Türkiye Yüzyılı'nda çalışma hayatı

2024 yılında kadın, erkek, yaşlı, genç herkese ve her kesime özel istihdam politikaları yürüttük. Geçtiğimiz yıl özellikle kadın istihdamında hayata geçirdiğimiz İş Pozitif ve Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up) gibi özel programlarla, kayıtlı kadın istihdamını artırdığımız bir yıl oldu.

Prof. Dr. Vedat Işıkhan/ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2024 yılı da; istihdamdan sosyal güvenliğe, sağlık hizmetlerinden dijital dönüşüme, emeklilik hizmetlerinden, sendikal özgürlüklere kadar, hizmet alanı nüfusumuzun tamamını kapsayan, hiç kimseyi geride ve açıkta bırakmamayı temel ilke edinmiş kucaklayıcı bir sosyal devlet anlayışıyla hedeflerimizi başarıyla gerçekleştirdiğimiz verimli bir yıl olmuştur. Önce millet diyerek çıktığımız bu yolda, devleti ve sahip olduğumuz tüm imkanları insana hizmet aracı olarak görerek, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, daha sürdürülebilir, daha müreffeh bir çalışma hayatı ve sosyal güvenlik hedefine emin adımlarla yürüdük, yürümeye de devam ediyoruz.

Emekli masaları ve danışmanlık hizmetleri

Hiç kuşkusuz, 2024 yılı çalışma hayatı icraatlarımız arasındaki en önemli adım, Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde ilan ettiğimiz "Emekliler Yılı" kapsamında, gençliğini ve enerjisini, ülkemizin kalkınması için harcamış; alın teriyle, ailelerinin ve milletimizin müreffeh geleceğini inşa edecek temel harcını karmış kıymetli emektarlarımız için hayata geçirdiğimiz faaliyetler olmuştur. Türkiye Yüzyılı'nın emektarları için; emekli maaşlarını yükselttik. 2024 yılında SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşına kümülatif olarak yüzde 86,16, memur emeklilerine ise yüzde 78 oranında zam yaptık. Türkiye emeklilik tarihinde bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir uygulama olan bayram ikramiyeleri hizmetimiz kapsamında, emekli ve hak sahiplerine iki bayram için toplam 84,2 milyar lira bayram ikramiyesi ödedik. Bankalarla protokol yaparak emeklilerimizin promosyon alabilmelerini sağladık. Emekliler Yılı kapsamında Türkiye yüzyılı emektarlarımızın hayatını kolaylaştıracak ulaşımdan konaklamaya, sosyal etkinliklerden alışverişe kadar binlerce kampanyayı ve faaliyeti emeklilerimizin kullanımına sunduk. Bunun yanı sıra 81 ilimizde emekli masaları oluşturarak, emeklilerimizin bir telefonla ulaşabileceği "emekli danışmanları" tahsis ettik.

2024 yılında da, Türkiye'nin kalkınması ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza birlikte yürüdüğümüz çalışanlarımız, emekçilerimiz ve işverenlerimiz önceliğimiz olmaya devam etmiştir.1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti, 22 bin 104 lira olarak belirledik. Her bir asgari ücretli için devlet olarak verdiğimiz asgari ücret desteğini de 700 liradan 1.000 liraya çıkardık. Bu rakamla net asgari ücrete önceki yıla göre yüzde 30 oranında artış yapılmış oldu. 2002 yılından bu yana, asgari ücreti reel olarak 4 katına yakın seviyeye çıkardık. Ayrıca bu yıl 2 milyon iş yeri ve 13 milyon sigortalı için toplam 49,1 milyar lira destek sağladık. Teşvik, destek ve indirimlerimizle ülkemizin kalkınması için katma değer oluşturan girişimcilerimizin, işverenlerimizin yanında olduk. Diğer yandan yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz projeler ve düzenli yürüttüğümüz programlarla çalışma hayatında insana yakışır işler oluşturmak için iş sağlığı ve güvenliği standartlarını yükselterek tüm çalışanlarımıza daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları sağladık. Kadın, erkek, yaşlı, genç herkese ve her kesime özel istihdam politikaları yürüttük. 2024 yılı özellikle kadın istihdamında hayata geçirdiğimiz İş Pozitif ve Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up) gibi özel programlarla kayıtlı kadın istihdamını artırdığımız bir yıl olmuştur.

Kayıt dışı ile mücadele

Sosyal devlet ilkesiyle aziz milletimizle kurduğumuz güçlü bağların en büyük teminatlarından birisi olan sosyal güvenlik sistemine yönelik iyileştirici adımlarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da artarak devam etmiştir. Tüm vatandaşlarımızı kapsayan Genel Sağlık Sigortası ile çocuklarımız, gençlerimiz, annelerimiz, bebeklerimiz, engellilerimiz, çalışanımız ve emeklilerimizin yurt içinde, yurt dışında sağlığa erişimini daha da kolaylaştırarak nüfusumuzun tamamını Genel Sağlık Sigortası kapsamına aldık. Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye düzeyinde bir örneğine rastlanamayacak sağlık harcamaları, 2024 yılında da üzerinde özenle durduğumuz konuların başında gelmiştir. 18 yaş altı Tip-1 diyabet hastalarımızın hayatını kolaylaştırmak için önemli bir adım atarak, kan şekeri takibi için Sürekli Cilt Altı Glukoz İzlem Sistemi'ni geri ödeme kapsamına aldık. Kanser ilacı başta olmak üzere birçok ilacı geri ödeme listesine ekleyerek, toplamda geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdık. Böylece toplamda 8.845 ilaç geri ödeme kapsamına girmiş oldu. Dünyaya rol model olan sistemimizin sürdürülebilirliği ve vatandaşlarımızın sosyal güvenlik geleceğinin teminatı için kayıt dışı ile mücadelemize devam ettik. Denetim ve incelemelerimiz doğrultusunda kayıt dışılık oranını yüzde 27 seviyesine indirdik.

Depremzedelere destek sürecek

6-7 Şubat depremlerinin yaralarını hızla sarabilmek için mücbir sebep ilan edilen bölgelerde depremzedelerimiz muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile prim ödemelerinde ertelemeler yaptık. 2025'de de tüm depremzede illerimiz tamamen ayağa kalkana kadar çalışma hayatı ve sosyal güvenlik desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

2024 yılı, çalışma hayatını bir taraftan ülkemizin gerçeklerine uygun olarak daha müreffeh koşullara ve daha yüksek standartlara ulaştırırken, diğer taraftan da dijital çağın küresel gerçeklerine entegre etmek için yoğun çaba harcadığımız bir yıl olmuştur. Kamu hizmetlerinde adeta çığır açan e-Devlet Kapısı'na 176 SGK hizmetimizle vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırdık.

Türkiye'nin, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik başta olmak üzere sağlıktan eğitime, dış politikadan ekonomiye kadar hemen her alanda ve hemen her gün, başarı hanesine yeni bir çentik attığı 2024 yılı, 2025 yılının ve gelecek yılların büyük ve güçlü Türkiye'sinin ayak sesi olmuştur. Bizler, çeyrek asra yaklaşan millete hizmet davamızın şahsında tecessüm ettiği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na giden yolun tuğlalarını omuzlarında taşımaktan büyük bir onur ve gurur duyan kadrolar olarak bugüne kadar nasıl azimle, özveriyle ve büyük Türkiye umuduyla çalıştıysak gelecek yıllarda da aynı heyecanla aziz milletimizin istikbali için çalışmaya, daha iyisini üretmeye devam edeceğiz.