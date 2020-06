Türkiye iç siyaseti üzerine bir ufuk

Türkiye iç siyaseti artık Türkiye iç siyasetinden daha fazla bir şeydir. Siyaset vazedenlerin bu zorunlu gerçeği göz önünde bulundurarak hareket etmeleri, sadece Türkiye'nin değil, onlarca ülkenin iç ve dış siyasetine direkt olarak etki eden yapısının idrakinde olmaları lazım gelir.

Libya’dan sesleyen terlikli çocuklara, İdlip’te kıstırılan Halepli yetimlere neye mal olursa olsun koşulmasını gönülden destekleyen milletin bu aşkına yüreklerini açan siyasetlere millet de bağrını açıyor, açacaktır. Bu milleti hangi bahane ile olursa olsun yeniden Batı’nın ileri karakolu bir sömürge ülkesi haline getirecek siyasetlere kapı aralayan herkes geçmişte olduğu gibi ağır bedeller ödemeye mahkûm olacaktır. Bu bahaneler saymakla bitmez ya, küçük grup çıkarlarından şahsi ikballere, bölgeci klikleşmelerden ulusçu körlüğe, dini/mezhebi taassuplardan arkaik solculuğa, her ipte oynama cambazlığı olarak liberallikten yapılan her işe bir kulp takma hastalarına kadar, milletimizin 100 yıldan beri koynunda sakladığı, ısıttığı, yürekte harladığı, nice vatan evladının her bahane ile dökülen mübarek kanlarıyla kavileştirdiği bu muazzam yürüyüşüne engel olmaya kalkan hiçbir siyasetin geleceği yoktur.

Farklılıklar meselesi

Millet farklılıklardan gocunmuyor, yüz çevirmiyor farklılıklardan, hürmet ve ilgi ile evine buyur ediyor farklıyı, ancak farklılığı küffara asker yazılmaya vardıranlar, bunu ne ile paketlerlerse paketlesinler asla kabul görmeyeceği bilinmelidir. Milliyetçi ise bu milletin milliyetçisi olacak, solcu ise bu millete hizmet eden bir solcu vizyon koyacak ortaya. Yoksa Batı’nın yerli nifak merkezleri olarak konumlananlar, hangi maske ile maskelenirlerse maskelensinler bu milletten asla ve kata yüz bulamayacaklardır. Bu milletin bağrında oturup Fransız’dan daha rezil biçimde Fransızcılık yapanlar, Rus’tan daha çok Rusçuluk yapanlar, Esed’den daha beter Esedcilik yapanlar da gayet iyi biliyorlar ki bu millet her oyunun farkındadır.

Yüzyılın başında İslam coğrafyasının her köşesinden ana kucağı belleyip buraya sığınan mazlumları anımsayın lütfen. Son on yılda yeniden azgınlaşan emperyalist saldırılardan ev belleyip can havli ile buraya koşan kadınları, çocukları anımsayın, bu kadirşinas milletin nasıl ekmeğini, evini hesapsızca bölüştüğünü, nasıl yürekten bağrını açtığını anımsayın, işte bahsini ettiğim mefkure tam olarak bu büyük millet, bu sınırsız vatan mefkuresidir. Hasislik yapanlar, grup, bölge, etnik, mezhebi sebeplerle hasislik yapanlar, bunun üzerine siyasa kuranlar her defasında emperyalist heveslerin yerli işbirlikçisi konumuna düşmüşlerdir, bunu ister milliyetçilik ister ulusçuluk ister solculuk ister İslamcılık vs. adına yapsınlar her defasında milletin derin havsalasında mahkûm edilmişler, kenara konmuşlardır. Olacak olan yine budur.

Fransa, Rusya, İtalya ve daha nice emperyalist sömürgeci gücü Libya çöllerinde zelil eyleyen Libya’nın terlikli çocukları, tamamen mezhepçi saiklerle ülkesini Rusya’ya, ABD’ye, İran’a gönüllü sömürge yapıp işgaline destek veren mezhepçi Esed aile diktasını canlarını ortaya koyarak bütün dünyaya rezil rüsva eden Halep’in kahraman yetimleri, kadınları, çocukları hiç şüpheniz olmasın bu ülke siyasetinin belirlenmesinde yukarda profesyonellerin büyük anlam biçtikleri ‘modern cemaat’ kliklerinden çok daha etkindirler, daha da olacaklardır.

Yeni bir vetire

Türkiye iç siyaseti artık yeni bir vetireye girmiş bulunmaktadır. Bu vetire İslam dünyasında ete kemiğe bürünmekte olan muazzam bir dirilişin kalpgahı olmak bakımından Türkiye’yi büyütmek, bunun için safları sıklaştırmak, iradeyi kavileştirmektir. Türkü, Kürdü, Arap’ı ve İslam milletinin bütün bileşenlerini bütün renk ve desenleri ile kucaklamak, bu muazzam birliğe gidecek daha demokratik, daha paylaşımcı, daha adil ve insani, daha gelişkin ve modern yollar ve vizyonlar koymaktır. İçinde herkesin onurla ve başı dik yaşayacağı yeni bir büyük vatandır mefkure.

Siyasi organizasyonların zaman içinde çok çeşitli motivasyonlarla hareket eden çıkar gruplarının ve kifayetsiz muhterislerin yuvalandıkları yapılara dönüşmesi mukadder. Ancak her zaman akılda tutulması gereken şey siyaseti makbul yapan şeyin yürekten bir iman ile peşinden gidilen hedefler olduğu, inanç ve mefkure olduğu gerçeğidir. Bu mefkurelerdir milletin evlatlarını pervane misali kahramanca şehadetlere koşturan. Milletin mefkuresine sahip çıkanlar, taraf olanlar, bu konuda yürekten bir adanma ile çabalayanalar siyasetin her zaman kor dümeninde olmaya devam edeceklerdir.

Türkiye bugün umut

Türkiye bugün Libya’da umut ise, Türkiye bugün emperyalistler ve işbirlikçiklikler eli ile tenkil ve tehcire, adeta bir soykırıma tabi tutulan mazlum Suriye için bir umutsa, Türkiye bugün Irak’ta, Balkanlarda, Mağripte, Afrika içlerinde bir umut ise bunun sebebi işte bu muazzam mefkuredir. Türkiye iç siyaseti artık Türkiye iç siyasetinden daha fazla bir şeydir, siyaset vaz edenlerin bu zorunlu gerçeği göz önünde bulundurarak hareket etmeleri sadece Türkiye’nin değil, onlarca ülkenin iç ve dış siyasetine direkt olarak etki eden yapısının idrakinde olmaları lazım gelir.

mustafaekici@hotmail.com