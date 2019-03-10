Toplumdaki milliyetçileşme kavmiyetçilik potansiyeline sahip mi?

Buna mukabil Karl Raimund Popper tümevarımın bir metod olamayacağını, aksine yegane metodun tümdengelim olabileceğini ortaya koymuştur. Popper’e göre bütün tümevarım sorunu mantıksal süreçler ile psikolojik süreçleri birbirinden ayrı değerlendirmemekten doğar. Zira insan bir şeyi gözlemlerken mutlaka selektiftir ve istediği malumatı alır. Bunun haricindeki malumatlar insanın etrafında dolansalar dahi, algıları buna kapalı olan insan bu malumatları gözlemlememeyi tercih edecektir. Algının seçiciliği bu anlamda psikolojik bir bahistir ve yazımızın hududunu aşacak bambaşka bir meseledir. Bu durum zaten bir sabitesi olan insanın aslında tümevarım metodunu takip ettiğini iddia ederken de tümdengelim yaptığını, her şeyi sabitesine uygun olarak ıspat etmek gibi bir çabanın içinde olduğunu ortaya koyar. Dolayısıyla laboratuar ortamında üretilmeyen sosyal bilim indi mütalaalardan etkilenmeyecek bir sabite-i hakikate sahip değildir. Subjektif kabulleriniz sizi yapacağınız çalışmada bir yere sevk etmektedir.

Denekleri farklı olan anketler

Sosyal Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi SEKAM’ın yayınlamış olduğu bir kamuoyu araştırması geçen hafta basında yer aldı. Ana başlığı, ‘15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminin Öncesi ve Sonrasında Gençliğin Durumu’ olan çalışma Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Prof. Dr. Mete Doğruer ve Doç. Dr. Hasan Güllüpunar yönetiminde yürütülmüş. 15 Temmuz’dan önce başlatılan araştırma aynı konuları 1380 civarında yeni ‘denek’e sorarak sürdürülmüş ve 15 Temmuz öncesiyle sonrası arasında bir kıyaslama yapılmış. İlk anketle sonraki anketin denekleri aynı değil. Buna rağmen basında yapılan yorumlarda da araştırmanın amacının gençlerin şahsen yaşadıkları dönüşümü ortaya koymak olduğu vurgulanmış. ‘İslamcı kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz’ sorusuna 15 Temmuz’dan önce gençlerin yüzde 52,3’ü ‘Bana uygun’ diye cevap vermiş. 15 Temmuz’dan sonra bu oran yüzde 44,5’a düşmüş. Bana çok uygun’ diyenler de yüzde 27’3’ten yüzde 17,8’e gerilemiş. ‘Dindar kimliği bana uygun’ diyenler yüzde 46,4’ten yüzde 34,2’ye inmiş. ‘Bana çok uygun’ diyenler de yüzde 30,6’dan yüzde 19’a gerilemiş. Denekler arasında ‘Ülkücü’ kimliğini kendisine uygun görenlerin oranı 15 Temmuz’dan önce yüzde 29,30 iken, 15 Temmuz’dan sonra 37,5’a çıkmış. ‘Çok uygun’ diyenler de 16,1’den 28,80’e. Milliyetçi kimliğinde de neredeyse aynı artış yaşanmış ve 36,3’ten 42,6’ya çıkış gözlenmiş.

Elbette yazımızı bir sosyal bilimler metodolojisi yazısına çevirmek gibi bir maksadım yok; ancak basında yer alan yankıları itibariyle bilimsel bir metot ile ispat yolunun takip edilmiş olması bizi sosyal bilimsel birkaç hatırlatmaya sevk ediyor. Bunların başında hatırlatmamız gereken en temel kural üç yıl ara ile yapılan ve denekleri farklı olan iki çalışmanın birbiri ile hiçbir şekilde mukayese sahası ortaya koyamayacağı gerçeği. “Kısmen de olsa bir fikir verir” diyerek, B deneğinin cevaplarının A deneğinin yaşadığı fikri dönüşüme ait herhangi bir fikir veremeyeceği gerçeğinden bizi uzaklaştırması itiraz etmemiz gereken en temel nokta. İşin bu boyutunu ehline havale ederek yaşandığı kabul edilen dönüşüm hakkında birkaç şey söyleyelim:

Müşterek temel değerler

Popper İngiltere ve İsviçre’yi demokratikleşme süreçleri bakımından mukayese eder. Bunu yaparken iki ülkenin de farklı dinamikler ve arka planlar ile demokratikleştiğini, ancak her iki ülkede de kabul edilen müşterek temel değerler olduğunu hatırlatır. Bu noktada İsviçre ve İngiltere demokrasi paydasında buluşur. HDP’nin de milliyetçi bir potansiyel olarak MHP-AK Parti seçmeni ile aynı paranteze alınması hatrıma Popper’in bu örneğini getirdi.