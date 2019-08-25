Ticaret savaşlarının küresel ve ulusal yansımaları

ABD başkanlığının demokratların elinden cumhuriyetçilere geçmesiyle birlikte küresel ekonomideki ABD varlığı gün geçtikçe daha çok hissedilmektedir. Küresel ekonominin tüketim tarafında büyük bir önem arz eden ABD artık üretim ve ticaret tarafında da yıllar boyunca kaybettiği ağırlığını tekrar kazanmak istemektedir. Sanayi devrimiyle doğudan batıya kaymış üretim ekseninin Çin gibi ucuz iş gücüne dayalı ekonomiler sayesinde tekrar doğuya kayması, ABD açısından daha fazla taşınamayacak yükleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle mavi yakalı çalışanlar Çin menşeli ucuz ürünlerin ülkeyi istila etmesi nedeniyle işlerinden olmakta, yeni gelen genç nüfus ise iş bulmakta zorlanmaktadırlar. Bu durum ABD iç siyasetinde iktidardaki parti açısından oy kaybı anlamına gelmektedir. ABD başkanı Trump da bu konuya ciddiyetle yaklaşmakta ve özellikle Çin bağlamında konuya üst düzeyde hassasiyet göstermektedir. Fakat Trump’ın davranışlarının şu ana kadar süre gelen geleneksel siyasi politika uygulamalarını yansıtmaktan çok bir tüccar mantığına dayandığı açıkça görülmektedir.

Agresif değişim

Trump yönetimiyle beraber ABD’nin küresel ekonomi algısı tam anlamıyla değişime uğramıştır. Özellikle ABD’de başkanlık seçimlerinin yaklaşması Trump’ı ABD ekonomisin canlanması için küresel ekonomik durgunluğa bile yol açacak önlemler almaya itmiştir. Kısacası ABD kendi refah artışı için küresel ekonomik refahın azalmasına sebep olacak adımlar atmaktan çekinmemektedir. Bu adımların başında ticaret politikalarındaki agresif değişim gelmektedir. Trump ABD’nin cari açık verdiği ülkelere odaklanarak bu ülkelerden yapılan ithalata artan oranlarda gümrük vergileri uygulanmasını adeta bir silah olarak kullanmaktadır. Bu vergilerin getirdiği baskı sayesinde ABD başkanı ülkesi lehine antlaşmalar yapmaya çalışmaktadır. Kanada ve Meksika gibi kimi ülkeler bu duruma boyun eğmelerine rağmen dünyanın üretim merkezi Çin bu uygulamalara misliyle karşılık vermektedir. Çin gümrük vergilerini ABD’den ithal edilen tarım ürünlerine daha yoğun uygulayarak Trump’ın oy depolarını etkileyecek stratejik hamleler yapmaktadır. Zira ABD çiftçileri Trump’ın seçilmesinde anahtar roldedir. Aynı zamanda Çin kendi para birimini değersizleştirerek gümrük vergileriyle kaybettiği ticaret avantajını da geri kazanmaya çalışmaktadır.

Peki tüm bu olayların yansımaları nelerdir? Bu yansımaları küresel ve ulusal olarak ayırmak doğru olacaktır. Küresel etkilerden belki de en önemlisi artan gümrük vergileri dolayısıyla tüketicilerin ürünlere daha yüksek fiyattan ulaşmalarıdır. Bu duruma hem ABD hem de Çin gibi ticaret savaşlarına müdahil olan ve olmayan diğer ülkelerdeki tüketiciler dâhildir. Özellikle, ülkelerdeki gelir dağılımındaki çarpıklık dolayısıyla fakir kesimlerin bu olumsuzluktan daha çok etkilendiği görülmektedir.

Aynı zamanda gümrük vergileri küresel ticareti yavaşlatarak dünya ekonomisini durgunluğa sürüklemektedir. Nadiren düşüş trendi gösteren dünya ticaretinin yönünü yine aşağıya çevirmesi ülkelerin gelecekteki büyüme performanslarını negatif etkileyecektir. Özellikle Türkiye, Brezilya, Güney Afrika gibi gelişmekte olan ülkelerin şu anki büyüme performansları da bu olguyu desteklemektedir. Bir ülkenin zengin komşulara sahip olması o ülkenin ürünlerine daha çok talep oluşturabilecekken, komşuların fakirleşmesi ise talebi çok düşük seviyelere çekmekte, ülkeler ticaret savaşları nedeniyle kazan-kazan stratejisinin dışına savrulmaktadırlar.

Tedarik zinciri

Ticaret savaşları küresel ekonomide belirsizliklerin oluşmasının en önemli nedenidir. Özellikle Trump’ın öngörülemez davranışları küresel tedarik zincirini sekteye uğratmıştır. Küresel düzeyde üreticiler hammadde ve enerji tedariklerini yaparken alınan mantık dışı kararlar yüzünden oldukça temkinli davranmakta ve kısıtlı talepler oluşturmaktadır. Bu durum ise üretimin planlanan düzeyin çok altında gerçekleşmesini tetiklemektedir. Ayrıca üreticiler yeni yatırımlarını keserek belirsizlik ortamının kalkmasını ve önlerini daha net görebilecekleri günlerin gelmesini beklemektedirler. Bu sebeple yeni iş olanakları oluşturulamamakta ve dünya aynı zamanda büyük bir işsizlik dalgasının kucağına itilmektedir.