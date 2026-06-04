Türkiye'nin altyapı devrimi ve küresel lojistik mimarisinin yeniden şekillenişi

Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı alanında gerçekleştirdiği büyük dönüşüm, parçaların toplamından daha büyük bir stratejik anlam ifade etmektedir. Ankara, karayollarından demiryollarına geçerek dünyadaki yeşil dönüşümün ve lojistik verimliliğin öncülerinden biri olurken; TÜRKSAT 6A ve TÜRASAŞ gibi yapılarla bu dönüşümün teknolojik bağımsızlığını garanti altına almaktadır.

Faruk Önalan/ Yazar

Yirmi birinci yüzyılın küresel tedarik zincirleri yeniden yapılandırılırken, tarihsel ticaret yollarının kavşağında sessiz ama radikal bir tektonik kayma yaşanıyor. Onlarca yıldır transatlantik ittifakının güneydoğu kanadı ve bölgesel bir üretim üssü olarak konumlanan Türkiye, bugün kendisini küresel lojistik mimarisinin merkez üssü haline getirecek üç boyutlu bir dönüşüm stratejisini hayata geçiriyor. Ankara'nın ekonomi politik ajandası incelendiğinde, bu dönüşümün anlık makroekonomik dalgalanmalara karşı geliştirilmiş geçici bir refleks olmadığı netçe görülüyor. Aksine karşımızda; ulaştırma paradigmasında köklü bir zihniyet değişimi, ileri teknoloji imalatında stratejik özerklik arayışı ve coğrafyayı ekonomik bir kaldıraca dönüştürmeyi amaçlayan çok boyutlu bir jeopolitik hamle bulunuyor. Batı merkezli analizlerin geçmiş dönemde "bölgesel güç dengeleri" parantezine sıkıştırdığı Türkiye, bugün ulaştırma ve altyapı yatırımlarıyla küresel ticaret haritasını kendi lehine yeniden çiziyor.

Stratejik bir yeniden konumlanma

Cumhuriyet'in kurucu yıllarındaki "demir ağlar" vizyonundan sonra Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrası şekillenen Atlantik düzeninin bir parçası olarak ulaştırma altyapısında tercihini ezici bir çoğunlukla karayollarından yana kullanmıştı. Son yirmi yılda inşa edilen mega otoyollar, köprüler ve tüneller bu altyapı hamlesinin omurgasını oluşturdu. Ancak küresel ticaretin kuralları ve iklim krizi dinamikleri radikal bir dönüşümü zorunlu kıldığında, Ankara bu meydan okumaya ezber bozan bir stratejik yeniden konumlanma ile yanıt verdi. Onlarca yıldır süregelen karayolu önceliği, yerini kararlı bir şekilde çelik rayların hakimiyetine bırakıyor. Geleneksel Altyapı Modeli (karayolu odaklı, fosil yakıt bağımlı, mikro-lojistik) yaşanan zihniyet dönüşümüyle birlikte Yeni Küresel Model'e (demiryolu odaklı, elektrifikasyon, çoklu taşımacılık entegrasyonu) evrilmektedir.

Bu dönüşümün arkasındaki rasyonel, üç temel sütun üzerine inşa edilmiştir: Birincisi, Çevre Politikaları ve Karbonsuzlaşma: Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, Türkiye gibi ihracatının yüzde 50'sinden fazlasını Avrupa Birliği'ne yapan bir ekonomi için varoluşsal bir kriterdir. Karayolu taşımacılığı, demiryoluna kıyasla birim yük başına yaklaşık 3-4 kat daha fazla karbon emisyonuna neden olmaktadır. Ankara, lojistik hatlarını elektriklendirilmiş demiryollarına kaydırarak, Türk sanayisinin küresel rekabetçiliğini korumayı ve karbon düzenlemelerinden kaynaklanan maliyet baskılarını minimize etmeyi hedeflemektedir. Bu yaklaşım, Türkiye'nin Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirirken düşük karbonlu üretim ve taşımacılık altyapısıyla sürdürülebilir bir rekabet avantajı oluşturmasına zemin hazırlamaktadır. İkincisi, Enerji Verimliliği ve Cari Açık Optimizasyonu: Türkiye'nin makroekonomik kırılganlıklarının başında gelen enerji ithalatı, karayolu taşımacılığındaki fosil yakıt bağımlılığıyla doğrudan ilişkilidir. Demiryollarının elektrifikasyonu, ülkenin yerli yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiği elektriği doğrudan lojistik sektöre yönlendirmesini sağlayarak birim taşıma maliyetlerini düşürmekte ve cari açık baskısını hafifletmektedir. Üçüncüsü, Çoklu Taşımacılık Entegrasyonu: Modern tedarik zinciri yönetimi, tek bir taşıma moduna bağımlılığı reddeder. Türkiye'nin yeni stratejisi; Akdeniz, Ege ve Karadeniz'deki dev konteyner limanlarını iç bölgelerdeki Organize Sanayi Bölgelerine ve uluslararası sınır kapılarına yüksek hızlı, yüksek kapasiteli yük treni hatlarıyla bağlamayı öngörmektedir. Bu çoklu taşımacılık ağı, ham maddenin fabrikaya girişinden, nihai ürünün küresel pazarlara ulaşmasına kadar geçen süreyi ve maliyeti radikal biçimde optimize etmektedir.

Teknolojik egemenlik

Günümüzde sıkça tartışılan "teknolojik egemenlik" kavramı, Türkiye'nin ulaştırma ve uzay sanayisindeki pratiklerinde somut bir karşılık bulmaktadır. Ankara, ithal ikameci modellerin ötesine geçerek, küresel değer zincirinde kritik bir teknoloji üreticisi olma iradesini sergilemektedir. Bu durum, sadece ekonomik bir başarı değil, aynı zamanda dış politikada stratejik özerkliğin sürdürülebilmesi için inşa edilen teknolojik bir kalkandır. Hedeflenen yüzde 80-85 yerlilik oranı doğrultusunda endüstriyel rönesansın sac ayaklarını oluşturan üç kritik hamle, Türkiye'nin ulaştırma teknolojilerindeki bağımlılık zincirini nasıl kırdığını açıkça ortaya koymaktadır.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın uzayda hizmete girmesi, ülkeyi dünyada bu teknolojiyi üretebilen ilk 10 ülke arasına sokmuştur. Lojistik perspektifinden bakıldığında TÜRKSAT 6A, okyanuslarda seyreden ticaret gemilerinden kıtalararası yük taşıyan tren kombinasyonlarına kadar her türlü lojistik varlığın kesintisiz, güvenli ve şifreli veri akışını sağlayan dijital bir altyapıdır. Küresel siber savaşların ve veri blokajlarının tartışıldığı bir çağda, haberleşme altyapısının yerlileştirilmesi lojistik güvenliğin birinci şartıdır. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) ise ülkenin dağınık haldeki raylı sistem kabiliyetlerini tek bir çatı altında toplayarak küresel bir aktör haline gelmiştir. TÜRASAŞ'ın yeni nesil fabrikalarında geliştirilen 6 akslı lokomotifler, ağır sanayi yüklerinin zorlu coğrafi koşullarda, kesintisiz ve yüksek tonajla taşınmasını mümkün kılarak ithalat bağımlılığını tamamen bitirmektedir. Son olarak 5 megavat gücündeki yerli elektrikli ana hat lokomotifi "Eskişehir 5000" serisi, cer sisteminden yazılımına kadar tamamen yerli imkanlarla tasarlanarak Türkiye'yi Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa pazarlarında agresif bir teknoloji ihracatçısı konumuna yükseltmektedir.

Küresel jeopolitikte rastlantılara yer yoktur; yalnızca hazırlıklı aktörlerin doğru zamanda doğru hamlelerle yön verdiği kriz anları vardır. Bugün Hürmüz Boğazı'nda yaşanan asimetrik tehditler, Kızıldeniz'deki Babülmendep Boğazı'nın güvensizleşmesi ve Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Kuzey Koridoru'nun işlevselliğini büyük ölçüde yitirmesi, küresel ticaretin rotasını kaçınılmaz olarak değiştirmektedir. Bu bağlamda, Asya ile Avrupa arasındaki ticaret akışında en güvenli, en hızlı ve en maliyet-etkin alternatif olarak öne çıkan güzergahlar, Ankara'nın uzun vadeli planlamasının haklılığını tescil etmektedir.

Küresel ticaret için yedekleme sistemi

Bu küresel koridorların ilki olan Kalkınma Yolu, Basra Körfezi'ni Irak üzerinden Türkiye'ye bağlayan demiryolu ve otoyol ağı olarak Süveyş Kanalı'na ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik krizlerine doğrudan alternatif oluşturmakta ve Hint Okyanusu-Avrupa hattını 15 gün kısaltmaktadır. İkinci olarak Orta Koridor, Doğu Asya'dan başlayıp Orta Asya ve Hazar Denizi'ni geçerek Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan hattır ve kuzey hatlarının devre dışı kalmasıyla küresel pazarlar için en güvenli, kesintisiz kara bağlantısı olarak tedarik zinciri güvenliğinin sigortası işlevini görür. Üçüncü olarak Zengezur Koridoru ise Doğu-Batı aksındaki lojistik kapasiteyi artırarak Hazar geçişli Orta Koridor'un işlevselliğini tahkim eden ve küresel ticaret ağlarına kesintisiz bir kara ve demiryolu entegrasyonu sunan stratejik bir hattır. Küresel pazarların istikrarı için rasyonel birer zorunluluk olan bu projeler, tek bir jeopolitik şokun küresel enflasyonu tetikleme potansiyeline karşı küresel ticaret için bir yedekleme sistemi işlevi görmektedir.

Türkiye'nin bu üç yönlü hamlesi (Stratejik Yeniden Konumlanma, Teknolojik Özerklik ve Jeopolitik Kaldıraç), ülkeyi geleneksel pasif bir köprü tanımının ötesine taşıyarak üzerinden geçen ticaret akışını yöneten, ona katma değer sağlayan, teknolojisini kendi üreten ve rotaları jeopolitik olarak güçlendiren aktif bir küresel lojistik güç merkezine dönüştürmektedir. Bu durum, küresel sermaye çevreleri ve uluslararası ittifaklar için üç önemli çıkarım barındırmaktadır: Birincisi, üretim merkezlerini coğrafi olarak daha yakın ve güvenli bölgelere kaydırmak isteyen çok uluslu şirketler için Türkiye, gelişmiş endüstriyel altyapısı ve çoklu taşımacılık ağıyla en rasyonel yakın üretim ve dost ülkelerde üretim merkez üssüdür. İkincisi, Türkiye'nin yüksek yerlilik hedefi küresel ulaştırma devleri için pazar kaybı gibi görünse de,ülkenin küresel normlara ve Avrupa Birliği standartlarına uygun üretim yapması, küresel tedarik zincirlerinde tekelleşmeye karşı güvenilir, yüksek teknolojili ve maliyet-etkin bir rekabetçi entegrasyon ve alternatif ortaklık doğurmaktadır. Üçüncüsü, Kalkınma Yolu ve Orta Koridor gibi projeler, geçtikleri hat üzerindeki tüm ülkelerin ekonomilerini Türkiye üzerinden küresel sisteme entegre ederek yeni bir jeoekonomik iş birliği alanının doğuşunu ve bölgesel bir refah alanını tetiklemektedir.

Sonuç olarak Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı alanında gerçekleştirdiği büyük dönüşüm, parçaların toplamından daha büyük bir stratejik anlam ifade etmektedir. Ankara, karayollarından demiryollarına geçerek dünyadaki yeşil dönüşümün ve lojistik verimliliğin öncülerinden biri olurken; TÜRKSAT 6A ve TÜRASAŞ gibi yapılarla bu dönüşümün teknolojik bağımsızlığını garanti altına almaktadır. Küresel krizlerin ortasında öne çıkan Kalkınma Yolu ve Orta Koridor ise bu altyapının üzerinde yükseleceği jeopolitik zemini sunmaktadır. Uluslararası sistemin Türkiye'yi değerlendirirken kullandığı eski kalıpları bir kenara bırakması gerekmektedir; çünkü karşımızda ne sadece askeri gücüyle öne çıkan bir ittifak ortağı ne de yalnızca transit geçiş sağlayan bir coğrafya vardır. Türkiye, kendi endüstriyel ve teknolojik kapasitesine dayanarak küresel lojistik ve stratejik haritayı yirmi birinci yüzyılın ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlayan, büyük dönüşümün tam merkezinde duran küresel bir aktördür.