek cinsinden alan 10 toplu eski savaş gemisi Beagle, namını denizcilik tarihine yazdırmak üzere 1831’de dünya turu için yelken açar. Mürettebat kıyıların haritasını çıkarmakla meşgulken Darwin’in vazifesi jeolojik gözlemler yapmak ve türlere ait numune ve fosiller derlemektir.

Beş yıl sürecek meşakkatli seyahatin sadece altı ayı karada geçecektir ve kalan yıllar gezegenin en çalkantılı sularında deniz tutmasından muzdarip Darwin için bitmek bilmez işkencelerden farksızdır. “Deniz tutmasının bana yaşattıkları hayal edebileceğimin ötesindeydi.” Ateşli hastalıklar geçirir, haftalarca hamağından kalkamaz. Yine de pes etmez. Hatta üniversitedeki gurme derneğinde edindiği alışkanlığı sürdürerek akla hayale gelmedik hayvanların tadına bakar. Şahin, balaban, baykuştan tut, deve kuşları, dev tosbağalar, iguanalara varana kadar. Tadını dana etine benzettiği puma hadi neyse de diyelim, armadillo için “hayatımda yediğim en leziz etti!” diye ballandırışı insana pes dedirtir.